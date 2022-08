Secondo le previsioni dell'oroscopo del 23 agosto 2022, i nati sotto il segno del Leone e dei Gemelli vivranno delle grandi novità, soprattutto dal punto di vista professionale. Per il Toro, invece, ci sono degli scombussolamenti tra le emozioni.

Approfondiamo ora l'Oroscopo e la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: meglio non essere troppo litigiosi in questo periodo. Cercate di essere cauti e di contare fino a 10 prima di dire cose che non pensate.

11° Ariete: l'oroscopo del giorno 23 agosto vi invita a essere un po' più riflessivi.

Nell'ultimo periodo vi siete fatti guidare dall'istinto, cosa che non sempre porta verso la direzione giusta.

10° Bilancia: nella vita spesso capitano situazioni a cui è difficile fare fronte, tuttavia, grazie all'aiuto delle persone care riuscirete a superare tutto.

9° Sagittario: non abbiate paura di dire o fare tutto ciò che rientra nei vostri desideri. Siete un po' lunatici, particolarmente in questo periodo potrebbe capitarvi di vivere degli alti e bassi davvero repentini. C'è molta determinazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: la giornata comincerà in maniera piuttosto arzilla. Verso il pomeriggio, però, potrebbe esserci un leggero abbattimento. Risolvete quanto prima le faccende più incresciose.

7° Capricorno: l'oroscopo del 23 agosto vi invita a non prendere decisioni troppo rapidamente. Meglio riflettere ed essere sicuri di ciò che fate se non volete incorrere in problemi.

6° Cancro: in Amore siete riusciti a trovare una certa sintonia con il partner. Frasi singole, invece, potrebbero fare un po' di salsa a trovare la persona giusta.

Malgrado questo, non vi arrendete.

5° Scorpione: buon momento per cimentarsi in una nuova attività. I nati sotto questo segno sono pronti a godersi appieno i frutti del proprio impegno e dei propri sacrifici.

Oroscopo segni fortunati 23 agosto

4° in classifica Pesci: non bisogna essere troppo pretenziosi. Nella vita avere ambizioni è una cosa importante, tuttavia, non bisogna peccare di eccessi.

3° Toro: giornata intensa dal punto di vista delle emozioni. L'oroscopo del 23 agosto vi invita a tenere a bada i vostri istinti altrimenti c'è il rischio di commettere qualche errore grossolano.

2° Gemelli: interessanti prospettive sul fronte professionale. L'autunno vi porterà delle grandi novità, dovete essere pronti e preparati a vivere dei grandi cambiamenti.

1° Leone: prima posizione per i nati sotto questo segno. Ci sono delle novità all'orizzonte, tuttavia, è bene valutare attentamente i pro e i contro di un nuovo progetto. Le novità sono dietro l'angolo, ma bisogna saper cogliere e riconoscere a volo le buone occasioni.