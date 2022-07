Nell'oroscopo di lunedì 11 luglio troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Sagittario, nel frattempo Venere sosterà sui gradi dei Gemelli. Il Sole insieme a Mercurio, invece, continuerà il transito in Cancro, così come Nettuno permarrà in Pesci e Plutone resterà stabile nel domicilio del Capricorno. Saturno, intanto, proseguirà la sosta in Acquario, come Giove rimarrà nel segno dell'Ariete. Urano, Marte e il Nodo Nord, in ultimo, stazioneranno nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno entusiasmante per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Sagittario: trasgressivi. La stella a otto punte d'Aria opporrà il Luminare femminile nel segno e ciò, con ogni probabilità, renderà gli arcieri dei primi due decani oltremodo trasgressivi e sperimentatori nell'alcova assieme al partner. Per la terza decade, invece, probabili rallentamenti sul fronte professionale.

2° posto Leone: flirt. Col Messaggero degli Dei in dodicesima dimora e la Bianca Signora in undicesima, i felini potrebbero dare sfoggio del loro innato charme, ma anche di una proficua intraprendenza durante le nuove conoscenze affettive. C'è da scommettere che la settimana inizierà con la nascita di un fugace, ma intenso flirt per il segno di Fuoco.

3° posto Acquario: punto della situazione.

Col Grande Malefico a marcia indietro sui loro gradi, ma ammansito dalla felice posizione del duetto Venere-Luna, i nati Acquario saranno probabilmente chiamati a fare il punto della situazione, specialmente per ciò che concerne la cerchia amicale e familiare. Comprendere da quali figure vorranno essere spalleggiati nel prossimo futuro si rivelerà una saggia mossa per il segno Fisso.

I mezzani

4° posto Ariete: abbassando il volume. Lo spirito irruento, schietto e viscerale, tipico del segno dell'Ariete, avrà buone chance di lasciare spazio, nel corso di questo giorno estivo, a un mood decisamente più pacato e riflessivo, il quale sarà ben apprezzato nell'ambiente lavorativo.

5° posto Toro: c'era una volta.

Più che assumere un atteggiamento nostalgico, questo lunedì i nati Toro parranno avvertire l'irrefrenabile voglia di raccontare le loro storie esistenziali più caratteristiche a figli o nipoti, con quest'ultimi che apprezzeranno non poco tali racconti di vita.

6° posto Capricorno: estroversi. Espansivi e vogliosi di circondarsi degli amici di sempre, i nati nel segno del Capricorno faranno dell'estroversione la loro qualità principe in queste ventiquattro ore. L'unica controindicazione, più pressante per la terza decade, sarà di dire qualche parola a sproposito e ferire una persona cara.

7° posto Cancro: voltare pagina. Mentre la Luna Piena in opposizione inizierà a emanare i primi timidi influssi, il segno d'Acqua avvertirà presumibilmente la necessità di dare un taglio netto a una relazione interpersonale, staccandosi dalla persona in questione e ritagliandosi una rigenerante parentesi mondana.

8° posto Scorpione: dettagli da rivedere. Sia che si tratti di progetti pratici che professionali, il terzo segno Fisso potrebbe notare questo lunedì come alcune dettagli degli stessi andrebbero rivisti e modificati prima possibile, così da trarne profitti economici maggiori nel prossimo futuro.

9° posto Bilancia: scelte controverse. L'indecisione della Bilancia è iconica ma, nel corso di questa giornata di metà luglio, sembrerà trasformarsi in insolita fermezza d'intenti. Peccato, però, che le scelte dei nativi non si riveleranno particolarmente ponderate.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: ramanzine. Sul fronte professionale, il dodicesimo segno zodiacale avrà buone possibilità di beccarsi una sonora ramanzina da parte di un superiore, alla quale farà bene a non ribattere a tono.

11° posto Gemelli: suscettibili. La vena empatica, nonché la permalosità dei nati Gemelli, parrà essere alle stelle questo lunedì, soprattutto la prima decade del segno che si dimostrerà estremamente suscettibile quando si parlerà di storie sentimentali.

12° posto Vergine: revisioni finanziarie. L'attenzione di casa Vergine in questa giornata di metà anno dovrebbe focalizzarsi sulle vicende economiche, in quanto un'eventuale svista aprirebbe la strada per ricevere una multa o una mora.