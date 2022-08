È pronto l'oroscopo del 29 agosto 2022. Si avvicina la fine di agosto, quali sono i consigli delle stelle? Loro ci tengono a dirvi che non bisogna fare nulla di speciale per ottenere il meglio dell’anno a venire. Dovete prendere la vita come viene, giorno dopo giorno e momento dopo momento. Le cose belle arrivano a chi le aspetta. Scoprite come sarà la vostra giornata, leggendo attentamente le previsioni segno per segno dedicate al giorno 29 agosto 2022. Trovate anche le pagelle dello zodiaco, i colori e i momenti fortunati della giornata.

Oroscopo e pagelle del 29 agosto: da Ariete a Gemelli

Ariete – Cercate di essere d’accordo con ciò che gli altri vi dicono in queste 24 ore, anche se non la pensate come loro. Perché sprecare il vostro tempo prezioso a discutere con persone la cui visione della vita è così limitata che chiaramente non riescono a vedere cosa sta succedendo veramente? Indossate il bianco come colore portafortuna e pianificate qualsiasi cosa dalle 16:00 alle 17:00. Voto: 7

Toro – Non dovete essere invadenti e assertivi per portare a termine le cose, ma d’altra parte, probabilmente non farà male se fate sapere agli altri che fate sul serio. Se vi temono un po’ nei prossimi giorni, molto probabilmente vi rispetteranno anche loro.

Potete attirare energia positiva indossando qualsiasi tonalità di bianco. Il periodo tra le 10:00 e le 11:00 sarà fortunato per voi. Voto: 7

Gemelli – Il vostro è un segno meno paziente della famiglia zodiacale, ma nei prossimi giorni sarete meno energici. Gli altri vi risponderanno meglio se riuscite a far credere che condividete le loro preoccupazioni, anche se non vi interessa.

Per i risultati più soddisfacenti, dalle 14:15 alle 15:50 è l’orario fortunata della giornata. Il vostro colore portafortuna di questa giornata è il rosso vino. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo di lunedì 29 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Vi sembra che tutto sia possibile adesso, ma i pianeti avvertono che non dovete dare nulla per scontato, men che meno la vostra attuale fortuna.

In situazioni in cui ci sono soldi in gioco, non dovete correre rischi: giocate secondo le regole. Tra le 16:15 e le 18:00 è il momento in cui avrete più fortuna. Il vostro colore fortunato è il celeste. Voto: 6,5

Leone – Non avete nessuna intenzione di perdere, ma cercate di non essere arrogante perché le forze cosmiche faranno di tutto per dimostrare che avete torto. Siate spietatamente realistici in ogni situazione in cui vi trovate. Avrete fortuna in questa giornata se indossate qualcosa di verde brillante. Pianificate il vostro lavoro dalle 19:00 alle 20:00 perché questo è il vostro momento di maggior successo. Voto: 6

Vergine – Smettete di guardarvi alle spalle aspettandovi che qualcosa o qualcosa vi stia inseguendo, perché non è così.

La vostra immaginazione vi ha giocato brutti scherzi negli ultimi tempi, ma adesso è tempo di superarla. Vivete liberi dalla paura. L’Oroscopo sconsiglia di indossare qualcosa di arancione. Qualsiasi attività intrapresa tra le 15:15 e le 16:15 sarà molto fruttuosa. Voto: 6,5

Astrologia dedicata al giorno 29 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Resistete all’impulso di arrabbiarvi con qualcuno questa giornata, non importa quanto gravi possano essere i loro crimini e le loro infrazioni. Se riuscite a trovare nel vostro cuore il desiderio di perdonarli, l’universo farà in modo che anche le vostre indiscrezioni passate siano perdonate. Avrete più fortuna tra le 12:00 e le 14:00, quindi pianificate il vostro lavoro in questo orario.

Il colore blu vi porterà fortuna in questa giornata. Voto: 7

Scorpione – Questa settimana parte in maniera facile. Le situazioni che richiedono cooperazione e comprensione reciproca tireranno fuori il meglio di voi. Non dovete essere voi contro il mondo. Indossare qualcosa di blu potrebbe portarvi fortuna e armonia. Il tempo tra le 17:00 e le 19:00 è considerato fortunato. Voto: 7

Sagittario – Siete sospettosi. Le cose che in passato vi sembravano difficili da affrontare adesso vi vengono facili da risolvere. Avete accumulato così tanta esperienza dalle vostre battaglie che potreste persino diventare degli esperti. L’oroscopo vi consiglia di programmare qualsiasi cosa tra le 15:15 e le 16:00 perché questo è il momento in cui i pianeti sono più a vostro favore.

Il vostro colore fortunato di questa giornata è l’azzurro. Voto: 8

Oroscopo e previsioni astrologiche di lunedì 29 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – L'oroscopo del 29 agosto dice che dovete imparare a perdonare voi stessi per gli errori che avete commesso. Chiedersi ancora se avreste potuto fare le cose in maniera diversa in passato è solo una grande perdita di tempo: fate le cose in modo diverso a partire da adesso. Indossare il grigio vi porterà fortuna. Il periodo tra le 10:00 e le 12:00 è considerato fortunato, quindi sfruttatelo per pianificare le cose importanti. Voto: 7

Acquario – Questa è una di quelle volte in cui potete ottenere di più senza il minimo sforzo. Sia nella vostra vita personale che nel vostro lavoro dovete trovare quella zona mentale ed emotiva in cui tutto vi viene naturale.

Indossate un capo di abbigliamento di colore verde per attirare la fortuna su di voi. Il vostro momento fortunato è tra le 16:00 e le 18:00. Voto: 8

Pesci – Se non avete molta voglia di spingervi oltre, rilassatevi. Prendete una pausa dalle vostre fatiche e fate solo quelle cose che vi ispirano. C’è di più nella vita che lavorare e guadagnare solo per esistere. Il giallo è il vostro coloro portafortuna di questa giornata, quindi indossatelo. Pianificate i vostri compiti tra le 15:00 e le 17:30. Voto: 7