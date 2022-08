L'oroscopo di giovedì 18 agosto ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare i punti salienti della giornata, con particolare attenzione per la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi non resisterà al fascino del partner e chi farà di tutto per non arrendersi.

In particolare Toro, Capricorno e Leone metteranno al primo posto l'amore, mentre Ariete, Sagittario e Bilancia si faranno valere sul posto di lavoro. Vergine, Pesci e Cancro spereranno in una giornata più fortunata e Acquario, Gemelli e Scorpione dovranno avere molta pazienza.

Ecco tutti i dettagli sull'oroscopo del 18 agosto, con le pagelle e la conseguente classifica finale.

Previsioni astrologiche e pagelle del 18 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il lavoro avrà un ruolo molto importante nella giornata di domani. Sarete fieri della vostra professione perché vi renderà molto felici. Nonostante questo, vorrete aggiungere maggiore impegno. L'obiettivo finale, infatti, sarà quello di migliorare la situazione economica per poter vivere più serenamente. Voto 8.

Toro: i pianeti saranno molto generosi nei vostri confronti. Vivrete una giornata emozionante, soprattutto in ambito sentimentale. Vi relazionerete con sicurezza con la persona amata, lasciando emergere i vostri veri sentimenti.

Gli trasmetterete fiducia e consapevolezza, grazie alla condivisione di indimenticabili momenti. Voto 9.5.

Gemelli: sarete decisamente infuriati con il partner. La vita di coppia vi metterà sotto pressione dal punto di vista emozionale. Ci saranno situazioni che non vorrete accettare. Vi opporrete con tutte le vostre forze, ma questo potrebbe dare vita a discussioni difficili da domare.

Voto 4.5.

Cancro: non sarete ancora pronti a mettervi alla prova con nuovi progetti. Preferirete attendere che la fortuna torni a girare dalla vostra parte. Nonostante questo, non resterete con le mani in mano. Cercherete di fare del vostro meglio per sostenere le persone care e per infondere energia. Voto 5.5.

Oroscopo del giorno 18 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete molto felici accanto al partner. Non vedrete l'ora di vivere insieme nuove avventure. Sarete empatici e coraggiosi. Non vi tirerete indietro davanti agli ostacoli, ma cercherete di evitare ogni discussione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a parlare apertamente delle vostre opinioni. Voto 8.5.

Vergine: vorrete vivere una giornata serena, all'insegna dell'amicizia e dell'amore. Purtroppo, alcuni imprevisti vi distoglieranno dal vostro obiettivo. Cercherete di far fronte alle difficoltà, ma dovrete stringere i denti per non lasciarvi trascinare dal panico. L'aiuto delle persone care sarà essenziale. Voto 6.5.

Bilancia: sarà una giornata positiva dal punto di vista lavorativo. Anche se l'amore vi lascerà con l'amaro in bocca, potrete usare il vostro dispiacere per aumentare la produttività. Sarete molto concentrati in quello che farete, ma attenzione a non tirare troppo la corda. Una piccola pausa vi porterà solo benefici. Voto 7.

Scorpione: non sarà la giornata giusta per portarvi avanti con il lavoro. Tenderete a essere distratti e a pensare a cose che non riguardano la professione. I vostri errori, purtroppo, non passeranno inosservati. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a ritrovare la concentrazione perduta. Voto 4.

Previsioni zodiacali e voti del 18 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: crederete ciecamente in voi stessi. Avrete un'autostima incrollabile che si rifletterà sul posto di lavoro. Non metterete in discussione il vostro operato perché saprete di avere tutte le carte in regola per farcela. Le previsioni astrologiche, però, vi consiglia di non sottovalutare le opinioni dei colleghi. Voto 7.5.

Capricorno: il vostro obiettivo sarà quello di dare nuovo spessore alla vita di coppia. Sarete intenzionati a far andare bene le cose perché proverete dei sentimenti travolgenti per il partner. Introdurrete dei piccoli cambiamenti nella vita quotidiana che, sicuramente, gioveranno al vostro rapporto.

Voto 9.

Acquario: vi sentirete ancora un po' confusi. Vi sembrerà impossibile lasciarvi alle spalle le difficoltà del momento. La speranza potrebbe iniziare a vacillare, ma non sarete soli. Chiedere consiglio alle persone care vi aiuterà a non concentrarvi solo su ciò che vi fa stare male. Voto 5.

Pesci: cercherete di non dare ascolto all'ansia. Proverete a usare delle strategie per difendervi dai pensieri ossessivi. In parte, funzioneranno. Per fortuna, accanto a voi, ci sarà il partner che vi trasmetterà tutto il suo amore. Pronuncerà parole in grado di farvi tornare il sorriso sulle labbra. Voto 6.

Classifica finale del 18 agosto dei dodici segni zodiacali