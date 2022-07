L'oroscopo di lunedì 11 luglio prevede un Acquario in cerca di nuove occupazioni e stimoli in ambito lavorativo, mentre Marte porterà tante energie da utilizzare efficacemente dalla Vergine. Leone riuscirà a godersi al meglio la propria vita sentimentale, mentre Gemelli non dovrà sentirsi superiore al partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 11 luglio.

Previsioni oroscopo lunedì 11 luglio 2022 segno per segno

Ariete: periodo interessante sul fronte sentimentale. La Luna sarà in trigono dal segno amico del Sagittario, e Venere in sestile porterà intesa e voglia di stare insieme.

Se siete single si amplificherà il desiderio stare insieme con una persona che vi faccia sentire speciali. In ambito lavorativo sarete ancora molto attivi nonostante il caldo, ciò nonostante prendete in considerazione il fatto che potreste rallentare un po’. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali discrete in quest'inizio settimana. L'amore con l'anima gemella non mancherà e proverete spesso delle sensazioni piacevoli. Se siete single un po’ di fortuna vi permetterà di fare piacevoli conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio e Marte porteranno energie e voglia di fare, ma soprattutto dovrete essere pronti alle novità e saperle cogliere. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale non eccezionale secondo l'oroscopo di lunedì 11 luglio.

L'astro argenteo sarà contro di voi in questa giornata e il vostro spirito romantico non sarà così apprezzato dalla persona che amate. Sarà importante soprattutto non sentirsi superiore al partner. Sul fronte professionale Saturno e Giove continueranno a sostenervi, e con il giusto impegno saprete portare a termine i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale tutto sommato convincente per voi nativi del segno. Sarete molto sensibili, single oppure no, e questo la vostra fiamma sicuramente lo apprezzerà. Siate però anche in grado di mostrare maggiore audacia. In ambito lavorativo saprete prendervi cura dei vostri progetti, grazie alla buona posizione di Marte e di Mercurio.

Voto - 7️⃣

Leone: prima giornata della settimana che vi permetterà di godervi al meglio la vostra vita sentimentale, grazie alla presenza benefica di Venere e della Luna nel vostro cielo. Single oppure no, avrete molto da condividere con la persona che amate, generando così un ottimo rapporto. Nel lavoro potreste riuscire a risolvere alcuni problemi dei vostri progetti e andare avanti. Voto - 8️⃣

Vergine: non sarà la giornata ideale per dedicarsi ai sentimenti a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Non seguire l'esempio di nessuno potrebbe portarvi fuori strada e il partner potrebbe non essere d'accordo con le scelte che andrete a prendere. Sul fronte lavorativo ve la caverete molto bene, e con Marte in sestile avrete energie a sufficienza per portare a termine i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo intrigante in ambito amoroso secondo l'oroscopo di lunedì 11 luglio. In questo avvio di settimana avrete più di un motivo per sentirvi soddisfatti, anche voi cuori solitari, ma soprattutto sarete più vicini alla persona che amate. In ambito professionale per il momento occupatevi solo di quei progetti dove siete particolarmente ferrati, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata discreta per quanto riguarda i sentimenti. Forse il vostro stato d'animo non sarà così pieno d'entusiasmo, ciò nonostante per il partner ci sarete sempre, anche nei momenti di difficoltà. Se siete single trascorrere dei momenti piacevoli con le persone che avrete vicino.

Sul fronte lavorativo sarete messi bene grazie a Mercurio, ma attenzione a Marte e Saturno in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali tra alti e bassi secondo l'oroscopo di lunedì 11 luglio. La buona posizione della Luna porterà buon senso e maturità, ma con Venere opposta far uscire i sentimenti non sarà così semplice. Sul posto di lavoro sarete un po’ più fortunati in particolare grazie a Giove, che vi darà una mano a svolgere correttamente i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile in questo inizio di settimana. Questo cielo non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante i rapporti con il partner saranno tutto sommato convincenti. Se siete single avere il supporto delle persone che amate vi permetterà di avere maggior fiducia in voi stessi.

Per quanto riguarda il lavoro meglio non spingersi troppo oltre con Mercurio in opposizione o il rischio sarà quello di ritrovarsi a ricominciare tutto daccapo. Voto - 7️⃣

Acquario: prima giornata della settimana positiva per voi nativi del segno sul fronte amoroso. Single oppure no, potrete contare sulla buona posizione della Luna e di Venere, che vi daranno l'occasione di sentirvi amati e apprezzati dalla persona che vi piace, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro riuscirete a essere abbastanza lucidi in quel che fate. Sarete alla ricerca di nuove occupazioni e stimoli, ma con Marte in quadratura meglio non pretendere troppo. Voto - 8️⃣

Pesci: la settimana non comincerà nel migliore dei modi, colpa di Venere e della Luna entrambi in quadratura.

In amore, single oppure no, la cosa più importante sarà mantenere il giusto atteggiamento, soprattutto nei confronti della persona che amate. Sul fronte lavorativo Mercurio vi permetterà di superare efficacemente gli ostacoli, mentre Marte vi darà tutte le energie di cui avrete bisogno. Voto - 7️⃣