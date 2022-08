Sabato 20 e domenica 21 agosto troveremo sul piano astrale Marte spostarsi dal segno del Toro (dove risiede Urano) all'orbita dei Gemelli (dove sosta la Luna), nel frattempo il Sole e Venere stazioneranno nel domicilio del Leone. Mercurio, intanto, protrarrà il moto in Vergine, così come Plutone resterà stabile nel segno del Capricorno e Nettuno continuerà la sosta in Pesci. Saturno, infine, permarrà nel segno dell'Acquario come Giove rimarrà sui gradi dell'Ariete.

Oroscopo del weekend favorevole per Gemelli e Leone, meno entusiasmante per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Leone: novità. Fine settimana dove i felini potrebbero trovarsi invischiati in un turbinio di novità pratiche e professionali, perlopiù spiazzanti ma piacevoli per seconda e terza decade, oppure iniziare a sudoborare le stesse. I nati nei primi giorni del segno, inoltre, parranno pervasi da un'ingente mole di forze della quale non godevano da mesi.

2° posto Gemelli: focus amoroso. I rapporti sentimentali di casa Gemelli, soprattutto quelli traballanti, saranno presumibilmente sotto i riflettori e i nati sotto questo segno, di conseguenza, saranno chiamati a trovare una soluzione adeguata per oliare l'ingranaggio della coppia. Che si tratti di un dono, di un'ammenda o di ribadire il loro affetto alla dolce metà, il segno d'Aria avrà ottime chance di far tornare il sereno nel focolare domestico.

3° posto Ariete: shopping. Dall'ora di pranzo del 20 agosto in poi, i nati sotto il segno dell'Ariete saranno indotti dal parterre astrale a concedersi qualche acquisto non indispensabile ma particolarmente soddisfacente, ad esempio un nuovo abito da sera o un ticket per il prossimo concerto della loro star preferita.

I mezzani

4° posto Scorpione: in cerca di serenità. Dopo alcune giornate tutt'altro che armoniose, il terzo segno d'Acqua si metterà probabilmente alla ricerca della serenità perduta, guardandosene bene dal frequentare i soliti ambienti e persone che sovente gli fanno saltare la mosca al naso.

5° posto Cancro: puntini sulle "i".

Nonostante la voglia di puntualizzare non sarà tra le priorità di casa Cancro nel weekend in questione, il parterre astrale potrebbe indirizzare il segno Cardinale a mettere i punti sulle "i' con chi sta alzando troppo l'asticella della confidenza.

6° posto Acquario: nemici segreti. Alcune persone che remano segretamente contro i nati Acquario balzeranno, con ogni probabilità, fuori nel corso di queste due giornate estive, col segno Fisso che, anziché scagliarsi contro le stesse, ne prenderà atto in rigoroso silenzio.

7° posto Capricorno: sostegni insperati. Il campo professionale dei nati Capricorno, in particolar modo del secondo decano, potrebbe essere costellato da insidie e imprevisti che rallenteranno l'incedere del segno di Terra.

Fortunatamente, nel corso di queste quarantotto ore, i nati sotto questo segno riceveranno dei sostegni insperati che li aiuteranno a cavarsela ugualmente.

8° posto Vergine: a fine corsa. Un progetto di natura economica, come un investimento in criptovalute o l'acquisizione di un bene immobile, avrà ottime possibilità di giungere al capolinea in queste due giornate d'agosto, coi nati Vergine che s'accorgeranno di dover cambiare rotta al più presto, così da evitare copiose perdite finanziarie.

9° posto Toro: umore flop. A essere sottotono in questo weekend sarà probabilmente il tono umorale di casa Toro, con quest'ultimo che dovrà fare i conti con piccole provocazioni da parte del coniuge o prese di posizione provenienti dalla prole.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: titubanti. Se questo fine settimana degli arcieri fosse un cibo sarebbe senza dubbio una minestra riscaldata dal gusto amoroso, in quanto al cospetto del segno di Fuoco si presenterà una vecchia conoscenza affettiva con la quale non era scattata la scintilla all'epoca. A fronte di ciò, i nati sotto questo segno potrebbero non essere così sicuri di voler andare sino in fondo.

11° posto Pesci: dispettosi. Permalosi e taciturni, i nati sotto il segno dei Pesci daranno probabilmente dimostrazione di essere avvezzi a un mood rancoroso in questi due giorni di metà anno, divenendo più che mai dispettosi con coloro che gli hanno fatto un torto.

12° posto Bilancia: amore flop.

A segnare il passo saranno, con ogni probabilità, le vicende amorose dei nati Bilancia nel corso del weekend, col segno d'Aria che parrà accorgersi d'un tratto di non avere più molto feeling col partner.