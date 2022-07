L'oroscopo di lunedì 4 luglio avrà in serbo tantissime sorprese. Le previsioni astrologiche descriveranno una giornata emozionante e intensa. La vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali sarà influenzata dai transiti dei pianeti. Ci sarà chi amerà interagire con il prossimo e chi si concentrerà sul proprio lavoro.

Nel dettaglio, Cancro, Acquario e Pesci si posizioneranno ai primi posti della classifica, mentre quelli successivi verrano ricoperti da Gemelli, Vergine e Ariete. Scorpione, Capricorno e Toro faranno del loro meglio sul lavoro, al contrario di Leone, Sagittario e Bilancia che tenderanno a buttarsi giù.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 4 luglio, con conseguente classifica.

Previsioni astrologiche del 4 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: dimostrerete tutto il vostro coraggio. La giornata non inizierà nel migliore dei modi per via dei contrasti con il partner, ma saprete cambiare le cose. Analizzerete tutto con razionalità, dando la priorità a ciò che vi fa davvero stare bene. Troverete dei punti di riferimento sicuri ai quali aggrapparvi. Inoltre, la famiglia sarà dalla vostra parte. Voto 7.

Toro: sarete stanchi di essere superati dai vostri colleghi di lavoro. Deciderete di mettercela tutta per farvi notare. Purtroppo, questo approccio potrebbe causare alcuni problemi a livello sentimentale.

Il partner, infatti, si sentirà eccessivamente trascurato e cercherà di richiamare la vostra attenzione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non ignorarlo. Voto 5.5.

Gemelli: potrete accedere a molte nuove opportunità. Avrete l'approccio giusto per scalare la classifica del successo. Non avvertirete la stanchezza perché il coraggio avrà la meglio.

Forse, qualcuno dei vostri colleghi di lavoro cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote. L'invidia la farà da padrona, ma voi saprete esattamente come agire per non creare un caos incontrollato. Voto 8.

Cancro: questa giornata riserverà molte sorprese per voi. Vi dimostrerete determinati e ricchi di iniziative, soprattutto sul posto di lavoro.

Nessuno potrà mettere in discussione la vostra voglia di fare. Se continuerete su questa strada raggiungerete i risultati sperati. Avrete anche un bellissimo rapporto con il partner e con gli amici. Voto 9.5.

Oroscopo del giorno 4 luglio e consigli dalle stelle: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete di pessimo umore. Vi sentirete giù di corda e poco concentrati. I recenti eventi hanno lasciato un'impronta profonda nel vostro cuore. Non avrete voglia di conoscere nuove persone perché la paura di essere giudicati avrà la meglio. Per il momento, preferirete rimanere da soli per riflettere sulla situazione in atto. Voto 5.

Vergine: anche se non potrete controllare tutti gli eventi della giornata, saprete di avere grandi risorse a vostra disposizione.

L'obiettivo principale sarà quello di trionfare sul posto di lavoro. Vi piacerà emergere e diffondere la vostra opinione. Il capo rimarrà molto impressionato. Anche gli amici e il partner non potranno fare a meno di fare il tifo per voi. Voto 7.5.

Bilancia: la relazione con il partner vi metterà totalmente in crisi. La serenità di coppia, infatti, verrà interrotta da alcune discussioni difficili da risolvere. Cercherete di dare una giustificazione alle vostre azioni, però, per il momento, sarete costretti ad arrendervi. Il vostro morale non vi aiuterà ad affrontare le difficoltà. Per fortuna, si tratterà solo di un breve periodo. Voto 4.

Scorpione: il lavoro rappresenterà una sfera importantissima della vostra giornata.

Non sopporterete l'idea di commettere degli errori perché saprete di possedere una grande valore. Per fortuna, le vostre idee vi aiuteranno a risolvere anche le situazioni più complicate. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non trascurare mai il gioco di squadra. Voto 6.5.

Previsioni astrali e voti del 4 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: nonostante gli sforzi, farete fatica ad affrontare questa giornata. Avrete la sensazione che il fato sia contro di voi. In effetti, l'assetto astrale non sarà affatto favorevole. Le previsioni astrologiche vi consigliano di mantenere la calma e di rimandare le scelte importanti a un secondo momento. Sicuramente, non ve ne pentirete. Voto 4.5.

Capricorno: la vostra ambizione si scontrerà con la dura realtà. Vi renderete conto di non poter mettere troppo alla prova i vostri limiti. Lo stress, infatti, potrebbe diventare difficile da gestire. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non tirare troppo la corda. Un approccio lineare potrebbe essere la strategia giusta per raggiungere il successo. Voto 6.

Acquario: proverete molte emozioni positive. Non vi affiderete alle critiche delle malelingue perché saprete su chi potrete contare davvero. Dal punto di vista sentimentale, vi troverete perfettamente a vostro agio con il partner. Condividerete le stesse idee e avrete piani simili per il futuro. Potrebbe essere il momento giusto per un cambiamento.

Voto 9.

Pesci: sarete molto dolci nei confronti del prossimo. Ascolterete i vostri amici con estrema attenzione perché non vorrete deluderli. Saprete sempre cosa dire per dargli nuova forza. Le previsioni astrologiche del 4 luglio, però, vi consigliano di non trascurare voi stessi. Dedicare un po' più di tempo ai vostri hobby, infatti, potrebbe fare la differenza. Voto 8.5.