L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 30 agosto 2022. In evidenza la giornata di martedì messa in relazione ai segni della seconda tranche zodiacale. Curiosi di scoprire cosa hanno riservato le stelle a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 30 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 30 agosto, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Si esaurisce, finalmente, la serie di giornate negative che ultimamente vi ha reso la vita difficile.

Da oggi in avanti quasi tutto è più facile e scorrevole. Non dovete esagerare però: anche se c’è tanto da fare, evitate di agire in modo impulsivo. Meglio organizzarsi, in primis in ambito lavorativo. Infatti la situazione in alcuni casi continua a rimanere inalterata, quindi ancora caratterizzata da numerose problematiche di vario genere. In amore, se in coppia vi sentiste poco motivati, non cercate soluzioni complesse e cervellotiche. Lasciate semplicemente parlare i sentimenti. Un lieve disturbo, di cui però soffrite da un bel po', vi renderà abbastanza nervosi e anche un po’ preoccupati. Prendete una decisione.

Scorpione: ★★★★★. Giornata entusiasmante per i sentimenti! La vostra amica Luna, posizionata in Bilancia, è pronta a passare nel vostro settore proprio questo mercoledì.

In molti casi si può tranquillamente affermare che avrete praticamente il mondo ai vostri piedi: dovrete solo esprimere un desiderio, per vederlo avverarsi. Nel lavoro forse non vi siete ancora resi conto che avete già tutto alla vostra portata ma (forse) non lo sapete. Coraggio, dunque, osate! In amore, parlando in generale del settore dei sentimenti, il periodo non è da meno.

I vostri desideri si prospettano altamente realizzabili. Giocate in anticipo sul prossimo dopo-ferie cercando di riordinare le idee e prepararsi mentalmente alla ripresa.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 30 agosto, dopo un’attenta analisi della vostra carta astrale, predice che senz'altro saprete mettere a frutto le vostre migliori qualità a dispetto delle circostanze.

Supererete con minimo impegno eventuali ostacoli. Il vostro buonsenso e l’innata diffidenza vi aiuteranno a tenervi ancorati a terra e a non credere ai miraggi. Nel lavoro poi, soprattutto voi che badate al sodo, non vi perderete in chiacchiere: valorizzerete il vostro operato sfruttando ogni occasione per mettervi in luce. In amore, se chi vi ha catturato il cuore tergiversa, perché non provate a trasformarvi da inseguitori ad inseguiti. Magari potrebbe funzionare. Buona la ripresa del fisico dopo qualche giornata di fiacca. Il cielo comunque vi induce a non esagerare con sforzi o situazioni stressanti: cercate di moderarvi.

Oroscopo e stelle del 30 agosto, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Questo martedì in previsione momenti di stasi, alternati a periodi di accelerazione e ad altri di rallentamento. Insomma, vi attende una giornata movimentata dai soliti alti e bassi. Buone nuove arriveranno a fine giornata che, nel daffare quotidiano potreste sottovalutare. In una parola: tenete gli occhi aperti e la mente sveglia, ok? Nel lavoro intanto, inutile nascondere che il settore di vostra competenza continuerà ancora a dare del filo da torcere: meglio essere preparati di fronte a possibili nuove difficoltà. In amore, a causa dei troppi impegni, la mente potrebbe essere distratta a scapito della vita di coppia.

Se poi ci aggiungete anche quei piccoli guai a livello familiare, la frittata è fatta! Momenti di stanchezza a fine giornata saranno da affrontare ritagliandosi pause ristoratrici, anche brevi: recuperate le energie.

Acquario: ★★. La giornata numero due dell'attuale settimana inizierà tra piccoli stizzosi inconvenienti, generando qualche stress di troppo. Ma niente, comunque, che la vostra tenacia non possa combattere. Una questione molto complessa, che non sapete come affrontare, continuerà a darvi del filo da torcere. Nel lavoro la soluzione poterebbe essere lì, a portata di mano, eppure non vi riuscirà facile individuarne con esattezza i contorni. Calma, sarà solo questione di tempo. In amore invece qualcuno tra voi nativi sta vivendo una fase problematica.

Forse avete iniziato una relazione che nel tempo si sta rivelando deludente. Non vi lascerete certamente distrarre da problemi o contrattempi: se avete deciso di occuparvi della vostra persona, dovete farlo e basta!

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 30 agosto, sottolinea la possibilità che alcune questioni lasciate in sospeso potrebbero tenervi in pugno se non troverete al più presto un modo per risolverle. Fatelo una volta per tutte, ok? Lasciatevi aiutare all'occorrenza da una persona amica. Nel vostro modo di comunicare siate più attenti all’ascolto del vostro interlocutore, ne sarete senz'altro gratificati. Nel lavoro iniziate a fare un bilancio, ragionando con calma e lucidità su scopi ed obiettivi.

Costruite situazioni il più possibile solide e durature. In amore, niente segreti con la persona che amate: trasparenza e sincerità saranno premiate. Presto arriveranno nuovi appassionanti progetti da fare insieme. Anche se vi sentiste un po’ sottotono, un ritmo regolare vi permetterà di recuperare energie da dedicare ad attività impellenti.