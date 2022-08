L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 agosto 2022. A essere messi sotto analisi in questo frangente saranno i soli segni rientranti nella seconda tranche dello zodiaco. Punto di discussione la giornata di sabato, vista con l'occhio sapiente dell'Astrologia quotidiana. Ansiosi di sapere come andrà l'amore con il lavoro? Bene, allora non resta che dare voce all'Oroscopo del giorno 13 agosto, così da consultare il responso delle stelle relativamente a ognuno dei seguenti segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 13 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. La classifica vi premia questo sabato assegnando il primo posto al vostro segno. La situazione economica andrà a gonfie vele. Avrete anche lo spirito d’iniziativa e l’audacia giusti per ricercare nuove forme di guadagno. Evitate però di farvi carico di familiari che da qualche tempo fanno continue richieste di denaro. Nel lavoro gli astri promettono un colpo di fortuna professionale davvero inaspettato quanto improvviso. Inoltre, il periodo vedrà buone soluzioni per eventuali vertenze legali o fiscali. Datevi da fare soprattutto in amore. In questo weekend grande sarà l’intesa con la persona del cuore. Vi intenderete a meraviglia.

Se siete single poi, un incontro darà un nuovo senso alla vostra esistenza. Giornata giusta anche per dedicarsi a un po’ di attività all’aria aperta. Ideale il momento per fare un po' di ginnastica leggera, giusto per.

Scorpione: ★★★★. Si prevede un sabato sufficientemente buono, anche se generalmente impastato nella solita routine.

Cercate di soppesare gli impegni, specialmente quelli di lavoro, in modo da lasciare ampi spazi da dedicare alla famiglia e agli amici. Non li trascurate e, soprattutto se avete figli, non perdetevi le tappe più importanti della loro crescita solo per stare fuori casa. Nel lavoro concentrate le energie in pochissime direzioni, cercando poi di concretizzarle al meglio.

Un collega più esperto vi si offrirà in aiuto: accettatelo. In amore un po' di sano buonumore e relativa fantasia non guasteranno di certo: l'amabilità vi renderà attraenti, al punto che diverse persone si faranno avanti per richiamare la vostra attenzione. Abbiate cura di voi stessi risolvendo ogni piccolo malessere. Tenetevi nel frattempo alla larga da amici chiassosi coltivando ogni tanto i valori dell’anima.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 13 agosto presenta una giornata abbastanza piacente, almeno sulla carta. Però, come ogni valutazione da quattro stelle che si rispetti, anche questa vostra giornata avrà a che fare con la solita routine. Forse vi troverete bloccati tra due tendenze opposte, di cui nessuna riesce a prevalere.

Resterete in questa impasse per il tempo necessario che servisse per chiarire ogni dubbio. Meglio fermarsi che cercare di prendere decisioni affrettate e con poca convinzione, ok? Pazientate anche al lavoro. Se scenderete a facili compromessi, subito dopo vi renderete conto di aver sbagliato e ve ne pentirete. Non siate precipitosi in amore. Diciamo che dovrete conciliare esigenze diverse e questo non sarà affatto semplice. Se siete single poi, c’è chi si farà avanti ma non sarà abbastanza convincente per i vostri gusti. Intanto, Venere amica promette una buona riuscita dei trattamenti per il fisico. Consiglio: fate movimento, anche nel parco vicino casa.

Oroscopo e stelle del 13 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Si profila per molti di voi un inizio weekend abbastanza sottotono. Plutone nel segno creando una opposizione con Venere in Leone, vi renderà fiscali, puntigliosi e litigiosi: insomma, poco gradevoli. Se non volete farvi terra bruciata attorno, cercate di essere più malleabili e meno aggressivi con chi avete attorno. Nel lavoro. Con un Plutone sotto pressione da astri ostili il periodo amplificherà l’insoddisfazione. Il fatto è che in classifica ricoprite una posizione inferiore (studi astrali alla mano) e questo a tanti di voi non va proprio giù. Pazienza, vi rifarete molto presto. In amore intanto non accettate un invito poco chiaro, seppur allettante.

Affermate con molta decisione che non v’interessano le apparenze ma la sostanza. Parlando ancora di Venere, il periodo potrebbe offrirvi la possibilità di fare un’analisi introspettiva capace di cambiare la visione della vostra vita futura.

Acquario: ★★★★. Sabato da considerare nella normalità più assoluta. Andrete dove l’istinto vi porterà, forse spaziando da una situazione all’altra, sperimentando nuovi ambienti e relazioni: non fatevi soffocare dalla monotonia. Non importa se ciò comporterà un allentamento momentaneo dei rapporti con gli amici, molti dei quali impegnati altrove. Nel lavoro intanto non vi scoraggiate se un progetto non fosse immediatamente realizzabile: mettetelo in un cantuccio e aspettate tempi migliori per riproporlo.

In amore in questo periodo il partner potrebbe avanzare delle proposte molto convincenti: vi lascerete andare? Ne siamo certi, solo così apprezzerete con gioia ogni seducente invito. Per i single, premurose attenzioni in arrivo da parte di una bella persona. Venere, in questo periodo nel segno del Leone, vi tirerà su di morale e vi regalerà momenti di buonumore. Consiglio salutare: evitate un’alimentazione troppo ricca e pesante.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 13 agosto, prevede un periodo senz'altro positivo per tantissimi del segno. Grazie alla riuscita di alcuni dei vostri ambiziosi progetti, sarete conosciuti e molto ricercati in ambienti inusuali. Per voi sarà motivo di orgoglio.

Il successo amplificherà la fiducia in voi stessi e vi aprirà le porte di un futuro ancora più roseo. Nel lavoro, Nettuno nel segno vi metterà in pista alla grande. Sarete grintosi nella conquista dei vostri spazi e coraggiosi nell’affrontare qualunque tipo di ostacoli. In amore, comunicando con la massima chiarezza, qualunque sia la vostra situazione affettiva, anche la più burrascosa, potrete mantenere comunque l’armonia necessaria al rapporto. Non fatevi prendere da un eccesso di attivismo però: correndo di qua e di là sprecando energie, rischiate di stressarvi per bene.