L'Oroscopo di giovedì 11 agosto descrive gli aspetti principali della vita dei segni zodiacali. Le stelle e i pianeti, grazie ai loro transiti, hanno un impatto non indifferente sulle questioni lavorative, sentimentali e sociali. Ci sarà chi avrà paura di affrontare il futuro e chi si sentire pronto ad abbandonare vecchi timori.

Secondo le previsioni astrologiche Leone, Gemelli e Sagittario vivranno un momento di grandi cambiamenti, mentre Vergine, Pesci e Acquario saranno accompagnati dalle dolce frecce di Cupido. Cancro, Bilancia e Ariete si porranno molte domande e, infine, Scorpione, Toro e Capricorno si troveranno in una situazione poco favorevole.

Alla fine dell'oroscopo dell'11 agosto, è presente anche la classifica conclusiva del giorno. Ogni segno verrà collocato in base alle pagelle stilate.

Previsioni astrologiche di giovedì 11 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il vostro livello di soddisfazione calerà drasticamente. Nonostante i successi lavorativi, inizierete a mettere in dubbio la scelta fatta. Le vostre passioni, infatti, tenderanno a spingervi verso una nuova direzione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di riflettere, ma di attendere prima di prendere decisioni affrettate. Voto 5.5.

Toro: il rapporto con le persone care tenderà a incrinarsi. In famiglia, per esempio, ci saranno molte discussioni. Non vi sentirete pronti a mettere fine a tutto questo perché vorrete, a tutti i costi, avere ragione.

Questo atteggiamento potrebbe complicare le cose anche con gli amici e con il partner. Voto 4.5.

Gemelli: deciderete di lasciarvi alle spalle alcune situazioni. I pianeti vi aiuteranno a focalizzarvi sulle cose davvero importanti. Stilerete una lista di priorità, valorizzando tutte quelle attività che vi consentiranno di avere successo sul lavoro.

In ambito sentimentale, inizierete a guardarvi intorno, ma non sarete ancora disposti a prendere una decisione. Voto 9.

Cancro: non vi accontenterete di vivere il presente. Non farete altro che porvi nuovi domande. Metterete in risalto la parte più riflessiva di voi. Anche se darà difficile dissipare alcuni dubbi, ce la metterete tutta per farcela.

Gli amici e il partner avranno numerosi consigli da darvi: non allontanateli. Voto 6.5.

Oroscopo e classifica dell'11 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: questa giornata sarà davvero promettente per il vostro segno. Potrebbe essere il momento giusto per fare un bilancio e per decidere con quali comportamenti proseguire. Applicherete delle modifiche al vostro atteggiamento e vi sentirete pieni di energia. Il lavoro, inoltre, vi darà grandi soddisfazioni. Voto 9.5.

Vergine: metterete al primo posto il rapporto di coppia. Il partner, per voi, avrà un ruolo molto importante. Sarete disposti a stare dalla sua parte e ad assecondarlo. Allo stesso tempo, però, vorrete ricevere molteplici attenzioni da parte sua.

Lo scopo sarà quello di vivere a pieno la relazione sentimentale. Voto 8.

Bilancia: non vi sentirete sereni con voi stessi. Gli ultimi eventi, infatti, hanno inaspettatamente creato una grande frattura nel vostro cuore. Le previsioni astrologiche consigliano di non ignorare questi sentimenti. Sarà fondamentale andare a fondo e capire cosa vi fa stare davvero così male. Voto 6.

Scorpione: vi sentirete travolti da svariati sentimenti. Per voi, sarà molto difficile differenziare le emozioni negative da quelle positive. Cercherete di non dare spazio a inutili pensieri, però, tra questi, potrebbe esserci una chiave importante da scoprire. Gli amici, per fortuna, non vi abbandoneranno nemmeno per un secondo.

Voto 5.

Previsioni zodiacali e voti dell'11 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: cercherete di sfruttare questa giornata per portare a termine tutti gli impegni lasciati in sospeso. Vi renderete conto di poter trarre il massimo dal tempo a disposizione. Il lavoro ne gioverà, ma anche i rapporti interpersonali vivranno dei grandi miglioramenti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di continuare su questa strada. Voto 8.5.

Capricorno: vi sentirete molto stressati. Vorreste prendervi una pausa, però, avrete ancora delle responsabilità di cui farvi carico. Non sarà facile affrontare questa giornata, soprattutto a causa dei risvolti emotivi. Le conseguenze potrebbero essere davvero fastidiose.

Dovrete trovare il modo per valorizzarvi di più. Voto 4.

Acquario: la vostra situazione sentimentale subirà un piccolo miglioramento. Sarete disposti a perdonare e ad andare avanti. Ovviamente, sarà necessario uno sforzo sia da parte vostra che da quella del partner. La sola buona volontà, infatti, potrebbe non essere sufficiente. Il lavoro rappresenterà un'ottima distrazione. Voto 7.

Pesci: il vostro animo romantico vi aiuterà a entrare in sintonia con il partner. Avrete tanti piani per questa giornata. Sarete determinati a organizzare qualcosa che faccia stare bene entrambi. La sintonia di coppia, sicuramente, ne uscirà rafforzata. Il dialogo vi permetterà di scoprire qualcosa in più sull'altro.

Voto 7.5.

Classifica finale dei dodici segni dell'11 agosto

Ecco la classifica conclusiva dell'11 agosto. I segni zodiacali saranno collocati in base ai voci ricevuti. Il primo posto andrà al più fortunato, mentre l'ultimo spetterà al meno favorito dalle stelle.