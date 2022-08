L'Oroscopo della settimana dal 22 al 28 agosto 2022 propone le previsioni, i voti e le classifiche relative all'ultima settimana piena dell'attuale mese. In primissimo piano, supportati da stelle particolarmente favorevoli, i nativi della Vergine (voto 10), nel frangente appoggiati da una meravigliosa Luna e un generoso Sole, entrambi in entrata nel segno. A tenere il passo del segno di Terra saranno solo in due: Cancro (voto 9) e Leone (voto 8); in periodo positivo anche l'Ariete (voto 7), sostenuto da effemeridi abbastanza compiacenti. Valutati sulla sufficienza i nativi del Toro (voto 6) e del Gemelli (voto 6).

Bene, prima di iniziare con le valutazioni rilasciate dalle previsioni astrologiche da lunedì a domenica, è d'obbligo conoscere quali saranno i prossimi transiti astrali nel periodo.

Luna e altri transiti: le novità della settimana

La settimana in questione a questo giro ci presenta davvero delle belle novità a livello di transiti. Iniziamo con quelli riguardanti l'Astro d'Argento. La Luna in Cancro darà spettacolo nel firmamento proprio questo lunedì 22 agosto, in pratica dalle ore 02:29 della notte. A dare continuità al tour settimanale della Luna sarà un segno di Fuoco: mercoledì 24 agosto assisteremo al passaggio della Luna in Leone. La settimana si chiuderà con la presenza della Luna in Vergine prevista per sabato 27 agosto.

In arrivo questa settimana altri due favolosi transiti astrali. Iniziamo dal primo dei due, ossia l'ingresso del Sole in Vergine: la stella terrestre entrerà nel simbolo di Terra questo martedì 23 agosto. A seguire poi, Mercurio in Bilancia, venerdì 26 agosto.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7.

La Luna in Cancro renderà la giornata di martedì certamente la più armoniosa tra le sette, offrendovi la chiave giusta per risolvere alcuni problemi molto importanti. Guardatevi intorno con attenzione, però, perché qualcuno potrebbe essere non del tutto in buona fede: pensate male per trovarvi bene L’amore intanto andrà a braccetto con la passione, ma forse mancherà un po’ di attenzione in più da parte vostra nei confronti del partner.

La situazione finanziaria invece lascerà un pochino a desiderare, forse creando in qualche caso un pizzico d’ansia, sicuramente ingiustificato. Tenete duro e pensate positivo, ok? Le cose si sistemeranno al più presto, anche perché alcuni eventi è già da un pezzo che stanno prendendo una forma più definita. Per quanto riguarda la vita sentimentale di chi è single: preparatevi a fare un incontro molto interessante entro i prossimi due o tre giorni.

La classifica stelline settimanale per il segno dell'Ariete:

Top del giorno martedì 23 agosto;

martedì 23 agosto; ★★★★★ lunedì 22 e mercoledì 24;

★★★★ sabato 27 e domenica 28;

★★★ giovedì 25 agosto;

★★ venerdì 26 agosto.

♉ Toro: voto 6. In questi giorni sarebbe opportuno rallentare un po' i ritmi, lasciando più spazio alla riflessione.

Magari confrontarsi con chi ha più esperienza per poi tirare le somme su quanto fatto finora. Se necessario, correggete il tiro senza, indugiare troppo. L’amore potrebbe essere ostacolato da qualche fattore esterno, ma per fortuna non intaccato nella sua essenza più profonda. La Luna in Leone, in aspetto dissonante mercoledì e giovedì, spingerà a mostrare il lato più cattivo di voi: nel periodo indicato sarete piuttosto intolleranti nei confronti di chiunque vi capitasse a tiro. Fermatevi un attimo a respirare e contate fino a dieci! Sapete benissimo di essere anche capaci di grande self-control, quindi mettetelo in campo al fine di trovare un equilibrio: riuscirete a non combinare guai?

La classifica stelline della settimana per il segno del Toro:

★★★★★ sabato 27 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22, martedì 23 e venerdì 26;

★★★ mercoledì 24 agosto;

★★ giovedì 25 agosto.

♊ Gemelli: voto 6.

