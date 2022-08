L'Oroscopo della giornata di mercoledì 31 agosto vedrà un Leone pieno di fascino grazie al sostegno di Venere in congiunzione, mentre Bilancia sarà felice di poter condividere la propria giornata con le persone a cui tiene di più. Un Sagittario anticonformista penserà fuori dagli schemi al lavoro, cercando di raggiungere il successo in modi differenti, mentre Capricorno dovrà capire che non sempre può raggiungere ciò che desidera. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo di mercoledì 31 agosto.

Previsioni oroscopo mercoledì 31 agosto 2022 segno per segno

Ariete: ultima giornata di agosto che vi vedrà in difficoltà dal punto di vista sentimentale.

La Luna in opposizione potrebbe farvi provare emozioni contrastanti, e non sempre vi sentirete all'altezza della vostra anima gemella. Se siete single trascurare i rapporti sociali non vi farà bene. In ambito lavorativo sarete attivi e intraprendenti grazie a Marte e Giove, ma considerate sempre qualche imprevisto da parte di Mercurio. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale ultimamente incerta a causa di Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, non sempre vi sentirete a vostro agio con la persona che amate. Attenzione dunque al vostro modo di fare, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro cercherete di portare avanti i vostri progetti con il massimo dell'impegno, ma non sempre sarete in grado di raggiungere i risultati che meritate.

Voto - 6️⃣

Gemelli: ottima giornata per far valere le vostre emozioni in campo amoroso. Secondo l'oroscopo di mercoledì 31 agosto, la Luna e Venere saranno in buon aspetto, e vi darete da fare per vivere un rapporto davvero romantico. Sul fronte professionale avrete modo di mettere a segno discreti successi, e con il tempo arriveranno risultati sempre più incoraggianti e stimolanti.

Voto - 9️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura secondo l'oroscopo. In ambito amoroso potrebbe esserci qualche piccola incomprensione tra voi e la vostra anima gemella, che dovrete essere in grado di risolvere. Sul fronte professionale avrete bisogno di qualche buona idea in più per raggiungere risultati migliori dai vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Leone: cielo davvero convincente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Venere porterà romanticismo tra voi e il partner, mentre la Luna vi aiuterà a rendere più stabile questo vostro rapporto. Se siete single, sappiate che se son rose, fioriranno. Non perdete dunque la speranza, e datevi da fare. Settore professionale discreto. State sicuramente facendo un buon lavoro, ma con un po’ d'impegno, potreste ottenere molto di più. Voto - 8️⃣

Vergine: dovrete dimostrare di essere all'altezza della situazione sul fronte professionale. La voglia di fare non vi mancherà, e per quanto possa essere duro da portare avanti un vostro progetto, non mollate. In amore questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante, single oppure no, saprete come attirare le simpatie della persona che amate.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sarete piuttosto felici di condividere tutto ciò che più vi piacerà con le persone che amate in quest'ultima giornata di agosto. Soprattutto in amore, potrete godere di un rapporto davvero affiatato e unico, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte professionale cercherete di fare più attenzione ai dettagli, ma sappiate che non potete sempre avere il controllo della situazione. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo che in amore non vi darà particolari soddisfazioni secondo l'oroscopo. Venere in quadratura non vi farà sentire così spesso a vostro agio, e i rapporti con la persona che amate non sempre saranno così appaganti. Per quanto riguarda il lavoro conquistare i vostri obiettivi non sarà facile.

Di contro le idee non mancheranno, e con impegno e pazienza, riuscirete a portarle a fare progressi. Voto - 6️⃣

Sagittario: con Giove, Mercurio e Saturno in buon aspetto, sul fronte professionale adotterete un atteggiamento anticonformista, pensando fuori dagli schemi. Potrebbe essere rischioso, ciò nonostante potrete ottenere risultati inaspettati. In amore la Luna e Venere vi sorrideranno, e potrete contare sul sostegno della persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: con questa Luna in quadratura le cose in amore non saranno così favorevoli. Single oppure no, dovrete capire che non sempre potrete avere tutto ciò che volete dalla persona che più amate.

Per quanto riguarda il lavoro svolgere i vostri progetti con queste stelle sfavorevoli non sarà affatto facile. Cercate di essere più organizzati con le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali tra alti e bassi sul fronte sentimentale per voi del segno. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà favorevole, mentre Venere vi darà ancora qualche grattacapo. Single oppure no, siate più comprensivi nei confronti della persona che amate. Nel lavoro invece non dovrete imparare da nessuno su come svolgere le vostre mansioni, considerato l'enorme impegno e costanza che ci mettete. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale nel complesso discreta in questa giornata di mercoledì. La vostra relazione di coppia sarà tutto sommato piacevole, ma attenzione a non pretendere troppo dalla persona che amate. Sul fronte professionale non ci sarà un grande entusiasmo, forse non siete ancora usciti dalla modalità vacanza. Voto - 7️⃣