L'oroscopo di domani è pronto a dire la propria nei riguardi della giornata di venerdì. In primo piano, pronte come al solito a osare soddisfazioni o delusioni, le analisi astrologiche quotidiane. Nella fattispecie in questo contesto andremo a mettere in chiaro le previsioni zodiacali del 29 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Sotto analisi quindi risultano essere Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di dare un senso alla giornata che precede l'inizio del weekend? Bene, allora senza perderci in inutili quisquilie o chiacchiere di facciata iniziamo subito a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno incorniciate nell'Oroscopo di domani 29 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 29 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete : ★★. L' oroscopo del 29 luglio preannuncia per molti del segno una giornata abbastanza critica. In amore, potete risolvere molti malintesi ed evitare inutili litigi solo se prenderete in considerazione i problemi con calma. Il dialogo non sarà facile, ma con un poco di impegno da entrambe le parti ce la farete sicuramente! Vi sentirete immersi in incerte convinzioni, il che favorirà discussioni accese con il partner. Tale stato vi porterà a riflettere su alcune ultime vostre mancanze. Consiglio: prima di puntare il dito accertatevi che le vostre accuse siano fondate. Single, soprattutto nei rapporti con gli altri spesso risultate incoerenti: un momento aperti e disponibili, un altro intrattabili e scontrosi.

Dite che il mondo non vi capisce, ma siete sicuri di fare tutto ciò che serve per farvi comprendere? Nel lavoro, se oggi siete così sfasati, inconcludenti, poco motivati ​​e con la testa fra le nuvole, la colpa non è vostra. Evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata e rimandate di qualche giorno le decisioni importanti.

Toro: ★★★★★. In arrivo un'ottima giornata. In campo sentimentale, questo potrebbe essere davvero un venerdì positivo, quindi vivetelo al meglio. Il vostro ego è forte e in generale molte cose belle stanno fluendo verso di voi. Presto potrete godere di un buon umore contagioso capace di attirare a voi il partner e non solo...

Non capitano spesso momenti così; viveteli appieno e approfittate delle situazioni per rendere perfetto il rapporto con chi amate. Single, il momento "si" suggerisce di cogliere al volo qualsiasi occasione che potrebbe non manifestarsi nel breve periodo. Non è il momento di esitare, sappiatelo: accettate il rischio se volete trarre il meglio da queste energie positive. Lanciatevi, perché anche il cielo vi sorride rendendovi frizzanti, allegri e proattivi. Potete contare su idee vincenti che vi consentiranno di avere successo in ogni ambito della vostra vita. Saranno tante le occasioni da cogliere al volo. Nel lavoro, se dovete far decollare un progetto o prendere decisioni di una certa importanza è la giornata ideale.

Gemelli: ★★★★. Periodo intavolato sulla solita routine: solita quotidianità, solite facce, stesse identiche cose da fare. In amore, simpatici e brillanti, sarete disposti a sorvolare sulle divergenze a favore di un clima più sereno, cosa che non accadeva da qualche tempo. Grazie ad una persona fidata vi metterete nella condizione di spirito giusta per sdrammatizzare qualsivoglia problema abbiate in corso. La situazione così tornerà a sorridervi, magari nelle vesti di una serata maliziosa capitata per caso, senza muovere un passo. Single, spendete molto del vostro tempo insieme a una amicizia "di buona compagnia". Potete senza dubbio sfidare eventuali rivali, grazie al vostro charme e alla indiscutibile bellezza fisica e interiore.

Siate magnetici, amabili, grintosi, maliziosi e sensuali al punto giusto. Nel lavoro, sarà una giornata fervida d'idee con occasioni di cambiamento. Favoriti la messa in opera di nuovi progetti che creeranno occasioni anche per spostarsi e viaggiare.

Oroscopo di venerdì 29 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, giorno molto positivo secondo le stelle. La stanchezza è passata ed i progetti che vi interessano da fare insieme a chi avete accanto saranno finalmente raggiungibili. Chi ha una vita amorosa soddisfacente può senz'altro portare un tocco di novità nella relazione o inventare nuovi modi per stare insieme serenamente. Vi piace il fatto che nella vostra vita non ci sia nulla monotono, soprattutto tra di voi.

Single, con un po' di inventiva le idee ci saranno. Metterete in atto una serie di propositi grazie ai quali potete rompere gli schemi della monotonia. Riconsiderate vecchi progetti, perché con qualche piccola modifica ne trarrete vantaggio per i prossimi obiettivi. Un giorno decisamente importante nel quale porrete le basi per una rivoluzione sentimentale. Improvvisamente il periodo è stupendo, vi aprite a nuovi rapporti con un ottimismo davvero fuori dal comune. Nel lavoro, se siete ancora in città concedetevi delle pause: alternati momenti di impegno e dedizione ad altri di svago e riposo. Senza mettere in discussione le vostre scelte, riuscirete a perfezionare un progetto ottenendo risultati più che soddisfacenti.

Leone: ★★★★★. Periodo davvero splendido: a fare la differenza tanta grinta da investire nelle cose che più vi interessano. In amore vi sembrerà di vivere in un limbo perfetto. Comfort affettivo che condividete con la persona che vi sta accanto. Ogni cosa andrà al suo posto nel vostro cuore e, specie se state vivendo un momento di vacanza, potrete godere di tutta la dimensione emotiva che l'unione di coppia in questo giorno sarà in grado di regalare. Non sottovalutare la forza travolgente dei sentimenti: questa potrebbe essere la giornata perfetta per organizzare una scena romantica con un dopo-cena davvero intrigante. La metà non aspetta altro... Single, qualsiasi cosa facciate in questa giornata sarete sempre e comunque anticipati da qualcuno che vi vuole bene e pensa a voi e al vostro benessere.

Questo vi porterà al settimo cielo: otterrete tanto beneficio dal fatto che non dovete più chiedere perché tutto quanto vi sarà dato. Nel lavoro, oltre alle sensazioni che avvertirete intorno a voi, non mancherà quel pizzico di genialità che vi caratterizza. Un'intuizione vi farà guadagnare punti preziosi.

Vergine : ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 29 luglio, mette in conto la possibilità che possa maturare uno spumeggiante fine settimana. Scoppiettanti e pieni di iniziative, non avvertirete la minima monotonia e il vostro estro dinamico risolleverà l'umore anche a chi aveva la fortuna di stare al vostro fianco. Farete qualcosa di meraviglioso insieme alla persona amata che rimetterà a porto una situazione che ultimamente vi sta particolarmente a cuore.

Single, sarete vincenti su tutti i fronti grazie alle stelle del periodo. In tanti vi sentirete al massimo della forma e avrete persino una marcia in più per farvi notare: preparatevi ad acquistare importanza agli occhi di certe persone. A rendervi amabili e aperti verso il mondo ci penserà un nuovo modo di vedere la quotidianità. Le strade dei ricordi saranno percorse volentieri dalla vostra mente: siete pronti a valutare le cose per come sono davvero senza nessun impianto ormai. Nel lavoro datevi da fare, non perdete neanche un minuto di questa giornata. Il successo è assicurato e presto conta su nuovi guadagni.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci , e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 29 luglio .