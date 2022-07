L'oroscopo della settimana che va dall'11 al 17 luglio vede momenti pieni di bollenti emozioni per i nativi Gemelli, forti del pianeta Venere in congiunzione, mentre Vergine svolgerà lavori di ottima qualità. Una sensibilissima e dolcissima Bilancia saprà godere al meglio della relazione di coppia, mentre per Scorpione saranno giornate piene di lavoro, ma produttive. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 luglio.

Previsioni oroscopo dall'11 al 17 luglio 2022 segno per segno

Ariete: ultima settimana piena d'amore per voi nativi del segno.

Venere sarà ancora in sestile dal segno dei Gemelli, e vi aiuterà a sentirvi amati e apprezzati dalla vostra anima gemella. Attenzione soltanto a quelle giornate in cui la Luna è sfavorevole. Se siete single avrete ancora buone occasioni per conquistare la persona che vi piace. Sul fronte professionale prendersi cura dei vostri progetti non sarà semplicissimo con Mercurio in quadratura, ciò nonostante avrete Giove e Saturno dalla vostra parte per riuscire a concludere qualcosa di buono. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo della prossima settimana, tutto sommato, sarà discreto. Sul fronte amoroso, se siete impegnati in una relazione sentimentale, questi saranno dei giorni abbastanza positivi. Attenzione solamente tra le giornate di giovedì e venerdì.

Se siete single i rapporti sociali saranno ottimi, ma potreste essere alla ricerca di qualcosa di più, che vi faccia battere forte il cuore. In ambito lavorativo avrete molte mansioni da svolgere, ma sarete abbastanza pronti e preparati. Voto - 8️⃣

Gemelli: un'altra settimana bollente e romantica per voi nativi del segno. Forse le prime due giornate saranno un po' sottotono a causa della Luna opposta, ciò nonostante con Venere nel segno non avrete nulla da temere per la vostra relazione, né ora né nelle prossime giornate.

Sul piano lavorativo saprete svolgere bene le vostre mansioni con risultati più che soddisfacenti. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale positiva durante la prossima settimana. Single oppure no, potrete contare su relazioni sentimentali e sociali stabili. Attenzione solamente tra le giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna si troverà in opposizione.

Favorito invece il prossimo weekend. Nel lavoro, con Mercurio in congiunzione, tutto sarà possibile se ci metterete il giusto impegno e non vi lascerete distrarre. Voto - 7️⃣

Leone: settimana nel complesso convincente, ma non abbiate alte aspettative, soprattutto in ambito lavorativo. Sarà possibile concentrarsi e portare a termine i vostri progetti, ma non siate troppo ambiziosi. Vi piacerà stare accanto ai vostri amici e cari e con Venere in sestile non mancheranno momenti piacevoli, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Vergine: un'altra settimana nervosa sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Venere sarà ancora in quadratura e la Luna non vi darà un grande aiuto.

Single oppure no, sarà necessario avere pazienza e non causare problemi soprattutto nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi spingerà verso nuove iniziative e vi sentirete pronti a fare del vostro meglio. Voto - 6️⃣

Bilancia: saprete godere al meglio della vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo della prossima settimana, grazie soprattutto all'enorme sensibilità e dolcezza che avrete nei confronti della persona che amate. Se siete single lasciatevi pure travolgere da quest'ondata di sentimenti, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito professionale le stelle vi consigliano di rilassarvi, analizzare bene la situazione e prendere una decisione soltanto quando siete sicuri.

Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo felice sul fronte amoroso e questo cielo continuerà a migliorare giorno dopo giorno. Single oppure no, quest'estate vi regalerà ancora tante emozioni, dunque lasciatevi andare e godetevi tutto il bello che c'è intorno a voi. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio vi suggerirà interessanti progetti da sviluppare. Con Marte in opposizione, però, le prossime giornate potrebbero essere pesanti, ma sicuramente produttive. Voto - 8️⃣

Sagittario: inizio di settimana nel complesso gradevole grazie alla Luna, ciò nonostante faticherete ancora un po' a entrare in empatia con la persona che amate. Single oppure no, dovrete prima di tutto mostrare maggior comprensione verso gli altri e non pensare troppo a voi stessi.

Nel lavoro questo periodo potrebbe essere adatto per mettersi alla ricerca di nuove strade professionali. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che rimarrà appagante ancora una settimana. Il pianeta Venere si sta muovendo verso il segno del Cancro, dunque cercate di portare stabilità all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single siete ancora in tempo per incontrare la persona giusta. Nel lavoro l'impegno da parte vostra non mancherà, ma con Mercurio opposto le soddisfazioni potrebbero tardare ad arrivare. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà una settimana davvero romantica per voi nativi del segno, grazie in particolare a Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Per voi single potrebbero verificarsi incontri destinati a durare, mentre se siete già impegnati provate a fare qualcosa insieme al partner, che possa rendere più stabile e duratura la relazione.

Nel lavoro avrete tanto da fare e con Marte in quadratura forse le energie mancheranno, ciò nonostante alla fine riuscirete a portare a termine le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: vita sentimentale non eccezionale, ma questo periodo complicato presto giungerà al termine. In questa settimana cercate di sfruttare le giornate di Luna favorevole, dunque a partire da mercoledì. Il weekend poi potrebbe essere il momento adatto per provare a risolvere eventuali conflitti di coppia. Per quanto riguarda il lavoro non avrete difficoltà con i vostri progetti e chi sta sopra di voi noterà sicuramente tutto l'impegno che ci mettete. Voto - 7️⃣