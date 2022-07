Nella giornata di mercoledì 6 luglio, l'Oroscopo sorride ai segni dei Gemelli e dei Pesci, che in questo giorno saranno agevolati dall'influenza di Giove, attualmente in trigono con Ariete. Un maggiore senso di giudizio favorirà delle scelte e aiuterà a imboccare le strade giuste. Bene anche l'Ariete se riuscirà a mettere da parte l'ardore e a dedicarsi con più calma e serenità ai suoi doveri.

Oroscopo, previsioni zodiacali di mercoledì 6 luglio dei 12 segni

Ariete: in questa giornata potreste sentirvi un po' spossati e con poche energie e l'Oroscopo raccomanda di favorire un momento di meditazione, dedicando un po' di tempo a voi stessi per una tranquilla passeggiata o per una giornata di relax a mare.

Voto 5

Toro: prosegue il grande autocontrollo di ieri, potreste notare una sensazione di invulnerabilità, dovuta soprattutto all'aria di ottimismo che state respirando. I più melanconici potrebbero toccare il desiderio di mettere da parte i pensieri e godersi una piacevole avventura. In Amore vi sentirete particolarmente creativi e non c'è momento migliore di fare qualcosa di speciale per la persona che avete a cuore. Voto 9

Gemelli: nonostante le incertezze degli ultimi giorni, al vostro risveglio potreste percepire un rinnovato senso di determinazione che vi spingerà ad aguzzare l'ingegno e risolvere i problemi che si sono presentati ultimamente. L'Oroscopo consiglia di raccogliere le sfide, giacché vi sentirete particolarmente giudiziosi.

Con la giusta forza mentale e di volontà troverete senz'altro il modo per uscire dalle empasse, in Amore come nel Lavoro. I più atletici proveranno un urgente desiderio di fare sport, poiché l'influenza del caldo dell'estate non vi fermerà. Voto 9

Cancro: con Mercurio fresco di entrata nel vostro segno potete finalmente dire addio ai conflitti.

In questi giorni potreste sentire un impellente desiderio di confronto. Vi scoprirete benevolmente inclini a riflettere e conversare. Ottime opportunità in termini lavorativi: potreste sentire in modo netto e chiaro uno spirito di iniziativa che pervade la vostra persona. L'Oroscopo suggerisce di approfittarne per proporre agli amici o al partner quella vacanza che da tempo avete in progetto.

Voto 8

Leone: in questa giornata potreste sentire un calo di stimoli dovute alla mancanza di una vera sfida. Potreste vedervi colpiti da una sensazione di smarrimento, ma con la giusta motivazione riuscirete senz'altro a ritrovare la bussola. Voto 5

Vergine: alcune volte trovare risposte ai quesiti porta solo a nuove domande. Potreste sentirvi un po' fiacchi dal momento che state sovraccaricando la mente. Avere tutto sotto controllo è importante, ma non quando non vi permette di godervi una giornata. Con un po' di sforzo e qualche respiro profondo si può vincere il nervosismo. Voto 4

Bilancia: la luna nel primo quarto vi sorride e potreste finalmente trovare l'ispirazione per uscire dai momenti di difficoltà.

Rinnovata energia anche in ambito artistico e relazionale: potreste sentirvi più inclini a seguire le vostre passioni e più creativi nell'affrontare la giornata. Voto 6

Scorpione: continua un piacevole periodo della spensieratezza, forse dovuto ai colori dell'estate o a un incontro inaspettato. L'Oroscopo consiglia di continuare su questa linea di socievolezza e sfruttare ogni momento per dedicarsi ad amici e parenti. Voto 6

Sagittario: sentite sempre di più l'esigenza di uscire dalla routine quotidiana per esplorare nuove possibilità. Alcuni potrebbero avvertire il bisogno di partire, anche da soli, per un'avventura speciale. Molto spesso ci si dimentica della persona migliore con cui condividere questi momenti: voi stessi.

Voto 5

Capricorno: le difficoltà in ambito professionale non riescono ad abbattere il vostro spirito stakanovista. Qualche delusione potrebbe colpirvi con maggiore intensità, ma non è vostra intenzione cedere e cadere al tappeto. Continuando con il morale alto, potreste ottenere un premio che non aspettavate. Voto 7

Acquario: buone possibilità in amore, i single potrebbero essere piacevolmente sorpresi dall'attrazione che riescono a manifestare in questa giornata. La vostra allegria e leggerezza è contagiosa e in molti potrebbero accorrere per cercare la vostra compagnia. Voto 6

Pesci: Giove è dalla vostra parte e vi aiuterà a far luce nel mare della vostra invidiabile emotività. Questa giornata è l'ideale per concedervi un po' di tempo a riflettere sui vostri sentimenti e su ciò che cercate nel breve e nel lungo termine. Consapevolezza e audacia saranno i migliori ingredienti per dare una svolta alla vostra vita. Voto 8