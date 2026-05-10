Una nuova settimana sta per iniziare. I segni zodiacali, come sempre, dovranno farsi carico di responsabilità e doveri. Allo stesso tempo, però, spereranno di andare incontro alla fortuna e al fuoco della passione. Le stelle influenzeranno la loro quotidianità, intrecciando tasselli e definendo obiettivi. L'oroscopo dell'11 maggio, come sempre, è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno.

L'Ariete e il Capricorno avranno l'impressione di essere rimasti intrappolati nel passato, mentre il Toro e lo Scorpione si accenderanno per l'amore verso il partner.

Oroscopo di lunedì 11 maggio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: alcune persone non faranno più parte della vostra vita. Penserete a loro con profonda nostalgia. Vi piacerebbe avere una macchina del tempo per poter tornare nel passato. Per fortuna, però, non sarete soli. Potrete contare su amici fedeli e su una famiglia unita.

Toro: non potrete fare a meno di ricoprire il partner di attenzioni. Compirete dei piccoli gesti romantici capaci di lasciare il segno. Sarete molto bravi anche con le parole. Le sceglierete con cura, in modo da non rischiare di cadere in errore.

Gemelli: avrete tantissime idee da sfruttare. Le considererete tutte vincenti e, di conseguenza, non permetterete a nessuno di mettervi i bastoni tra le ruote.

Farete bene a credere in voi stessi, ma sarà importante anche fare una selezione. Al contrario, rischierete di mettere troppa carne al fuoco.

Cancro: non sarete pronti a lasciarvi alle spalle il weekend. Lo stress tornerà a farsi sentire con una certa prepotenza. La situazione lavorativa, infatti, non sarà tra le migliori. Sarete costretti a farvi carico di un clima complesso e di colleghi di lavoro poco collaborativi.

Leone: sarete i padroni della situazione. Non chiederete aiuto a nessuno perché, a parer vostro, potrete cavarvela da soli. In effetti, avrete tante qualità positive da poter sfruttare. Sarete attivi, onesti e trasparenti. Le vostre mosse lasceranno il segno.

Vergine: le discussioni con il partner saranno all'ordine del giorno.

Vi scontrerete per le cose più sciocche. I toni si alzeranno e l'umore peggiorerà nettamente. L'unico modo per risolvere la situazione sarà quello di provare a interrompere questa catena.

Bilancia: farete fatica a resistere alle tentazioni. Il cibo e la pigrizia, per esempio, saranno difficili da gestire. Sentirete il bisogno di mettere in pausa la quotidianità per riposarvi e recuperare le energie. In realtà, in questo modo, rischierete solo di ottenere l'effetto contrario.

Scorpione: nella vostra quotidianità ci sarà spazio solo per il partner. Non riuscirete a pensare ad altro, tutto passerà in secondo piano. Considererete la relazione di coppia un porto sicuro, capace di tenere alla larga le difficoltà e di illuminare il vostro cammino.

Sagittario: non avrete molta voglia di tornare sul posto di lavoro, ma dovrete rimboccarvi le maniche e farvi forza. Per fortuna, i colleghi sapranno come rendere questo giorno più leggero. Farete un ottimo gioco di squadra, collaborando insieme per l'obiettivo finale.

Capricorno: sarete troppo concentrati sul passato. Non farete altro che pensare agli eventi accaduti diversi anni fa. Presente e futuro non avranno più la priorità. In realtà, sarà fondamentale invertire tale concezione. Avrete una strada rosea davanti a voi, ma dovrete impegnarvi.

Acquario: non sarete molto riflessivi. Vi getterete a capofitto nelle situazioni, sperando di compiere le mosse giuste. La fortuna sarà dalla vostra parte, ma sarà importante non tirare troppo la corda.

Un pizzico di attenzione in più potrà solo fare bene.

Pesci: creatività e immaginazione non vi mancheranno affatto. Non vi accontenterete solo della fantasia, cercherete di trasformare i vostri sogni in realtà. Potrebbe volerci del tempo, ma il coraggio e la determinazione non vi mancheranno di certo.