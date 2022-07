L'oroscopo di sabato 30 luglio vedrà un Leone dolce e comprensivo in ambito amoroso grazie alla Luna nel segno, mentre Toro dovrà ridimensionare le proprie ambizioni al lavoro, almeno per il momento. Acquario sarà messo sotto pressione da questo cielo, sia in amore che al lavoro, mentre Vergine sarà piena di energia e vitalità. Vediamo nel dettaglio le pagelle per le previsioni Oroscopo della giornata di sabato 30 luglio.

Previsioni oroscopo sabato 30 luglio 2022 classifica voti e pagelle

Ariete: questa Luna in trigono dal segno del Leone porterà un po’ di tregua in amore, favorendo il dialogo tra voi e la vostra fiamma.

Rimane evidente però che ci sono alcune cose che non funzionano come dovrebbero, dunque una certa comprensione sarà sicuramente d'aiuto. In ambito lavorativo Mercurio e Giove vi offriranno conoscenze e un pizzico di fortuna, essenziali per riuscire a mettere insieme buoni risultati. Voto - 7️⃣

Toro: cielo non particolarmente invitante in questo inizio di weekend. La situazione tenderà presto a migliorare, in questa giornata non abbiate alte aspettative. In amore, single oppure no, sappiate che bruciare le tappe potrebbe essere una mossa controproducente, soprattutto per voi nati nella terza decade. Sul fronte lavorativo, considerato il periodo, una piccola pausa potrebbe farvi bene. Ridimensionate dunque le vostre ambizioni.

Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali molto interessanti sotto il profilo sentimentale secondo l'oroscopo di sabato 30 luglio. Single oppure no, avrete molto da condividere con la persona che amate, e questa Luna nuova alimenterà soprattutto i nuovi rapporti. Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo state spingendo parecchio, e v'impegnerete tanto per portare a casa buoni risultati nel breve termine.

Voto - 8️⃣

Cancro: vita sentimentale eccellente in quest'ultima parte del mese di luglio. Venere in congiunzione alimenterà il romanticismo che è in voi, e riuscirete a godervi al meglio la vostra vita di coppia. Se siete single questa giornata sarà caratterizzata da interazioni leggere e piacevoli. Per quanto riguarda il lavoro il vostro impegno sarà valutato in base ai risultati ottenuti.

Se non arriveranno sempre buoni risultati, non abbattetevi. Voto - 8️⃣

Leone: dolcezza e comprensione non mancheranno sul fronte amoroso per voi nativi del segno grazie a questa Luna in congiunzione. Questo fine settimana avrà molto da riservarvi, single oppure no, e non dovrete lasciarvi sfuggire le occasioni che arriveranno. Sul fronte professionale Mercurio e Giove porteranno idee e una discreta qualità da mettere nei vostri progetti. Con il giusto impegno, potrebbero arrivare risultati interessanti. Voto - 9️⃣

Vergine: energia e vitalità non mancheranno in voi in questa giornata, soprattutto sul fronte professionale. Il pianeta Marte vi metterà nelle condizioni ideali per metterci tutto il vostro impegno al lavoro, soprattutto se siete nati nella terza decade.

In amore sarà un sabato con discrete emozioni, tutte da vivere. Godetevi il momento, e cercate di portare maggiore stabilità nella vostra vita sentimentale. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che in amore non vi darà grandissime soddisfazioni. Anche se la Luna sarà in sestile, single oppure no, non sarete sempre dell'umore adatto per regalare emozioni alla persona che amate. Piuttosto, sentirete il bisogno di confessarvi con una persona intima. Sul fronte professionale nell'ultimo periodo ci sono stati alti e bassi, e dovrete essere in grado di evitare eventuali problematiche e imprevisti. Voto - 6️⃣

Scorpione: Venere in trigono dal segno del Cancro sostiene le vostre iniziative romantiche secondo l'oroscopo della giornata di sabato 30 luglio.

In questa giornata però, forse potrebbero non essere così efficaci, ma vi riprenderete velocemente, single oppure no. Sul fronte professionale meglio non rimandare a domani certi progetti. Potreste non avere tempo a sufficienza. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata nel complesso favorevole dal punto di vista sentimentale. L'astro argenteo vi metterà a vostro agio, single o meno, e sarete in grado di entrare in empatia con la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte lavorativo avrete abbastanza fiducia in voi stessi da svolgere piuttosto bene i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che rimane sfavorevole anche in questa giornata di sabato. Single oppure no, dovrete mostrare maggiore comprensione nei confronti della persona che amate.

Capire i suoi sentimenti, e mai calpestarli. Sul fronte professionale può capitare di non avere sempre le idee chiare, ciò nonostante, se vi fermate un attimo a riflettere, potreste arrivare a monte dei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: questo cielo vi metterà piuttosto sotto pressione secondo l'oroscopo. In amore la Luna causerà qualche incomprensione tra voi e la persona che amate, ciò nonostante, se tra voi c'è intesa, potreste riuscire a superare la cosa. In ambito lavorativo vi darete da fare per portare avanti i vostri progetti, ma non date per scontato che arriverete sempre al successo. Voto - 6️⃣

Pesci. giornata di sabato piacevole sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Single oppure no, saprete vivere con positività e allegria i vostri rapporti, sociali e sentimentali. Per quanto riguarda il piano professionale porterete avanti i vostri progetti con tranquillità e sicurezza, con risultati più che accettabili. Voto - 8️⃣