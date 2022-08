Secondo l'oroscopo del 12 agosto 2022 la giornata velata da una Luna nel segno dell’Acquario, curiosi di sapere che effetto fa su di voi? Quali sono i consigli delle stelle, il momento e il colore fortunato? Se siete curiosi di saperlo, date una sbirciatina alle seguenti previsioni astrologiche applicate alla giornata di venerdì 12 agosto con le pagelle zodiacali, con voto da zero (giornata molto complicata) a dieci (giornata eccellente).

La giornata di venerdì 12 agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Potreste sentirvi depressi e voler rinunciare a tutto.

L’ottimismo e la perseveranza sono i sentimenti più importanti e dovete usarli con saggezza. Secondo le stelle, ci deve essere un atteggiamento positivo nei confronti del lavoro che svolgete e, in questo modo, sarete in grado di ottenere ciò che desiderate. È importante mantenere la rabbia ed essere composti nel lavoro. Il momento fortunato è tra le 8:30 e le 11:15 e il vostro colore portafortuna di questa giornata è il nero. Voto: 6

Toro – In questo periodo sembrate molto insoddisfatti. Dovete essere pazienti e non farvi prendere dal panico per i problemi che vi vengono incontro. Mantenete la calma e pensate con saggezza a qualsiasi decisione che elimini le vostre insoddisfazioni. Nel vostro periodo di tristezza e letargia, sperimenterete anche una fase di transizione che vi aiuterà a sentirvi rilassati e ottimisti.

Il vostro momento fortunato è dalle 15 alle 17:30 e il colore portafortuna è l’arancione. Voto: 6

Gemelli – Attriti e differenze nella vostra relazione di coppia. Non mancherà qualche influenza planetaria negativa su di voi e sul vostro lavoro. Pensate ai bei momenti trascorsi con la persona che amate per evitare tensioni mentali.

L'Oroscopo suggerisce di fare la prima mossa per riparare alle brutte esperienze. Risolvete i problemi nel miglior modo possibile tenendo da parte il vostro ego. Indossate il verde bosco per essere fortunati. Dalle 9 alle 10 è il periodo migliore per pianificare qualcosa d’importante.

Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 12 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – L'odierna Luna potrebbe causare un cambiamento importante nel modo in cui vi sentite riguardo alla vita. In voi si vedono possibilità di un cambiamento immenso. Sul posto di lavoro tutti apprezzeranno i vostri cambiamenti, i vostri punti di vista, il vostro lato combattivo e ottimista. Questi cambiamenti porteranno buoni risultati nella vostra carriera. Potrebbe essere un nuovo inizio per realizzare uno dei vostri sogni nel cassetto. In questa giornata potreste anche incontrare una persona inaspettata e molto interessante. Pianificate tutte le attività principali tra le 15:00 e le 17:00. Indossate il colore blu per attirare forze cosmiche positive e fortunate.

Voto: 8

Leone – State cercando un cambiamento nella vostra routine quotidiana. L’odierna Luna può motivarvi ad affrontare nuove entusiasmanti sfide. Questo può anche dare una pausa dalla vita noiosa di tutti i giorni. Bisogna pensare in modo leggermente diverso, il che può aiutarvi a sentirvi felici. L'oroscopo dice che dovete fare qualcosa che vi piace tanto. Dovete pianificare in maniera saggia i vostri compiti importanti per ottenere risultati migliori in futuro. L’orario fortunato è tra le 13 e le 13:45 e il colore portafortuna è il verde chiaro. Voto: 7,5

Vergine – In questo periodo sentite l’esigenza di arricchire la conoscenza e di sviluppare diverse abilità. Godetevi ogni momento della vostra vita, l’oroscopo dice di non farvi sfuggire le occasioni che si presentano ogni giorno davanti ai vostri occhi.

Nel corso della giornata potreste ricevere delle notizie inaspettate. Il vostro momento fortunato è dalle 16 alle 17 e il colore più favorevole è l’oro. Voto: 7,5

Astrologia applicata alla giornata di venerdì 12 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questo periodo siete molto emotivi, evitate di prendere qualsiasi decisioni in fretta, in modo che non possa ferire i sentimenti di nessuno. Secondo l'oroscopo, è meglio riflettere con molta calma prima di prendere qualsiasi decisione importante. Dovete essere consapevoli del vostro comportamento. Per il lavoro, la fortuna può arrivare in qualsiasi momento prima delle 15 e dopo le 16. Il colore che vi porta fortuna in questa giornata è il bordeaux.

Voto: 7

Scorpione – Siete più ambiziosi del solito, siete convinti che raggiungerete i vostri obiettivi molto presto e desiderate condividere con la famiglia, gli amici e il partner tutti i vostri successi. Le stelle, però, consigliano di raggiungere i vostri obiettivi uno per uno, per non ricevere una brutta batosta. Il vostro momento fortunato è prima delle 17:15 e dopo le 18:15. Assicuratevi di indossare un colore viole per attirare la fortuna dalla vostra parte. Voto: 7,5

Sagittario – Siete preoccupati, per via della vostra natura esigente, i vostri livelli di ansia potrebbero essere un po’ alti, quindi, cercate di attenuarli. Non fatevi coinvolgere da situazioni serie e mantenete le cose il più semplici possibili.

Questo potrebbe essere un periodo di insicurezza e passerà a breve. Cercate di trascorrere del tempo di qualità in compagnia dei vostri cari, perché così facendo vi sentirete molto meglio. Non preoccupatevi, perché presto le cose torneranno alla normalità. L’orario più fortunato è tra le 17 e le 18:45. Il blu è il vostro colore fortunato. Voto: 6,5

Oroscopo e previsioni zodiacali del 12 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Siete confusi e incerti su quale direzione prendere. Dovete pensare con la vostra testa e non fatevi influenzare dalle opinioni degli altri. Siete delle persone forti e indipendenti, ma volete che siano gli altri a prendere le decisioni per voi. Attenzione alle persone che non ci tengono molto a voi.

Lasciate che il vostro intuito e la vostra voce interiore siano i vostri migliori amici, mentre prendete una decisione. Le 13:30 e le 15 sono considerate di buon auspicio per voi e il colore verde è il vostro portafortuna. Voto: 7

Acquario – Siete felici, potreste anche prendervi del tempo per fare la scelta giusta. Lo stress quotidiano influenzerà la vostra salute, ma questa giornata potrebbe essere buona per voi. Vi sentirete rilassati e a vostro agio mentalmente. Sarete in grado di concentrarvi e tenere le cose in ordine. Dovrete anche essere chiari sulle vostre priorità e sapere cosa decidere. L'oroscopo afferma che questo è un buon momento per prendere nuove decisioni. Il vostro momento fortunato è tra le 5:30 e le 18:30.

Per attirare la fortuna, assicuratevi di indossare qualsiasi colore, tranne il grigio. Voto: 9

Pesci – Per via della Luna in Acquario, il vostro rapporto con una persona cara potrebbe attraversare un brutto momento. Anche se volete risolvere la situazione immediatamente, le cose potrebbero prendere una brutta piega. Forse la persona amata ha bisogno di spazio e compassione. Concedetele abbastanza tempo, ma ogni tanto scambiatevi qualche parola. Usate tatto e diplomazia quando gestite la situazione. Tirate fuori il vostro lato romantico, includendo il colore giallo nel vostro outfit. L'oroscopo conferma che l’orario tra le 19 e le 21 sarebbe l’ideale per una gita romantica. Voto: 7