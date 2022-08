Al via un nuovo fine settimana per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di venerdì 12 agosto con l'Oroscopo e le stelle in amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del giorno 12 agosto

Ariete: in ambito sentimentale non mancheranno novità con l'inizio del weekend. È possibile che desideriate qualcosa in più dal vostro rapporto in questi giorni. Nel lavoro non mancano opportunità per farsi valere.

Toro: per il secondo segno zodiacale, la giornata di venerdì 12 agosto sarà caratterizzata da agitazione a livello sentimentale, potreste innervosirvi.

In ambito professionale, se avete delle richieste, attendete la fine del mese.

Gemelli: in amore, avete bisogno di qualcuno che riaccenda il vostro entusiasmo, avete maggiore energia in questo periodo rispetto alle giornate precedenti. Nel lavoro, in arrivo delle novità da saper sfruttare.

Cancro: possibili scelte saranno quelle da affrontare in ambito professionale. In amore, l'inizio del fine settimana vi invita a risolvere delle problematiche con il partner in modo da poter recuperare la serenità di cui avete bisogno.

Leone: se desiderate qualcosa in ambito sentimentale questo è il momento giusto per farvi avanti, in particolare le coppie che progettano un futuro insieme. Nel lavoro in arrivo soluzioni, cercate di prendere al meglio le opportunità che arriveranno.

Vergine: siate prudenti in queste giornate, la stanchezza potrebbe che causare dei disturbi in ambito sentimentale. Possibili discussioni riguardano la sfera sentimentale.

Astrologia del giorno 12 agosto per i segni zodiacali

Bilancia: vi sentite instabili in queste giornate per quel che riguarda il lato lavorativo, possibile nervosismo anche nel lato sentimentale, bisognerà fare delle rinunce.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di venerdì 12 agosto sarà caratterizzata da stanchezza in particolare in ambito lavorativo.

Possibili disagi riguarderanno il lato amoroso.

Sagittario: sarà possibile fare dei passi avanti nella sfera lavorativa, anche gli studenti possono pensare alle prospettive future. In amore, con la Luna in buon aspetto e diversi pianeti favorevoli, potrete vivere delle situazioni interessanti.

Capricorno: possibili nuovi amori in vista, cercate però di non pensare al passato e a situazioni che vi hanno fatto soffrire.

Nel lavoro vi sentite più energici.

Acquario: momento sotto tono per il segno, soprattutto in amore non siete riusciti negli ultimi tempi a chiarire alcune questioni rimaste in sospeso. Nel lavoro non manca il nervosismo.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale questa giornata di inizio weekend sarà migliore rispetto alle precedenti. Nel lavoro sarà meglio rivalutare alcune posizioni. Per quel che riguarda l'amore, attenzione a non complicare alcuni rapporti.