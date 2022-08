L'Oroscopo di mercoledì 10 agosto è caratterizzato da tante novità. L'assetto astrale preannuncia una giornata densa di emozioni e di sorprese. La vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali subirà l'influsso costante dei pianeti. Sarà determinante anche per la presa di molteplici decisioni.

In particolare Ariete, Leone e Capricorno saranno più combattivi che mai, mentre Pesci, Toro e Sagittario potranno accedere a nuove opportunità. Bilancia, Cancro e Scorpione gradiranno le attenzioni del partner e infine Vergine, Gemelli e Acquario subiranno l'impatto negativo delle stelle.

Al termine dell'oroscopo del 10 agosto, disponibile la classifica completa dei segni.

Previsioni astrologiche di mercoledì 10 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: finalmente, riuscirete a guadagnare il tanto ambito primo posto in classifica. Le stelle saranno molto generose, soprattutto in ambito sentimentale. Vivrete un grande trasporto emotivo per il partner. Le vostre intenzioni saranno quelle di porre le basi per un meraviglioso futuro romantico. Voto 9.5.

Toro: investirete tutte le vostre energie in nuove sfavillanti opportunità. Non vi arrenderete davanti ad alcun ostacolo perché sarete supportati da un'energia non indifferente. Impiegherete questa forza anche nel rapporto con il partner.

Quest'ultimo, però, potrebbe non gradire alcuni comportamenti. Voto 7.5.

Gemelli: rispetto alla giornata precedente, le cose inizieranno a migliorare. Però, vi troverete ancora negli ultimi posti della classifica. Dovrete essere pazienti per assistere al cambiamento tanto desiderato. Inoltre, sarà fondamentale non isolarvi. La presenza delle persone care sarà determinante per la vostra felicità.

Voto 4.5.

Cancro: cercherete di attirare l'attenzione della persona amata. Proverete a mostrare il lato migliore del vostro carattere. Otterrete buoni risultati, ma essi potranno non essere sufficienti per una dichiarazione vera e propria. Dovrete essere pazienti e attendere il momento opportuno per una svolta. Voto 6.

Oroscopo e classifica del 10 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete molto meglio. Finalmente, accetterete l'idea di intraprendere una strada emotiva tutta nuova. Vi concentrerete sui pensieri positivi, mettendo al primo posto le persone davvero importanti. La famiglia, gli amici e il partner avranno un ruolo d'onore, ma sarete aperti anche a conoscenze inaspettate. Voto 9.

Vergine: questa giornata sarà caratterizzata da una profonda apatia. Non riuscirete ad allontanare i cattivi pensieri e trascorrere il tempo con gli altri non vi sembrerà più così allettante. Avrete bisogno di ritrovare la motivazione e un equilibrio sano. Inoltre, chiudere il cuore all'amore non vi aiuterà. Voto 5.

Bilancia: vi sentirete sereni tra le braccia del partner. Riporrete in lui tutta la vostra fiducia. Cercherete di non dare adito ad alcun dubbio perché saprete di avere accanto una persona speciale. Il lavoro, però, verrà accompagnato da qualche piccolo problema. L'unico modo per uscirne sarà quello di lottare a testa alta. Voto 6.5.

Scorpione: tenderete a essere un po' troppo gelosi del partner. Non sopporterete l'idea di essere trascurati. Per fortuna, non sarà questa l'intenzione del partner. Anzi, vi attribuirà un grandissimo valore e vi rivolgerà gesti molto affettuosi. Sarà importante, però, lasciarvi alle spalle certi atteggiamenti. Voto 5.5.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 10 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: questa giornata sarà decisamente positiva per il vostro successo professionale. Avrete ancora molto su cui lavorare, ma inizierete a raccogliere i frutti del vostro impegno. Se continuerete su questa strada le cose andranno per il meglio. Anche in amore, vi sentirete più a vostro agio. Voto 7.

Capricorno: la vostra intraprendenza sfiderà qualsiasi imprevisto. Non vi farete abbattere da possibili battute d'arresto. Anzi, userete queste esperienze per aumentare la motivazione e la voglia di fare. Il capo sarà molto fiero di voi e anche i colleghi non potranno fare a meno di esprimere tutta la loro ammirazione.

Voto 8.5.

Acquario: avrete paura di non riuscire ad avere il futuro desiderato. Ci saranno tanti progetti da realizzare, ma le difficoltà potrebbero spingervi a desistere. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non seguire il lato più irrazionale del vostro cuore e di appellarvi solo alle questioni pratiche. Potrebbe essere il giusto approccio. Voto 4.

Pesci: avrete modo di conoscere nuove persone. Le vostre interazioni saranno caratterizzate da rispetto, gentilezza e dolcezza. Non sarete disposti a rinunciare ai vostri valori, neanche davanti a colleghi poco inclini al dialogo. Dal punto di vista sentimentale, Cupido apparirà titubante al momento. Voto 8.

Classifica finale del 10 agosto dei 12 segni zodiacali