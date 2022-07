Giunge al termine la seconda settimana di luglio 2022. Il mese sta portando diverse novità ai segni e numerosi cambiamenti dal punto di vista sentimentale e professionale. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo per il giorno 10 luglio con i cambiamenti in amore e nel lavoro per tutti i segni, dall'Ariete dei Pesci.

Le previsioni della prima sestina

Ariete: in amore giornata interessante, una passione potrebbe essere confermata. Nel lavoro c'è più voglia di fare, ma attenzione a valutare bene tutto quello che arriva.

Toro: per i sentimenti, se una storia non funziona prima di dire basta meglio riflettere.

I nuovi incontri comunque sono favoriti. Nel lavoro le prospettive sono buone, ci sarà la possibilità di superare alcuni errori del passato.

Gemelli: a livello sentimentale Luna in opposizione che potrebbe portare discussione. I legami comunque vanno meglio. Nel lavoro qualcuno potrebbe lasciare un attività per cambiare.

Cancro: in amore la Luna è favorevole, per questo motivo sarete più affascinanti. Le sensazioni che vivrete ora saranno interessanti. Nel lavoro le complicazioni delle ultime settimane sembrano essere superate.

Leone: a livello sentimentale giornata interessante, avrete la possibilità di far breccia nel cuore di qualcuno. Nel lavoro c'è voglia di fare, per questo motivo sfruttate Giove favorevole.

Vergine: il momento potrebbe vedervi più nervosi, c'è forte tensione nell'aria. I pensieri di troppo al momento non aiutano. A livello lavorativo attenzione a delle fasi di riflessione da dover vivere al meglio.

Previsioni e oroscopo del 10 luglio 2022: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti la Luna in opposizione potrebbe portare qualche fastidio.

Le emozioni comunque non mancano. Nel lavoro sono favoriti i progetti a lunga scadenza, le novità in questo periodo non mancheranno.

Scorpione: in amore vi è la Luna nel segno che porterà qualche emozione in più, sarà facile parlare con la persona amata. Nel lavoro alcune questioni di tipo economico sono da controllare.

Sagittario: a livello sentimentale la Luna nel segno e Giove favorevole aiutano, sarebbe quindi meglio evitare di fare scelte azzardate.

Nel lavoro, se avete la possibilità di recuperare fisicamente, fatelo da ora.

Capricorno: per i sentimenti meglio fare attenzione, ci sarà la necessità di superare qualche piccolo problema. Nel lavoro alcuni dovranno ripartire, ma le cose pian piano andranno meglio.

Pesci: in amore pomeriggio che porta maggiore agitazione. Potreste sentirvi maggiormente arrabbiati. Nel lavoro Marte in buona aspetto aiuta il recupero, lettera possibilità di riprendere in mano diverse questioni.