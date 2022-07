In arrivo l'oroscopo settimanale 4-10 luglio su amore e famiglia. Inizia una nuova settimana di luglio, che cosa accadrà nella vita amorosa e familiare? Per i cuori solitari sarà la settimana giusta per trovare l’amore eterno? Se volete sapere che cosa hanno in serbo gli astri, di seguito trovate le dettagliate previsioni zodiacali applicate alla settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 luglio.

L'oroscopo dell'amore e della famiglia da lunedì 4 a domenica 10 luglio: da Ariete a Gemelli

Ariete – I single molto presto incontreranno una persona romantica che fa al caso loro.

Il vostro coniuge potrebbe avere problemi di salute o passare un periodo difficile sul posto di lavoro, quindi, l’Oroscopo consiglia di trascorrere del tempo di qualità con il vostro partner e cercare di capire i suoi problemi. In questa settimana, è molto probabile che la salute di un familiare malato migliori. Potreste provare una sensazione di felicità e appagamento nella vostra vita. È probabile che le controversie tra voi e i vostri fratelli vengano risolte, con conseguente miglioramento dei legami interpersonali.

Toro – La settimana potrebbe iniziare con l’umore a terra poiché vi toccherà affrontare le incertezze nella vostra vita amorosa. Potreste anche affrontare alti e bassi nel rapporto di coppia.

C’è anche il rischio di una disputa tra voi e il vostro partner per via di un problema di vecchia data. Riflettete profondamente sui problemi per trovare la giusta soluzione. È molto probabile che alcuni nati in Toro ricevano pieno sostegno dai loro fratelli. Questo potrebbe portare a un’atmosfera sana e positiva in famiglia.

La settimana potrebbe essere molto impegnativa per voi. È probabile che voi siate occupati con le faccende domestiche, quindi, pianificate il vostro tempo in maniera appropriata.

Gemelli – Con il vostro atteggiamento premuroso e comprensivo, sarete in grado di avvicinarvi alla persona che vi piace tantissimo. L’intimità potrebbe anche aumentare tra le coppie sposate.

I single del segno potrebbero ricevere alcuni segnali incoraggianti da una persona inaspettata e molto piacevole. Controllate le vostre parole e la vostra rabbia per evitare di ferire i vostri familiari. Evitate la compagnia di persone negative, perché portano discredito e preoccupano i vostri familiari anziani. È probabile che qualsiasi divergenza con vostro padre o con vostra madre venga risolta.

Le previsioni settimanali dedicate al settore amoroso e familiare: da Cancro a Vergine

Cancro – Le coppie sposate potrebbero riuscire a stabilire una routine nella vita di tutti i giorni. Questo potrebbe rivelarsi utile per rafforzare ancora di più il legame amoroso. È meglio per i single rimandare gli incontri romantici; le stelle di questa settimana non sono in aspetto favorevole.

La vostra famiglia sarà la vostra forza in questo periodo complicato. È probabile che alcuni nativi del Cancro stiano pensando di ampliare la propria famiglia.

Leone – È molto probabile che in questa settimana accadano degli eventi eccitanti e straordinari nella vostra vita personale. I single del segno potrebbero innamorarsi a prima vista nei prossimi giorni, mentre coloro che hanno una relazione amorosa potrebbero essere piacevolmente sorpresi da una proposta di matrimonio o di convivenza. L'armonia in famiglia potrebbe rompersi per via dei problemi di salute di un parente. I genitori sono sempre preoccupati per i bambini che passano troppo tempo davanti allo schermo. L'oroscopo consiglia di usare l’approccio giusto invece di rimproverarli.

Anche voi dovete limitare il vostro tempo davanti agli schermi dei cellulari o della tv.

Vergine – Per i single, questa settimana potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo romantico. I piccioncini trarranno beneficio da questo periodo poiché la loro relazione avrà più significato. Dovreste concentrarvi sul vostro matrimonio per evitare future tensioni. I vostri fratelli vi aiutano finanziariamente in un momento molto cruciale. La vostra famiglia sarà di supporto e potreste persino ospitare un evento sociale a casa. Un programma di lavoro rilassato potrebbe darvi abbastanza tempo per stare con la famiglia, e questo potrebbe renderli felici.

Astrologia settimanale 4-10 luglio su amore e famiglia: da Bilancia a Sagittario

Bilancia – La vostra relazione romantica potrebbe essere tesa e dovreste evitare di diventare eccessivamente possessivi. Dovete fare attenzione al vostro lavoro, alla vostra azienda, poiché qualcuno può violare la vostra fiducia e questo potrebbe portare a perdite finanziarie. I doveri domestici vi terranno occupati e il tempo trascorso in famiglia vi solleverà il morale. Gli imprenditori in erba del segno Bilancia riceveranno il pieno sostegno delle loro famiglie per l’impresa dei sogni. I parenti stabiliti all’estero potrebbero sorprendervi con un regalo.

Scorpione – Per i single del segno, questa è una settimana favorevole per iniziare una nuova storia d’amore.

Il nuovo legame sarà duraturo ed emotivamente soddisfacente. Una coppia appena sposata può iniziare a pensare a una vacanza in posti esotici. Nella vita familiare, i nati in Scorpione devono affrontare alcune divergenze di opinioni con i fratelli, ma lo stesso si risolverà dopo un po’. Cercate di evitare questi dibattiti e discussioni senza senso. Arrivano notizie positive che rallegrano l’atmosfera domestica.

Sagittario – Il legame tra voi e il vostro partner resterà amichevole, ma piccoli problemi di salute che coinvolgono la persona amata causeranno preoccupazione. Se non siete sposati, questa è la settimana giusta per deliziare il cuore del vostro partner con una dichiarazione di matrimonio.

La vostra famiglia vi sarà vicina durante il periodo di prova. Vostro padre sarà un forte pilastro di supporto e la sua guida vi porterà al successo. I giovani del segno raddoppieranno la felicità della famiglia, portando ottimi risultati del lavoro svolto negli ultimi mesi.

Previsioni astrali su amore e famiglia per la settimana 4-10 luglio: da Capricorno a Pesci

Capricorno – Se siete sposati, il vostro coniuge sarà d’accordo con voi e supporterà le vostre scelte. È un periodo di felicità per i cuori solitari del segno, un vecchio amico potrebbe farvi la proposta che vi aspettavate. È molto probabile che il vostro rapporto con un membro della famiglia migliori e questo aggiungerà armonia familiare.

La vostra voce interiore e le benedizioni degli anziani vi aiuteranno a resistere alle intemperie della vita. Anche il rapporto con i vostri fratelli migliorerà.

Acquario – I single potrebbero avere molte opportunità per trovare l’anima gemella. Tuttavia, inseguendo nuove sensazioni, potreste perdere qualcosa di molto importante. Prestate attenzione alle connessioni profonde. Dovete prendere sul serio le vostre relazioni familiari. Gli impegni di lavoro intensi vi fanno trascurare la famiglia, e questo potrebbe non andare bene ai vostri cari. Evitate comportamenti rigidi e unilaterali, potrebbero aggravare i problemi.

Pesci – I rapporti di coppia miglioreranno e i partner si sosteranno a vicenda.

È molto probabile che la vostra vita amorosa sia fruttuosa in questa settimana. La persona che vi piace tanto potrebbe sorprendervi con una sorpresa inaspettata o portarvi a un appuntamento romantico in un ristorante elegante. Pace e felicità in famiglia. Un evento può portare allegria e mantenere armoniosa l’atmosfera familiare. Infine, l’oroscopo suggerisce di programmare una piccola vacanza con i vostri cari.