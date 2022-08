Prende il via l'ultima settimana del mese di agosto. Non possono mancare anche per la giornata del 29 agosto 2022 le indicazioni e le previsioni per tutti i segni con i cambiamenti e le novità in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore potreste andare incontro a delle incomprensioni in questa giornata, sarà importante per questo fare una scelta. Nel lavoro nel complesso momento che vi vede tranquilli ma qualche pensiero di troppo c'è.

Toro: per i risentimenti Venere inizia un transito interessante, vi sentite più forti. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi per questo motivo attenzione possibile polemiche.

Gemelli: a livello sentimentale qualche tensione sarà superata, in particolare dopo le difficoltà del weekend. Nel lavoro qualcosa di nuovo potrebbe arrivare in questi ultimi giorni.

Cancro: in amore ci sono state alcuni momenti difficili, per questo meglio evitare complicazioni. A livello lavorativo giornata che vi vedrà contro qualcuno.

Leone: a livello sentimentale situazione promettente, avrete la possibilità di mettere a posto alcune questioni di coppia. Nel lavoro, se c'è un discorso da affrontare non rimanete fermi.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore meglio evitare qualsiasi tipo di contrasto, alcune situazioni comporteranno tensioni. Nel lavoro possibili momenti di contrasto con soci e collaboratori.

Bilancia: in amore Luna che a breve sarà nel segno e porterà maggiore forza. Nel lavoro alcune attività al momento vanno meglio, lasciatevi anche consigliare da chi vi sta a fianco.

Scorpione: a livello amoroso alcuni rapporti potranno essere messi alla prova, siete alla ricerca di una nuova stabilità di coppia. Nel lavoro giornata che richiede maggiore pazienza e calma.

Sagittario: a livello sentimentale Luna che torna favorevole e che fa partire qualcosa di interessante. Vi sentite maggiormente motivati in questo momento. A livello lavorativo sarà possibile parlare con qualcuno che per voi è un riferimento.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata utile, tornerà solo un po' di stanchezza nel pomeriggio.

Nel lavoro in questa giornata dovrete collaborare con persone che fino a questo momento non vi hanno aiutato.

Acquario: per i risentimenti sfruttate questa Luna favorevole, avrete la possibilità di avvicinarvi alla persona amata. Nel lavoro qualche piccola discussione non manca.

Pesci: in amore pomeriggio migliore della mattina, avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più. Nel lavoro meglio agire con calma visto che in queste ore potrà arrivare uno sblocco che aspettavate da tempo.