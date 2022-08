Giovedì 1° settembre troviamo sul piano astrale la Luna transitare sui gradi dello Scorpione, nel frattempo il Sole risiederà nell'orbita della Vergine. Mercurio, intanto, resterà stabile in Bilancia, così come Venere protrarrà il moto in Leone e Nettuno rimarrà nel domicilio dei Pesci. Saturno, invece, permarrà nel segno dell'Acquario come Giove continuerà la sosta in Ariete. Plutone, in ultimo, stazionerà nel segno del Capricorno, mentre il Nodo Nord assieme a Urano sosteranno in Toro e Marte risiederà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Scorpione, meno roseo per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: risultati top. Capi e colleghi punteranno probabilmente molto sulle prestazioni professionali dei nati Scorpione in questo giorno inaugurale del mese, specialmente notando come già dalle prime ore del turno lavorativo il segno d'Acqua riuscirà a giungere a dei soddisfacenti risultati col minimo sforzo.

2° posto Vergine: innamorati. Il secondo segno di Terra, soprattutto coloro appartenenti al primo decano, potrebbero dimostrare con grande naturalezza il loro amore alla dolce metà durante questo giovedì, dando dimostrazione al coniuge che la freddezza degli ultimi giorni era soltanto una fase uggiosa che stavano attraversando.

3° posto Capricorno: tamburo battente.

Ciò che non riuscirà ad ottenere per merito della costanza, il segno Cardinale lo otterrà grazie all'ostinazione mista a cupidigia che metterà in campo nel settore pratico, in particolar modo se ci saranno delle opere manutentive domestiche delle quali occuparsi.

I mezzani

4° posto Cancro: guardinghi. Col sostegno della stella a otto punte nonché del Luminare notturno nel loro Elemento, i nati Cancro avranno buone chance di avanzare questo giorno estivo con estrema cautela e circospezione, atteggiamento che li metterà al riparo da qualsiasi defaillance.

5° posto Leone: ciò che non va. Effemeridi crude ma significative quelle con le quali potrebbero dover rapportarsi i nati Leone delle prime due decadi, in quanto scorgeranno le falle di alcuni nuovi rapporti relazionali e saranno in grado di raddrizzare il tiro mettendo i puntini sulle "i" con le persone interessate.

6° posto Acquario: doni e perdoni.

Una piccola dimenticanza dei nati Acquario nei giorni scorsi, come non aver presenziato al saggio di danza della figlia, potrebbe far optare il segno Fisso per regalare un oggetto costoso alla stessa con lo scopo primario di farsi perdonare prima possibile.

7° posto Toro: focus sulle aspettative. Un progetto da mettere a punto o una storia sentimentale nata da poco spingeranno, con buona probabilità, il primo segno di Terra a programmare inconsciamente le mosse successive da compiere, riempiendo la loro mente di inutili e controproducenti aspettative in merito. La Luna opposta e la quadratura Urano-Saturno, però, gli intimeranno di viversi il presente senza pensare al prossimo futuro.

8° posto Bilancia: ingoiare un rospo.

Accettare qualche compromesso o guardarsene bene dal rimarcare alcuni presunti difetti dell'amato bene saranno due esercizi che i nati Bilancia dovrebbero attuare in coppia nel corso delle ventiquattro ore in questione, così da mantenere armoniosa l'atmosfera nel ménage amoroso.

9° posto Ariete: capro espiatorio. Il primo segno di Fuoco questo giovedì avvertirà presumibilmente la sgradevole sensazione di sentirsi all'interno di un metaforico frullatore, considerando che le molteplici ostilità astrali lo renderanno insoddisfatto e un pizzico insofferente. Non riuscendo a comprendere appieno da dove giungerà tale improvviso malcontento, il segno Cardinale potrebbe additare un amico o un conoscente come l'artefice del loro stato del momento.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: umore altalenante. Amore e lavoro parranno viaggiare sulle montagne russe in questo giorno d'inizio settembre, col dodicesimo segno zodiacale che si lascerà irrimediabilmente trascinare dall'incertezza del periodo e il tono umorale ne risentirà notevolmente.

11° posto Sagittario: voglia di svago. Sentirsi intrappolati nella scatola dei doveri sarà probabilmente la sensazione poco edificante che avvertiranno gli arcieri in questa giornata estiva, con i nati sotto il segno del Sagittario che dovranno rinunciare gioco forza ai loro propositi di svago.

12° posto Gemelli: amore flop. Giornata da prendere con le pinze per le vicende sentimentali di casa Gemelli, specialmente per il secondo decano che si troverà, con ogni probabilità, a scoprire un segreto non troppo piacevole riguardante il passato del partner.