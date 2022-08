L'oroscopo di domani è pronto a dare una linea da seguire in prospettiva per la giornata di martedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 2 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, sicuri di voler sapere in anticipo come potrebbe evolvere il secondo giorno della settimana? Bene, in questo caso lo ricordiamo, ad essere presi in cura relativamente alla analisi astrologiche su amore e lavoro, in esclusiva saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo immediatamente a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 2 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 2 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 2 agosto in amore predice un martedì all'insegna delle cinque stelline della buona fortuna. Grazie agli influssi positivi di Venere e Mercurio, saprete coinvolgere il partner con il vostro entusiasmo. Vi aspetta così una giornata veramente speciale, piena di energia e luminosità: raggiungerete un solido equilibrio interiore, il che vi permetterà di affrontare qualunque cosa con lo spirito giusto. Single, sarà la vostra giornata! Vi sveglierete pimpanti e sereni, soprattutto con tanta buona energia e vitalità grazie agli ottimi influssi planetari. La vostra giornata sarà carica di eventi interessanti e di momenti densi da vivere.

Il risvolto di ogni situazione sarà positivo e questo rinforzerà ulteriormente il vostro ottimismo e relativa autostima. In tanti vivrete serenamente questo primo martedì di agosto anche nel lavoro. Il rapporto con le finanze si alleggerirà e diventerà meno complicato: riprenderete quindi a spendere con meno incertezza, guadagnando una grande soddisfazione.

Toro: ★★★★★. Sembra che in questa nuova giornata che sta per entrare la serenità certamente non mancherà. In campo sentimentale, si annuncia per voi una giornata avvincente, quasi magica per gli affetti in generale, specie se avete al vostro attivo relazioni stabili. La programmazione di progetti come un viaggio o una vacanza vi terrà impegnati e vi farà condividere felicemente la febbre dell’organizzazione insieme alla persona che è compagna di vita.

Avrete così modo di apprezzare la capacità di spirito del vostro partner e riuscirete a cogliere più chiaramente quali siano i lati più belli del suo carattere. Single, sarete più sereni e disinvolti, grazie alla Luna in Bilancia e l'amore sarà il motore della giornata. Se una persona l'avete solo "adocchiata" presto sarete pronti per una cotta colossale che vi cambierà la vita. Nel lavoro, questo primo martedì di agosto inizierà sotto la bandiera delle novità e della concentrazione. Elasticità, diplomazia e astuzia saranno le vostre carte vincenti.

Gemelli: ★★★. Periodo impegnato sulla stanchezza fisica, mediamente sottotono. In amore, con la Luna parzialmente "storta" sarete nervosi, in alcuni momenti elettrici.

Eccovi quindi a discutere con lui/lei, in merito a migliorie da fare in casa, oppure nel cercare di organizzare bene la routine. Qualche inevitabile screzio potrebbe nascere se qualcuno di famiglia non si dimostrasse solerte a necessità o bisogni in generale. Le coppie poi, dovrebbero proprio fare qualcosa di differente rispetto al solito, altrimenti si ritroveranno a non avere nulla da dirsi e a guardarsi come se si fosse estranei. Single, la giornata di martedì vi attende poco fiduciosi e con l'umore altalenante, cosa che potrebbe creare delle complicazioni nelle relazioni con gli amici. Evitate di tenere il muso e sforzatevi di sorridere in modo da aiutarvi a distendere eventuali pensieri negativi.

Provate a sfogarvi facendo dello sport: forse non sarete in forma smagliante, anzi, ma non per questo dovete rassegnarvi ad una giornata morta. Ci saranno molto presto dei momenti di benessere anche per voi! Nel lavoro, nonostante qualche difficoltà il vostro istinto vi aiuterà ad individuare i colleghi da coinvolgere in un progetto, per voi molto importante.

Oroscopo di martedì 2 agosto, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Routine e tantissima normale amministrazione, questo è quanto! Per i sentimenti, sensibilità e dedizione saranno gli ingredienti che vi aiuteranno a dare spessore e unicità al rapporto d’amore. Venere irradierà su di voi aspetti magnifici e vi consentirà di sintonizzarvi in maniera completa sul vostro partner.

Così, sorretti anche da uno splendido Urano, potrete contare su una forza del desiderio che vi farà ritrovare un’armonia completa che, forse, credevate perduta o irripetibile. Single, le stelle stuzzicheranno la voglia di novità, il che potrebbe prendervi la mano e indurvi a lanciarvi in un'avventura sentimentale. Benissimo in amore tentare di soddisfare la nuove curiosità nonché il piacere di sentirsi di nuovo ammirati e apprezzati. Sarete quindi agevolati dagli astri dal momento che vi piace anche cercare negli altri dialogo, complicità e collaborazione. Stavolta con gli amici o negli svaghi di routine troverete ad attendervi il meglio! Nel lavoro, segnerete punti a vostro favore: mostratevi decisi a non rinviare un progetto che vi preme.

Date un calcio alla pigrizia e via, pronti a cogliere i suggerimenti dell'intuito.

Leone: ★★★★. Giornata non male davvero, anche se interessata da momenti statici o poco performanti. In amore, voi sorridete e il mondo sorriderà a voi: vi aspetta forse una giornata più che buona, sufficientemente piena di soddisfazioni. Messe da parte le ansie dei giorni scorsi che vi turbavano, vivrete questo martedì con un entusiasmo contagioso. Il rapporto di coppia sarà vissuto meglio del solito e vi sentirete come rinati. Siate dunque generosi e date le giuste attenzioni al partner, vedrete che così facendo trascorrerete una bella serata in sua compagnia. Single, questo martedì avrà in serbo per voi dolci sorprese ma anche qualche contrarietà: calma, la supererete con totale disinvoltura facendo leva su una forte fiducia in voi stessi.

Sole e Mercurio rinvigoriranno le vostre energie garantendovi riuscita e successo, soprattutto se vi trovate lontano da casa, magari in una località di vacanza. Nel lavoro, la vostra attività potrebbe divenire più vantaggiosa e portare nel tempo anche i riconoscimenti. Muovetevi con astuzia per non perdere nessuna occasione.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, martedì 2 agosto, in campo sentimentale invita ad essere più elastici. Perdonando eventuali errori della persona al vostro fianco eviterete liti furibonde. Per voi potrebbe essere una giornata davvero impegnativa. Solo mantenendo la calma potrete riuscire a superare il periodo senza esaurirvi. Siate come sempre spontanei nell’esprimere i vostri pensieri e nel risolvere eventuali difficoltà.

Cercate altresì di tenere a bada la gelosia se non volete discussioni e momenti di rabbia! Single, quanti pensieri vi girano in testa? Vi preoccupate troppo per questioni ancora da verificarsi: pensate al presente, se no sprecherete inutilmente tutte le vostre energie. Vi ci vorrebbe un premio speciale per la capacità di conciliare i doveri familiari, lavorativi e personali come una bella vacanza. Consiglio: non tirate troppo la corda con le persone prepotenti. In generale le stelle invitano a non frenare se doveste esprimere i vostri pensieri, senza avere paura delle conseguenze. Nel lavoro, sarete demotivati e nulla vi coinvolgerà completamente. Avrete voglia di migliorare la vostra situazione economica che vi preoccupa? Per adesso non è facile.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 2 agosto.