L'oroscopo di domenica 10 luglio sarà caratterizzato da tante novità. Le previsioni astrologiche descriveranno una giornata intensa di nuovi eventi tutti da scoprire. I pianeti, grazie ai loro movimenti, influenzeranno fortemente la vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi rimarrà sempre vicino al partner e chi si godrà la sua condizione da single.

In particolare, Cancro, Toro e Sagittario si posizioneranno ai primi posti della classifica, mentre Capricorno, Leone e Gemelli li seguiranno subito dopo. Bilancia, Pesci e Scorpione dovranno affrontare qualche piccola difficoltà, così come Ariete, Vergine e Acquario che si posizioneranno agli ulti posti.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 10 luglio, con voti e conseguente classifica.

Previsioni astrologiche di domenica 10 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: le stelle continueranno a non essere allineate nel modo giusto. Purtroppo, dovrete accontentarvi di una giornata priva di stimoli. Gli hobby e i vostri desideri vi appariranno fin troppo noiosi. Potreste provare a introdurre qualcosa di nuovo compiendo azioni diversi e cambiando la vostra routine quotidiana. Il partner non vi abbandonerà. Voto 5.

Toro: non potrete fare a meno di godervi un po' di relax. Deciderete di prendere momentaneamente le distanze da ciò che vi fa soffrire. Metterete in secondo piano il lavoro per dedicarvi all'amore e ai rapporti interpersonali.

Non vedrete l'ora di conoscere nuovi amici e di mostrare tutte le vostre qualità. La spontaneità avrà la meglio sulla razionalità. Voto 9.

Gemelli: sarete pronti ad affrontare nuove sfide. Deciderete di non assecondare più la sicurezza della vostra routine quotidiana e di lanciarvi in avventure inaspettate. Questo vi consentirà anche di conoscere nuove persone e di interagire con caratteri completamente diversi dal vostro.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di rimanere sempre fedeli a voi stessi. Voto 7.

Cancro: questa giornata sarà particolarmente fortunata. Finalmente, avrete modo di esprimere tutto il vostro potenziale. Il rapporto di coppia prenderà una direzione inaspettata, ma molto piacevole. Il feeling che vi lega, infatti, diventerà sempre più intenso.

Potrebbe essere il momento giusto per prendere una decisione molto importante. Voto 9.5.

Oroscopo e classifica del 10 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: rispetto alla giornata precedente, le cose andranno molto meglio. Inizierete a recuperare la fiducia in voi stessi e a guardare al futuro con più ottimismo. Non rinuncerete ai vostri sogni, ma vi impegnerete al massimo per trasformarli in realtà. Sarete degli ottimi amici, soprattutto grazie alla vostra lealtà e al desiderio di aiutare gli altri. Voto 7.5.

Vergine: sarete molto preoccupati per il rapporto di coppia. Purtroppo, la vostra storia d'amore vi metterà in difficoltà. Farete fatica a comprendere il punto di vista del partner e a rispettare le sue esigenze.

Sentirete il bisogno di allontanarvi, almeno per un po'. La famiglia potrebbe non condividere le vostre decisioni più importanti. Voto 4.5.

Bilancia: questa giornata non sarà tutta rosa e fiori. Anche se ci saranno momenti molto emozionanti, dovrete fare i conti con una serie di difficoltà inaspettate. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non isolarvi. Parlare con un amico o coinvolgere la vostra famiglia non rappresenteranno segni di debolezza, ma una possibilità di cui non privarsi. Voto 6.5.

Scorpione: vivrete momenti positivi e altri più complessi. In alcuni contesti, vi sentirete profondamente a disagio perché farete fatica ad adattarvi. Per il momento, gli amici e il partner non vi saranno di alcun aiuto.

Le previsioni astrologiche consigliano di provare a cercare la vostra forza in voi stessi: vi sarà molto utile per il futuro. Voto 5.5.

Previsioni zodiacali e voti del 10 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: l'assetto planetario della giornata non vi deluderà. Sfrutterete ogni singolo momento per passare più tempo con la persona amata. Inoltre, anche gli amici rappresenteranno un punto di riferimento importantissimo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non lasciarvi sfuggire determinate occasioni: potreste pentirvene. Voto 8.5.

Capricorno: finalmente, riuscirete a distrarvi e a concentrarvi sui vostri hobby preferiti. Lo sport e il relax vi consentiranno di scaricare i forti livelli di stress.

Una lunga passeggiata con gli amici o una giornata al mare con il partner saranno due veri toccasana. La famiglia smetterà di preoccuparsi per voi in modo completamente spropositato. Voto 8.

Acquario: dal punto di vista fisico, non vi sentirete molto informa. Piccoli malanni di stagione potrebbero turbare il vostro equilibrio. Avrete bisogno di riposo e di tanto affetto. Non sarà il momento giusto per dedicarvi allo shopping o a gite roventi sotto il sole estivo. Gli amici e il partner, purtroppo, faranno fatica ad assecondare le vostre necessità. Voto 4.

Pesci: dal punto di vista emotivo, vi sentirete piuttosto scombussolati. Farete fatica a mettere a fuoco le vostre sensazioni e a fare ordine tra i sentimenti.

Avrete bisogno di un po' più di tempo per decidere cosa fare. Il partner, però, potrebbe non essere disposto a concedervelo. Per fortuna, potrete contare sull'affetto incondizionato della famiglia. Voto 6.