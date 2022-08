Il mese di settembre dovrebbe portare non poche soddisfazioni ai vari segni zodiacali. L'Oroscopo della prima settimana completa del nuovo mese, infatti, annuncia l'arrivo di energie rinnovate per il Leone e un periodo davvero ottimale per i nati sotto al segno dei Pesci. Momenti di titubanza, invece, per i nati del Sagittario che tuttavia potranno riuscire, con un po' di forza di volontà, a trascorrere una settimana allegra. Nervosismo per i nati del Toro.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - rimuginare sul proprio passato e su quelli che sono i propri problemi non è certo il modo migliore per affrontare la vita. L'ariete questo lo sa, ma a causa del suo carattere non poco orgoglioso non è in grado di chiedere aiuto né di mostrare i propri sentimenti al prossimo. L'oroscopo della nuova settimana di settembre consiglia di aprire il proprio cuore almeno al partner, cercando così di migliorare la vita di coppia.

Toro - che il Toro ha un caratterino vendicativo è ormai risaputo, ma è proprio questo suo particolare a renderlo maggiormente irascibile nel periodo in questione. Meditare attentamente prima di dare una risposta e cercare di mantenere la calma si rivelerà un aiuto non da poco nell'evitare battibecchi e discussioni inutili.

Tralasciando ciò, la settimana compresa tra il 5 e l'11 settembre 2022 potrà essere trascorsa in tranquillità.

Gemelli - secondo l'oroscopo di questa prima settimana settembrina, chi è nato sotto al segno dei Gemelli potrà ritrovarsi di fronte a situazioni poco chiare ma che non intaccheranno in alcun modo il benestare delle varie giornate.

Qualche capriccio passeggero può essere compreso e tralasciato con facilità, specialmente in un weekend che riuscirà a portare non poche notizie interessanti.

Cancro - il periodo in questione potrebbe rivelarsi interessante ed entusiasmante per i nati sotto al segno zodiacale in questione. Un'unica accortezza da dover adottare nei prossimi giorni è quella di trattenere le ripetizioni: cercare di non tirare fuori sempre le stesse argomentazioni potrebbe esser eun po' complicato, ma sarà necessario per il buon proseguimento della settimana.

Leone - come già anticipato, il segno del Leone si ritroverà pervaso da un'ondata non indifferente di energie rinnovate che gli permetteranno di apportare migliorie ai vari ambiti della vita. L'oroscopo non può che consigliare prudenza per non rischiare di tuffarsi in decisioni troppo affrettate e mal ragionate. Chiedere il parere delle persone care potrebbe rivelarsi un valido aiuto.

Vergine - non tutti i sogni possono essere realizzati nel breve termine ed alcune situazioni potrebbero portare qualche nota amara sulle labbra della Vergine. L'importante è non perdere mai la fiducia nelle proprie capacità. Le persone care continueranno a donare il proprio aiuto, ma se non vi è la disponibilità nel mettersi in gioco non si arriverà troppo lontano dal punto di partenza.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche il segno della Bilancia è in grado di sfoggiare il suo bel caratterino, specialmente quando in ballo c'è la realizzazione di un proprio sogno, od anche di un semplice capriccio. L'oroscopo della prima settimana completa di settembre consiglia di non avere fretta e di non sprecare le proprie energie per realizzare i desideri più futili, concentrandosi preferibilmente su quelli maggiormente remunerativi per il futuro. Guardare lontano e soprattutto pensare in grande.

Scorpione - sempre generoso nei confronti del prossimo, il segno dello Scorpione potrebbe essere preso di mira da coloro che esigono senza mai donare nulla in cambio. Durante questo periodo, per riuscire a sentirsi a proprio agio con sé stessi, sarà necessario mettere da parte le persone che vi sono intorno per concentrarsi sulla propria persona.

Realizzare anche un semplice desiderio aiuterà il segno zodiacale in questione a stare meglio.

Sagittario - come già anticipato, l'oroscopo non prevede una settimana entusiasmante per il Sagittario. Ciò accade non perché gli astri non sono in grado di assumere una posizione ottimale, ma perché i nati del segno zodiacale in questione continuano a rimuginare sul proprio passato senza distaccarsi mai realmente da esso. Affidarsi al prossimo, godendosi il presente ed osservando con ambizione al futuro aiuterà chiunque a rialzarsi.

Capricorno - la professionalità e la perspicacia del Capricorno non sembra avere eguali durante il periodo in questione, ma proprio questo potrebbe portare alla ricerca di maggiori stimoli per evitare di imbattersi nella monotonia.

Non sembrano esserci note di stress all'orizzonte e si potrà quindi sperare di trascorrere al meglio questa nuova settimana di settembre. Periodo ottimale per mettersi in pari con il lavoro o per anticiparlo e riuscire a ritagliare qualche attimo di riposo nel breve termine.

Acquario - approfittare delle debolezze altrui non è certo qualcosa di cui andare fieri, ma in alcuni casi sembra essere necessario tirare fuori denti e artigli per farsi valere. Dimostrare il proprio valore in un periodo in cui gli altri sembrano essere titubanti e poco propensi al mettersi in gioco aiuterà a raggiungere più rapidamente i propri obiettivi. Le capacità dell'Acquario, secondo l'oroscopo, non passeranno di certo inosservate.

Pesci - nulla di negativo da dire per il segno dei Pesci. Il periodo in questione sembra essere tra i migliori in assoluto del nuovo mese e i nati sotto al segno zodiacale in questione avranno finalmente la possibilità di mettersi in gioco e godere dei frutti dei propri sacrifici. Varie ricompense giungeranno nei prossimi giorni per portare quel sorriso e quella gioia che si credevano essere andate perdute tra i vari pensieri.