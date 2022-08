L'oroscopo di mercoledì 17 agosto vedrà un Sagittario vigoroso sul posto di lavoro, pronto a dare il meglio di sé con i propri progetti, mentre la Luna in Toro permetterà di vivere una relazione di coppia migliore. Periodo davvero fortunato per i nativi Ariete, che potranno contare sul sostegno di Giove e Venere, mentre il modo di amare dei nativi Leone potrebbe non essere particolarmente efficace. Vediamo nel dettaglio le pagelle con classifica voti per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 17 agosto.

Previsioni oroscopo mercoledì 17 agosto 2022 classifica voti e pagelle

Ariete: configurazione astrale che vedrà una Venere fortunata in trigono dal segno del Leone. Sul fronte amoroso sarete davvero romantici, e riuscirete a godervi la vostra relazione di coppia. Se siete single starete davvero bene con quelle persone che ci tengono davvero a voi. Sul fronte professionale avrete un'ottima praticità e anche un po’ di fortuna da parte di Giove, ottenendo risultati a volte sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna nel segno vi permetterà di vivere una relazione di coppia migliore rispetto alle giornate precedenti. Venere rimarrà in quadratura dal segno del Leone, dunque in amore, sarà necessario risolvere possibili malintesi.

Per quanto riguarda il lavoro idee e energie non mancheranno, ma attenzione a come decidere di gestire i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata favorevole dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di mercoledì 17 agosto. Venere in sestile vi permetterà di vivere una relazione di coppia migliore, e avrete l'occasione di portare qualcosa di nuovo, che possa ravvivare il vostro rapporto.

In ambito lavorativo, ricordatevi che gli imprevisti sono fatti per essere risolti, dunque non perdetevi d'animo se non arriveranno subito i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Cancro: cielo nel complesso invitante per voi nativi del segno, che vi stimolerà a vivere serenamente la vostra relazione di coppia, anche se ci saranno alcuni piccoli problemi da sistemare.

Se siete single i nuovi rapporti andranno coltivati lentamente, con fiducia e passione. In ambito lavorativo concentratevi di più su alcuni progetti, quelli di cui siete davvero sicuri di poter portare a termine con successo. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna in quadratura dal segno del Toro, il vostro modo di amare potrebbe non essere particolarmente efficace in questa giornata. La comprensione non sarà il vostro forte, ciò nonostante sarà necessario, se non fondamentale capire le intenzioni della persona che amate. In ambito lavorativo state mettendo tutto il vostro impegno per raggiungere obiettivi più ambiziosi dai vostri progetti, ma dovrete essere pazienti e intraprendenti. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo.

Ci sarà armonia e intesa all'interno della vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte lavorativo vi sentirete forti, pronti ad affrontare al meglio ogni mansione che vi verrà proposta. Voto - 8️⃣

Bilancia: la giornata sarà piuttosto frenetica sul fronte professionale per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà sicuramente il massimo, ciò nonostante, se sarete in grado di gestire imprevisti e opportunità, potrebbe venirne fuori qualcosa di buono. In amore godrete di una relazione di coppia stabile e piacevole, con momenti di crescita e anche di serenità e spensieratezza. Voto - 7️⃣

Scorpione: con il pianeta dell'amore Venere e l'astro argenteo contro di voi, far valere i vostri sentimenti nei confronti del partner non sarà così semplice secondo l'oroscopo.

Se siete single fatevi avanti con la vostra fiamma soltanto quando vi sentirete veramente pronti. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee da sviluppare, ma dovrete trovare l'ambiente e l'umore ideale per dare il meglio di voi. Voto - 6️⃣

Sagittario: settore professionale che vi vedrà vigorosi, sicuri delle vostre capacità, merito in particolare di Giove in trigono. Ciò nonostante, con Mercurio in quadratura, non sempre le vostre idee potrebbero essere efficaci. Siate sicuri dunque del successo che potete raggiungere. In amore sarà una giornata abbastanza piacevole per voi e per la vostra anima gemella grazie a Venere. Se siete single vedrete la vostra vita sentimentale con maggior ottimismo.

Voto - 8️⃣

Capricorno: cielo finalmente sereno sopra di voi per quanto riguarda i sentimenti. Riuscirete a vivere momenti più appaganti con la vostra anima gemella, che vi metteranno nelle condizioni giuste per provare a vivere un rapporto migliore. Se siete single è arrivato il momento di guardarsi intorno e fare nuove esperienze. Sul fronte professionale sarete più concentrati sui vostri progetti. Il riposo di Ferragosto vi ha fatto davvero bene. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale in alto mare nell'ultimo periodo per voi nativi del segno. I rapporti con il partner saranno difficili da portare avanti considerato che la Luna e Venere saranno contro di voi. Se siete single non siate capricciosi o troppo appiccicosi, perché così non farete un bell'effetto con la persona che amate.

In ambito lavorativo vi troverete bene con i vostri progetti, anche se non darete il massimo. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo stabile sul fronte amoroso per voi secondo l'oroscopo. Riuscirete a vivere una relazione solida e forte, e con la Luna in sestile avrete sempre un buon motivo per condividere le vostre emozioni con la persona che amate. Sul fronte professionale dovrete impegnarvi a fondo per ottenere buoni risultati, ma sappiate che con Mercurio opposto ci vorrà davvero molto impegno. Voto - 7️⃣