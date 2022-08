L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 agosto 2022. Curiosi di sapere se il vostro segno di nascita rientra tra quelli fortunati?

Ricordando che in questa sede ci occuperemo dei segni della seconda tranche zodiacale, passiamo subito a togliere il velo all'oroscopo del giorno 12 agosto: focus mirato sul responso delle stelle in merito alle attività lavorative e alla vita sentimentale.

Previsioni zodiacali del 12 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Periodo da considerare di routine. Quello che finora avevate considerato solo come un hobby, pratico o teorico, potrebbe pian piano trasformarsi in una nuova opportunità di lavoro.

Muovetevi con prudenza ma anche con lungimiranza, non sempre la realtà è come l'immaginate. Forse dovrete svolgere mansioni in cui conta molto l'abilità pratica, ma sarà comunque una bella sfida per la vostra intelligenza. In amore, quella vostra aria scanzonata sembra voler sottolineare il fatto che non avete ancora intenzione di mettere la testa a posto. A volte sembrate un po' precipitosi o maldestri, altre volte invece doveste porre un freno alla vostra esuberanza per non rischiare di cadere negli eccessi.

Scorpione: ★★. Sarà un venerdì 12 agosto prevalentemente monotono, per certi versi abbastanza pesante da portare a buon fine. La mente in questo periodo è altrove, e spesso non vi rendete conto di perdere il piacere delle piccole cose, come una serata trascorsa in famiglia o con gli amici.

Tutta colpa del periodo complicato, invischiato tra alti e bassi che vi rendono irritabili e insofferenti. Nel lavoro, intanto, occupatevi di una questione pratica che richiede tutta la vostra concentrazione, senza interferire sul metodo e sull'organizzazione degli altri. In amore è prevista una certa instabilità affettiva e forse anche una tentazione che vi spingerà a tenere il piede in due staffe, con conseguenze rischiose e destabilizzanti per la coppia.

Approfittate invece del tempo libero per sgranchire le gambe con una bella pedalata. Scaricherete le tensioni accumulate e starete meglio.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 12 agosto preannuncia per molti un venerdì sottotono. Al lavoro potreste avere una sorpresa poco gradita: per voi comunque le sfide sono uno stimolo, quindi affronterete qualsiasi situazione con la solita grinta.

L'umore risente dell'elettricità che c'è nell’aria, perciò vi sarà abbastanza facile prendere fuoco all'improvviso. Nel lavoro, anche se non sarà proprio quello che desiderate, dovrete cercare di trovare un punto d'intesa con un collega che ha metodi diversi dai vostri. In amore, nel frattempo, si consiglia di rimandare una decisione delicata che riguarda la coppia. Presto nuovi eventi vi porteranno alla soluzione migliore e definitiva. I problemi in generale riguarderanno soprattutto gli alti e bassi dell'umore, per questo le stelle consigliano cautela su tutti i fronti.

Oroscopo e stelle del 12 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Periodo discreto su tutti i fronti. A dettar legge in questo momento potrebbe essere una ridondante routine.

È necessario meditare. Infatti anche le riflessioni hanno la loro giusta utilità, soprattutto se servono per aggiustare il tiro su alcune situazioni che non girano come vorreste. Potrete però ampliare il ventaglio dei vostri interessi, dedicandovi anche ad attività creative. Nel lavoro, invece, non pretendete più del necessario da chi avete accanto, tipo colleghi o collaboratori. Sarete in grado di risolvere con le vostre forze persino certe stizzose questioni. In amore l'intesa di coppia sarà garantita dal buon aspetto di Marte, Urano e Nettuno: ritmi giusti e sufficiente sintonia. Per qualche single del segno, una conoscenza potrebbe trasformarsi in un'amicizia profonda. Consiglio salutare: in questo momento il vostro equilibrio fisico richiede attenzione; basterà mangiare il giusto per sentirsi energici e in perfetta forma.

Acquario: ★★★★★. La Luna sta per uscire dal vostro segno ma i suoi buoni influssi vi accompagneranno per tutta la giornata. In congiunzione al vostro Saturno, l'Astro d'argento sarà un toccasana per smaltire velocemente gli impegni odierni e quelli rimasti arretrati. Pratici, efficienti e rapidi nell'agire, v'impegnerete per fare ordine, eliminando ciò che è superfluo o che potrebbe esservi d'intralcio. Nel lavoro saprete consolidare la vostra attuale posizione, in primis dando prova di affidabilità, di senso di responsabilità e di capacità di giudizio. In amore, invece, potreste ricevere un invito ad un evento mondano oppure per partecipare ad una festa esclusiva. Non siate reticenti, accettate con piacere qualsiasi invito.

Consiglio salutare: non trascurate le esigenze del vostro corpo ma ritagliatevi un po' di tempo per voi. Dedicatevi di più all'attività fisica.

Pesci: top del giorno. L'oroscopo di venerdì 12 agosto annuncia l'ingresso della Luna nel segno. Preparatevi a godere una giornata come piace a voi: pronti a gongolare? Spinti da una preziosa Luna e da un ottimo Nettuno, darete spazio alla vostra voglia di divertirvi, di incontrare amici simpatici, solari e stimolanti. Viaggiate pure e rinnovatevi, ma lasciate spazio anche a nuove esperienze, nuove persone, nuovi modi di vedere la vita. Nel lavoro trascorrete il venerdì pensando già all'imminente weekend. Se proprio non potrete staccare completamente, meditate sul da farsi per la prossima settimana.

In amore, intanto, siate sensibili e intuitivi, pronti a cogliere il consiglio di una persona cara per risolvere alcuni recenti attriti a livello sentimentale. Complice un'atmosfera serena e distesa, trascorrerete un bel pomeriggio in compagnia di chi vi piace, scambiando sensazioni e riflessioni profonde.