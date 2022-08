L'oroscopo del 19 agosto 2022 preannuncia che il Toro deve ascoltare il capo, per i Gemelli le ferie sono lontane e il Leone può avere una giornata pesante. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single possono essere alle prese con una storia appena nata e l'idea di separarsi per le vacanze mette in crisi entrambe le parti. Invece per le coppie c'è un calo dell'entusiasmo e anche del dialogo.

Toro: per iniziare un nuovo progetto meglio sentire anche i consigli del superiore. Nella coppia ci possono essere delle litigate e tutto questo è colpa del carattere troppo sensibile.

La digestione può avere dei problemi.

Gemelli: i cuori solitari possono ricevere delle parole d'amore da un'amica o amico di vecchia data. Le vacanze sono ancora lontane e si continua a lavorare con un buon ritmo. Possono comparire alcuni leggeri dolori alle caviglie.

Cancro: questo è il momento giusto per aiutare un amico in difficoltà. I cuori solitari possono iniziare una nuova storia d'amore e qualcuno può essere contrario. Non bisogna esagerare con l'alimentazione, occhio agli zuccheri.

Leone: per chi ha iniziato a lavorare questa è una giornata molto pesante. I single possono rimanere stregati da una persona, però questa agli occhi dei parenti apparirà insulsa. L'eccessiva afa può procurare mal di testa e un dolore alla colonna vertebrale.

Vergine: un'escursione va organizzata con molta calma, si possono invitare anche degli amici. Sulla coppia circolano molti pettegolezzi, ma la gente parla per dare aria alla bocca. Con le giuste protezioni i batteri e i virus sono a debita distanza.

Gli ultimi segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari possono avere una storia in stand by.

Le spese vanno controllate attentamente, perché non si può superare il budget. Alla sera meglio mangiare leggero, altrimenti la digestione può avere dei problemi.

Scorpione: nella coppia non mancano mai le coccole e anche le scuse per avere combinato qualche guaio. Gli sport da praticare in vacanza sono la canoa, la mountain bike e il trekking.

Sagittario: i single continuano a stare benone e pensare al divertimento. Appena rientrati dalle ferie si devono fare lavori di bricolage e imbiancare la cucina. La vita di coppia continua con il solito ritmo e di questo il partner può avere delle lamentele.

Capricorno: il partner ha bisogno di dolcezza, ma la dolce metà non vuole proprio capirlo. Gli amici si contano sulle dita di una mano e questi sono molto sinceri. Le notti insonni non possono continuare a lungo e i malanni sono dietro l'angolo.

Acquario: i cuori solitari hanno conosciuto una persona che è riuscita a stuzzicare il cuore, però ci vuole tempo per presentarla in famiglia. Lo stomaco è un po' sottosopra, di conseguenza il mal di testa è molto più forte.

Pesci: le finanze vanno rimpolpate e poi si può pensare allo svago. I cuori solitari possono fare degli incontri molto interessanti, non solo in vacanza. L'animo è molto sereno e il corpo perfettamente tonico.