Sulla normale sufficienza il periodo in arrivo. Qualcuno proverà a mettervi in difficoltà questo lunedì o anche martedì: saprete fare scudo grazie a una grande capacità di analisi e al vostro bagaglio di esperienze. Per quanto riguarda la vita di coppia, è molto probabile che il dialogo negli ultimi tempi non sia stato sufficiente: ascoltate con più attenzione ogni discorso del partner e cercate di esaudire eventuali suoi desideri. Anche se non vi sarà affatto facile, provate a semplificare tutto. A ridurre i concetti alla loro essenza e definire un piano d’azione preciso e lucido. Il cielo vi darà una mano nella comprensione di alcune vicende che potrebbero mettervi un po’ in difficoltà. La vita in ambito familiare procederà bene: state dimostrando grande maturità.

La classifica stelline settimanale per il segno dei Gemelli:

★★★★★ venerdì 26 e sabato 27;

★★★★ mercoledì 24, giovedì 25 e domenica 28;

★★★ lunedì 22 agosto;

★★ martedì 23 agosto.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9. L'oroscopo della settimana predice sette giornate mediamente positive. Ad esclusione del solo weekend come anche di mercoledì 24 agosto, tutto il resto del periodo andrà alla grande. Settembre è quasi alle porte e in tanti sarete pronti a viverlo nel migliore dei modi. Rilassatevi, dimenticate eventuali vicissitudini di questo finale di agosto e divertitevi. In questa settimana tuttavia evitate di mettere in secondo piano alcune esigenze legate alla vita sentimentale.

La giornata più bella, dal sapore dolcissimo, sarà quella di lunedì, segnata dall'arrivo della Luna. La vita sentimentale regalerà calde emozioni, soprattutto a chi ha cominciato da poco una storia. La vita sociale, a sua volta, darà occasione per confermare l’importanze di alcune amicizie. Nel lavoro l’animo leggero aiuterà parecchio nel corso della settimana. I risultati saranno ottimi.

La classifica stelline della settimana per il segno del Cancro:

Top del giorno lunedì 22 agosto (Luna nel segno);

lunedì 22 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 23, giovedì 25 e venerdì 26;

★★★★ mercoledì 24 e sabato 27;

★★★ domenica 28 agosto.

♌ Leone: voto 8. Grazie alla positiva presenza della Luna nel segno porteranno molti nativi letteralmente a "sbancare" in amore.

Molte cose andranno esattamente come era nelle vostre aspettative. I rapporti con gli amici e i familiari saranno sereni e daranno grande energia, le finanze si stanno rimpolpando e il rapporto di coppia è movimentato al punto giusto. Quanto durerà? Perché chiederselo? Godete questi bei momenti e poi si vedrà. La vita sociale e quella privata ti regalano momenti piacevoli e anche costruttivi. Per quanto riguarda l’attività professionale, invece, sono in arrivo novità a cui non doveste voltare le spalle per alcun motivo al mondo. E’ un momento propizio per pretendere di più, dunque il momento giusto per spostare l’asticella e puntare più in alto. Mettete in conto anche qualche entrata economica extra.

La classifica stelline settimanale per il segno del Leone:

Top del giorno mercoledì 24 agosto (Luna nel segno);

mercoledì 24 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 22, martedì 23 e giovedì 25;

★★★★ venerdì 26 agosto;

★★★ sabato 27 agosto;

★★ domenica 28 agosto.

♍ Vergine: voto 10. Sette giornata davvero grandiose. Sul fronte sentimentale preparatevi a sbancare di brutto! Vivrete emozioni davvero belle e molto intense che stimoleranno ad alimentare progetti importanti. E' il momento ideale per cementificare rapporti storici e dare il giusto assetto a quelli nati da poco. Per i single, invece, sono in arrivo belle novità. L'oroscopo della settimana 22-28 agosto vede questo periodo con prospettive decisamente positive anche nei confronti delle attività lavorative; se userete come armi la determinazione e l’ottimismo, il successo sarà assicurato.

Dedicate più attenzione a un rapporto di amicizia che ultimamente state trascurando ma che è molto importante per voi. Non date retta a chi cerca di provocare o toccare nervi scoperti. Cercate la via del dialogo e del confronto maturo, senza perdere la calma e parlando col cuore. Traguardi professionali si avvicinano.

La classifica stelline della settimana per il segno della Vergine:

Top del giorno sabato 27 agosto (Luna nel segno);

sabato 27 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 23 (Sole nel segno), mercoledì 24 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22, giovedì 25, venerdì 26.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.