Mercoledì 27 luglio troviamo sul piano astrologico Venere assieme alla Luna sosteranno in Cancro, nel frattempo il Sole insieme a Mercurio risiederanno nel segno del Leone. Urano, il Nodo Nord e Marte, intanto, resteranno stabili nel domicilio del Toro, così come Saturno protrarrà il moto retrogrado in Acquario e Plutone rimarrà nel segno del Capricorno. Nettuno, in ultimo, continuerà la sosta in Pesci come Giove permarrà il transito in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno conciliante per Ariete e Acquario.

Sul podio

1° posto Scorpione: regali. Più che mai vogliosi di stupire il partner, i nati sotto il segno dello Scorpione questo mercoledì potrebbero far rimanere a bocca aperta l'amato bene regalandole quel gioiello che desiderava da tempo immemore.

2° posto Cancro: sereni. L'armonia nel ménage amoroso di casa Cancro parrà ristabilirsi nel corso di queste ventiquattro ore, coi nativi che non nasconderanno la loro contentezza nel veder emergere sorrisi spontanei sul volto della dolce metà.

3° posto Gemelli: sforzi ripagati. L'ingente mole di energie profuse nelle ultime cinque settimane dai nati Gemelli, specialmente sul versante professionale, inizierà presumibilmente a ripagare, in termini di soddisfazioni morali, il segno d'Aria da questa giornata sino al Plenilunio in Acquario del 12 agosto.

I mezzani

4° posto Pesci: in fermento. Il dodicesimo segno zodiacale, durante questo giorno di fine mese, avrà buone chance di avvertire un certo fermento nell'aria, forse a causa di una decisione sentimentale della quale a breve scopriranno l'esito.

5° posto Leone: affabili. Malgrado alcune figure relazionali si dimostreranno indisponenti, i felini preferiranno non curarsene più di tanto assumendo ugualmente un mood conciliante col prossimo, così da dribblare ansietà e stress.

6° posto Toro: focus monetario. Ponendo attenzione al fronte finanziario, come suggerisce il parterre astrale, i nati Toro potrebbero accorgersi di aver pagato due volte una sanzione amministrativa oppure non aver richiesto un rimborso che gli spettava.

7° posto Vergine: serata flop. La prima e seconda decade di casa Vergine, nel corso di questa giornata d'estate, si troverà a dover fare i conti con un fastidioso contrattempo che pregiudicherà la buona riuscita dei loro programmi serali.

8° posto Bilancia: titubanti. Un aspetto inerente la dimora dei nati Bilancia, ad esempio delle opere manutentive appena messe in atto in prima persona, potrebbero non convincere del tutto il segno Cardinale, il quale mediterà se sia il caso o meno di chiamare un esperto del settore.

9° posto Sagittario: confini da delineare. Giornata da prendere con le pinze sul fronte relazionale quella che trascorreranno, con buona probabilità, gli arcieri, in quanto avvertiranno la necessità di porre delle metaforiche barriere tra loro e alcune persone invadenti.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: disattenti. La mente dei nati Ariete parrà ritornare spesso e volentieri su un ambiguo accadimento riguardante la sfera amicale, a causa del quale il segno di Fuoco risulterà, durante questo mercoledì, sovente distratto sul versante pratico.

11° posto Capricorno: impulsivi. I nati sotto il segno del Capricorno avranno buone possibilità di scivolare in un atteggiamento insolitamente impulsivo nonché iracondo in questa giornata di luglio, lasciando attonite le persone che li conoscono bene.

12° posto Acquario: bicchiere mezzo vuoto. Un velo di pessimismo sembrerà avvolgere il quarto segno Fisso, terza decade in primis, e ciò sarà presumibilmente più evidente quando i nativi tenteranno di immaginare le vicende monetarie legate al prossimo futuro.