Per la giornata di venerdì 19 agosto 2022 l’Oroscopo è dalla parte dei nati sotto il segno del Cancro e del Pesci, così come per lo Scorpione, mentre ci sarà una risalita davvero considerevole per i nativi Bilancia.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì 19 agosto 2022: ottimo Cancro

1° Cancro: questo periodo di ripresa completa vi darà l'occasione di vedere il mondo esterno con occhi nuovi e del tutto privi di nostalgia. Ora anche il lavoro sarà più agevole grazie alle vostre energie e a una spiccata concentrazione.

2° Pesci: finalmente sarete decisamente in linea con qualche progetto con la vostra squadra, dunque sarà un gioco occuparvi di mansioni che vi competono e che siano anche divertenti. Secondo l’oroscopo le amicizie potrebbero aumentare considerevolmente.

3° Scorpione: sicuramente sarete molto più vivaci sul lavoro e questa vitalità incentiverà di molto la squadra di lavoro. Il buonumore potrebbe regalarvi anche degli istanti estremamente piacevoli in cui avrete anche qualche splendida idea da proporre sul posto di lavoro.

4° Bilancia: una novità potrebbe darvi qualche nuovo impiego e una determinazione professionale che spazzerà via ogni sentimento negativo, anzi tutto ciò che avrà a che fare con una storia d’amore deludente.

Secondo l’oroscopo favorirete i familiari e le amicizie.

Acquario risolutore

5° Gemelli: sarete molto romantici con il partner, e davvero molto disponibili con la famiglia e con gli amici. Trascorrere un po’ di tempo per conto vostro in serata potrebbe essere motivo di riprendere qualche attività che avete trascurato ultimamente.

6° Acquario: riuscirete a emergere da qualche problematica legata all’ambiente burocratico, quindi concedervi dei momenti di vacanza in più potrebbe essere una opzione da prendere in considerazione.

7° Vergine: avrete una giornata di tregua. Questo periodo è stato molto intenso sotto molti aspetti, quindi prendervi una meritatissima pausa sarà davvero un toccasana per la vostra mente.

Svolgere un po’ di attività fisica vi aiuterà a recuperare le energie.

8° Toro: anche se probabilmente sarete giù di corda, l’amicizia potrà essere ancora una volta la chiave per poter svagarvi e dare alle vostre energie libero sfogo. Con gli affari potreste avere in progetto qualcosa di veramente redditizio e che vi regalerà qualche soddisfazione.

Riflessioni per Capricorno

9° Capricorno: sarà periodo di riflessione e pausa. Prendervi cura dell’ambito più personale della vostra quotidianità vi darà non solo un po’ di soddisfazione, ma anche l’opportunità di non essere sempre alle prese con situazioni abbastanza difficili da affrontare.

10° Sagittario: subentrerà un aiuto esterno a fronte di una situazione che sta sfuggendo di mano.

Nel frattempo lasciarvi andare alle emozioni in questo momento potrebbe non essere un atteggiamento molto indicato secondo l’oroscopo.

11° Ariete: le questioni familiari potrebbero mettervi in difficoltà, anche se potreste trovare un compromesso quanto prima per evitare conflitti. Dover lavorare in una situazione molto scomoda sarà più stressante del previsto, dunque siate il più rilassati possibile.

12° Leone: probabilmente il nervosismo si tradurrà in qualche vicenda che potrebbe essere abbastanza deludente, anche alla luce di alcune situazioni che per quanto vi riguarda vi hanno scossi nel profondo. Secondo l’oroscopo in questa giornata l’amore non sarà affatto contemplato.