Si smuovono gli astri in questa settimana dal 18 al 24 luglio e l'oroscopo riporta grandi novità per ciascun segno. Lunedì 18 Venere transita in Cancro e dal 23 il Sole entra in Leone amplificando le sensazioni interiori e portando delle novità generali. C'è chi sarà preso dal proprio lavoro e chi vivrà ancora mille preoccupazioni interiori. In questa settimana l'estate si infiammerà ancora di più e non mancheranno uscite, momenti memorabili ed emozionanti avventure. Vediamo subito le previsioni astrologiche della settimana fino al 24 luglio.

L'oroscopo della settimana al 24 luglio 2022: dall'Ariete al Cancro

Ariete - Avete perso delle occasioni in passato e per questo motivo nutrire dei rimpianti. In settimana potreste avere a che fare con delle nuove opportunità, perciò non lasciatevele sfuggire. Essere prudenti in questo periodo è importante, non abbassate la guardi e non sottovalutate il pericolo che circola. Weekend da trascorrere in compagnia di persone autentiche e senza troppi strapazzi.

Toro - Amanti della mondanità, questa settimana sarà densa di divertimento e svago. Ne vedrete delle belle e vi ricorderete per sempre ciò che avrete modo di vivere. Apritevi alle novità, specie se nel lavoro c'è un rallentamento: chi non rinnova fallisce.

Se necessario, tornate a studiare, informatevi e seguite dei corsi di approfondimento. Coltivate l'amore e metteteci più passione nelle relazioni che vi stanno a cuore. Rivedrete un vecchio amore mai dimenticato.

Gemelli - Chi è sposato o convive da molti anni, è piombato in una fase di blocco generale. Forse il partner vi sta trascurando o sottovalutando e ne state risentendo.

In settimana potreste finire al centro di nuove discussioni, forse con i vicini o un collega. Investimenti promettenti da fare entro fine settembre, intanto cercate di rivedere un po' la situazione finanziaria e risparmiate. Chi ha figli o nipoti, dovrà aiutarli a risolvere una certa faccenda.

Cancro - Continua il periodo di revisione generale.

In questo momento state cercando di capire che cosa vi fa stare bene e cosa vi succhia via le energie. Siete inclini all'ansia e allo stress, perciò prendete in considerazione la meditazione e delle lunghe passeggiate nella natura. I liberi professionisti dovrebbero staccare la spina o per lo meno cercare di allentare la presa facendo il meno possibile. Chi ha una famiglia o è in pensione, potrebbe sentirsi perso e confuso ma in settimana otterrete una grande spinta e farete molte cose. Fascino e amore alle stelle!

Previsioni dell'oroscopo settimanale dal Leone allo Scorpione

Leone - In questo periodo avete la testa altrove e state trascurando affari e lavoro. Dopo gli ultimi tre anni, già generalmente difficili, avete soltanto voglia di godervi le giornate estive, di spegnere i pensieri e faticare il meno possibile.

Le occasioni di trascorrere la settimana tra feste, sagre e concerti saranno elevate. Le coppie vivranno una sorta di seconda luna di miele e anche i single potranno spassarsela. Sarete più tempo fuori casa che dentro, godetevi la vita!

Vergine - Il prossimo autunno-inverno sarà pesante da gestire, perciò se dovete chiudere un affare, sposarvi, investire o fare un viaggio, approfittate della stagione estiva. Stanno per manifestarsi dei cambiamenti di un certo spessore, per cui cercate di prevenire attraverso il risparmio e delle piccole accortezze. Anziché procrastinare, anticipate il vostro lavoro e le faccende di casa. Sentimenti confusi, forse siete stanchi del partner di sempre oppure vi sentite trascurati.

Bilancia - Cercate le opportunità se esse non sembrano venirvi incontro. Vi attende una settimana indaffarata, dovrete accelerare il passo perché siete fin troppo indietro. Forse state traslocando o avete intrapreso un nuovo impiego/progetto. L'Oroscopo settimanale della Bilancia invita ad andarci cauti con il portafoglio, non è il momento migliore per fare acquisti inutili. Meditate e leggete di più.

Scorpione - Avete molto in ballo in questo periodo che vi trova affannati. Sarete impegnati tra casa, lavoro e famiglia. C'è chi a settembre ultimerà un processo che ha preso il via durante la scorsa primavera e chi, invece, finalmente riceverà una lieta notizia. I single vivranno un'intensa passione con qualcuno/a conosciuto/a da poco.

Chi sta per sposarsi o andare a convivere, non starà più nella pelle ma allo stesso tempo teme di pentirsene. Occhio ai colpi di calore e alle intossicazioni!

L'oroscopo settimanale dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Per poter avanzare verso quello che ritenete importante, dovete puntare la concentrazione e gli occhi sull'avvenire. Circondatevi di persone ottimiste e tenetevi alla larga da coloro che sanno solo malignare. Con il partner o un famigliare ci saranno delle questioni da affrontare. Vacanze in arrivo per alcuni segni, ma attenzione alle ore di punta.

Capricorno - Dei problemi di salute vi hanno tormentato nei mesi scorsi, ma l'estate sembra proprio farvi stare meglio. Prendersi cura del proprio corpo è importante, ma non trascurate la mente.

L'oroscopo settimanale del Capricorno segnala una ripresa economica sensibile. Potreste chiudere una disputa legale, un affare o un acquisto immobiliare. Avete sempre molte cose da gestire in contemporanea, perché non delegate qualcosa?

Acquario - C'è una persona che vi interessa ma non sapete muovervi nel senso giusto. Magari avete paura di dichiararvi e perdere la sua amicizia? L'oroscopo della settimana dell'Acquario preme affinché facciate il vostro passo in avanti perché dovete smetterla di tormentarvi così. Guardate oltre. Se possibile programmate una vacanza all'estero o al mare, va bene anche una gita di pochi giorni. Weekend da trascorrere all'aria aperta, tra musica, pizza e buona compagnia.

Spegnete ogni preoccupazione e lasciatevi andare, le coppie ne trarranno giovamento.

Pesci - Apritevi al mondo e quest'ultimo vi tenderà le braccia, accogliendovi. In settimana l'oroscopo del Pesci suggerisce di tenere mente e occhi aperti, perché potrebbero manifestarsi delle ghiotte occasioni da cogliere al volo. Fame da nervosismo, le vostre preoccupazioni non vorranno saperne di sparire. Riflettete su ciò che vi incute timore e non fate le ore piccole perché è importante assicurare un minimo di 7 ore di sonno al proprio organismo. Acqua e insalata a volontà.