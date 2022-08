Secondo l'oroscopo del 12 agosto 2022 il Leone è triste con il partner e la Vergine vuole partire per le vacanze. Di seguito tutti i dettagli per i dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single possono abbandonare una persona con la quale hanno iniziato un flirt, però poi potrebbe esserci qualche rimpianto. Durante le escursioni è vietato fare delle sciocchezze perché i pericoli sono dietro l'angolo. Il mal di schiena, l'emicrania o il fastidio alla cervicale possono arrivare improvvisamente e tutti insieme.

Toro: le coppie possono organizzare una cena di gruppo, che potrebbe terminare con una passeggiata in spiaggia al chiaro di luna.

Il principio di emicrania e la stanchezza possono farsi sempre più insistenti, quindi un po' di riposo è obbligatorio.

Gemelli: si può ancora approfittare di qualche capo in saldo, però attenzione a non spendere tutti i guadagni. Gli amici vi prendono in giro per la troppa possessività all'interno della coppia e forse hanno anche ragione. Una gara sportiva potrebbe finire nel peggiore dei modi perché manca la velocità di ogni volta.

Cancro: i single hanno il cuore pieno d'amore, però non sono ancora pronti a donarlo. I guadagni non sono molto soddisfacenti, quindi meglio guardare altrove e trovare altre opportunità lavorative. La sudorazione è troppo eccessiva e quindi i sali minerali non possono mancare.

Leone: nel turismo e nella ristorazione si lavora parecchio, questo è un segnale molto rassicurante verso il futuro. Con il partner tenete il broncio per delle litigate di alcuni giorni fa e questo può durare a lungo. A tavola c'è un calo dell'appetito, forse l'amore è nell'aria.

Vergine: il lavoro va messo da parte per alcuni giorni e si può approfittare delle meritate vacanze.

Nella coppia manca il supporto e la complicità di un tempo, quindi è arrivato il momento di chiarire.

Gli ultimi segni zodiacali

Bilancia: in famiglia non corre buon sangue e tutti parlano alle spalle, meglio cambiare aria. Durante un viaggio si possono fare tanti piccoli acquisti ma senza esagerare, perché la valigia è piccola.

Lo stomaco è un po' sottosopra, un buon tè può risolvere tutto.

Scorpione: in ufficio il lavoro da completare è davvero tanto e metà dei colleghi sono in ferie, meglio non dire niente. Con il partner può scoppiare un litigio: l'addio potrebbe essere imminente. L'eritema solare, una ferita e uno stato infiammatorio vanno curati insieme al medico.

Sagittario: i cuori solitari possono avere un rimpianto perché non hanno accettato le proposte di una preda. In azienda il lavoro va completato il prima possibile e quindi ci possono essere anche degli straordinari. Dei malesseri possono arrivare all'improvviso, ma sono di lieve entità.

Capricorno: i figli fanno sempre dannare e le compagnie che frequentano sono spericolate, meglio fare attenzione.

I single vogliono tenere libero il cuore per ancora molto tempo e pensano solo al divertimento.

Acquario: i clienti fanno la fila davanti al ristorante, questo è un momento magico per il lavoro. I single possono avere delle emozioni forti per un'amicizia di vecchia data: potrebbe nascere l'amore. L'attività fisica va fatta regolarmente, altrimenti potrebbero arrivare dei problemi alle articolazioni.

Pesci: nella sfera lavorativa c'è qualcuno che sostiene ogni passo, ma presto potrebbe stancarsi. Il partner può avere un ripensamento per quanto riguarda una decisione presa settimane fa. Le gengive potrebbero essere coinvolte da uno stato infiammatorio molto lieve.