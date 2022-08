Benvenuti nella sezione dell’Oroscopo giornaliero per l’ambito amoroso e sentimentale. Che cosa dicono le stelle in merito all’amore? I single troveranno finalmente l’anima gemella, oppure dovranno pazientare ancora un po’? Quali segni zodiacali sono fortunati in amore? Quali, invece, dovranno affrontare i problemi di coppia? Per conoscere il responso delle stelle, di seguito trovate le accurate previsioni astrologiche di giovedì 11 agosto da Ariete a Pesci.

L'amore secondo l'oroscopo del giorno 11 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Dovete mantenere la calma perché in questa giornata potreste trovarvi in una situazione in cui i vostri sentimenti vengono feriti.

L'oroscopo dell’amore suggerisce di ascoltare attentamente il vostro partner. Un malinteso può emergere a causa dell’interferenza di un carissimo amico. Pertanto, le stelle suggeriscono di seguire il consiglio del vostro partner piuttosto che del vostro amico.

Toro – In questa giornata potreste essere irascibili, irrequieti e irritati. Cercate di non perdere la pazienza in nessun settore della vita. Per quanto riguarda il romanticismo, la chiave di questa giornata è la pazienza. È importante mantenere la calma e di non dire cose di cui potreste poi pentirvi. È la prova del tempo, poiché le brutte giornate non dureranno a lungo, quindi, correggetele evitando ogni tipo di discussione e l’uso di parole dispettose che possono ferire le persone che vi circondano.

Pertanto, dovete evitare i discorsi se avete in mente di dire cose poco carine.

Gemelli – Il perdono è la vostra parola chiave nelle relazioni romantiche. Inizierete a capire che nutrire vecchi risentimenti serve solo a ingabbiarvi. Quando finalmente lascerete andare la vostra rabbia, scoprirete che potete aprire la vostra vita a un nuovo amore, alla felicità.

Se apprezzate la vostra relazione, dovreste dare la priorità al miglioramento della vostra capacità di perdono e lavorare per farlo in modo coerente. È importante ricordare che una relazione forte si basa sulla compassione e sulla gentilezza reciproche.

Previsioni dell'amore per giovedì 11 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Questo è il momento perfetto per godervi la vostra vita romantica con il vostro partner.

Dovreste permettere al persona che amate di prendervi cura di voi e di nutrirvi dandogli tempo e supporto. Lasciate che il vostro partner vi coccoli come ve lo meritate. La vostra metà si rallegrerà della vostra compagnia e si godrà il tempo trascorso con voi. Ci sono pochissimi giorni in cui i partner sono liberi e hanno la possibilità di sfruttarli stando con voi. Quindi, approfittatevene per fare qualcosa di memorabile insieme.

Leone – I vostri tempi difficili stanno volgendo al termine e arriveranno giornate felici. Tutti i litigi o le discordie in casa saranno risolti. Troverete un’atmosfera di calma e sollievo a casa. I nati in Leone dovrebbero cercare di mantenere la pace e anche l’equilibrio nel parlare di questioni riguardanti le controversie, ma dovrebbero farlo a porte chiuse.

A casa, dovreste prendervi cura della felicità dei bambini e assicurarvi che non siano arrabbiati o delusi.

Vergine – È la classica giornata in cui dovete mantenere la calma e prendere decisioni sensate. L'oroscopo dice che potreste trovarvi in una circostanza in cui dovete scendere a compromessi per il bene della famiglia, della casa. Evitate di creare nuovi litigi con il vostro partner per prendere posizione. La battaglia non riguarda solo voi, ma anche le persone che amate, quindi, dovete cercare di mantenere la pace tutto il tempo.

Astrologia e oroscopo per il settore dell'amore: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – In questa giornata dovreste essere calmi e vigili poiché potrebbero verificarsi problemi con il vostro partner.

Le stelle consigliano di affrontare a testa alta tutti i problemi che nascono nella vita amorosa, nel matrimonio, nel rapporto di coppia. Potreste ritrovarvi a non mantenere le promesse, i compiti o gli impegni che avete fatto o sognato, portando a più attriti nella vostra relazione amorosa. Potreste dover affrontare giornate difficili poiché i problemi sociali sono, senza dubbio, impegnativi. Potreste pensare al matrimonio senza la benedizione della vostra famiglia. Potreste trovarvi ad affrontare giornate difficili in futuro.

Scorpione – Si prospetta una giornata estremamente appassionata. Per allontanarvi dal trambusto della vita quotidiana e riconnettervi con il vostro partner, l'oroscopo vi consiglia di trascorrere del tempo di qualità da soli.

Prendetevi qualche momento prezioso per godervi la reciproca compagnia e apprezzare tutte le gioie dell’essere innamorati. Secondo le stelle, nelle prossime ore vi concentrerete sulla ricerca del piacere e della serenità con le persone a cui tenete di più. Approfittate della fortuna che vi è stata data in questa giornata e fate ogni sforzo per completare gli altri vostri compiti in tempo.

Sagittario – Questo giorno può essere fantastico ed emozionante per molti nativi del Sagittario. Potreste conoscere una persona speciale che ricambia i vostri sentimenti. Le stelle suggeriscono di vivere pienamente i vostri momenti di amore, felicità e tutte le cose buone che vi stanno accadendo. Non permettete alle insicurezze di influenzare la vostra relazione d’amore.

Cercate di mantenete la calma, di essere allegri e di agire in modo sensato.

Giovedì 11 agosto secondo l'oroscopo dell'amore: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – Questa potrebbe essere una giornata impegnativa e quindi non sarete in grado di concentrarvi molto sulla vostra relazione d’amore, poiché alcune questioni hanno priorità maggiore per voi. Potreste essere in uno stato di costante preoccupazione. L'oroscopo consiglia di concentrarvi sulle persone a cui tenete di più e di essere lì per loro in ogni occasione. Apprezzare l’amore, valorizzare il vostro rapporto di coppia porterà gioia alla vostra vita amorosa e migliorerà la chimica tra voi e la vostra anima gemella.

Acquario – Questa potrebbe essere una giornata emozionante, poiché un nuovo amore potrebbe sbocciare per i single del segno.

In questa giornata comunicherete molto con i vostri cari. La comunicazione può avvenire tramite telefono o chat. Tra voi e il vostro partner ci sarà un bellissimo dialogo, un meraviglioso feeling, Per le coppie, questa è la giornata adatta per le dichiarazioni sentimentali, fare passi avanti o a un livello completamente nuovo.

Pesci – L'oroscopo afferma che questa è giornata regala soddisfazioni alle persone dei Pesci che hanno una relazione. Questo è il giorno perfetto per costruire una storia d’amore o per portarla a un livello più intenso. Dovreste prendervi cura della vostra relazione amorosa e nutrirla affettuosamente giorno dopo giorno. Potete renderla più eccitante aggiungendo alcuni svaghi divertenti e memorabili. Non aspettate troppo tempo per esprimere il vostro amore, calore e affetto alla persona che amate.