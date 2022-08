L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 agosto 2022. Sotto controllo da parte dell'Astrologia del momento la giornata di giovedì, spulciata in profondità e messa in relazione con i sei simboli interessanti la seconda sestina zodiacale. Diciamo subito che il periodo vedrà in ottima forma due segni, poi tutti gli altri a seguire: curiosi di sapere qualcosa di più? Bene, allora senza attendere oltre iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 4 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 4 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Splendido periodo per i sentimenti in generale: pronti a gongolare in amore? Ovviamente non sarà da meno il periodo per quanto riguarda lavoro e finanze: potete dormire tra due guanciali. Avanzamenti di carriera e iniziative ardite ben sapendo che alcune grane in campo professionale potranno brillantemente risolversi, grazie anche a un aiuto piovuto dal cielo. Non vi mancheranno le parole né lo spirito d’iniziativa per mandare in porto i progetti più ambiziosi. I risultati non vi deluderanno soprattutto in famiglia: un viaggio da sempre sognato presto diventa realtà. Sarà un’ottima occasione per rinsaldare l’intesa con la persona di sempre.

La giusta cornice per questa giornata potrebbe essere un po' di relax in un centro benessere: massaggi con le pietre, docce cromatiche o aromaterapia.

Scorpione: "top del giorno". Ottima la presenza nel settore della Luna, in entrata nel vostro segno proprio questo giovedì. Infatti, con l’aiuto e la complicità dell'Astro d'Argento, potreste fare un incontro capace di provocare nella vostra vita cambiamenti profondi e molto positivi.

Buttatevi, ma cercate anche di rimanere con i piedi per terra, focalizzando chiaramente i vostri obiettivi. Nel lavoro ultimamente la strada è risultata sempre in salita. Da adesso in avanti metterete tutta la precisione e l’attenzione di cui siete capaci nel portare a termine le vostre competenze in modo da avere al più presto riscontri positivi.

In amore, se il partner volesse starsene un poco per i fatti suoi, non rimproveratelo: forse avrà bisogno di pensare, chi lo sa... Un ottimo antistress per lui/lei: vedere, soli o in compagnia, un buon film o semplicemente passeggiare sotto le stelle.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 4 agosto predice un periodo più o meno lento, paragonabile a tante altre giornate già vissute nella totale normalità. Cercate di essere più limpidi e spontanei nei rapporti affettivi, perché qualcuno o qualcosa potrebbe scatenare improvvisamente una dolente crisi di coppia. Aprite il vostro cuore, chiarite le vostre vere intenzioni, sarà poi l’altro a regolarsi di conseguenza. Nel lavoro, se dovete fare una scelta, affidatevi al proverbiale sesto senso.

Ma prendete in considerazione anche il parere di un amico/collega fidato. In amore se siete attratti da storie complesse o da persone intriganti che accendono la vostra fantasia, calma! Eventuali risposte al richiamo dei sensi saranno bollenti ma non prive di rischi. Nel frattempo non abusate delle vostre forze. Possibile risveglio di malesseri che pensavate risolti definitivamente, forse dovuti alla stagione.

Oroscopo e stelle del 4 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Periodo poco reattivo, affannoso per certi versi. Le tante cose da fare, gli impegni e la gente (che non è mai contenta) vi faranno sentire un po' giù. Venere ostile vi renderà abbastanza chiusi, non desiderosi di comunicare all’esterno le vostre malinconie.

Contrastate questa tendenza con un po’ di svago. Frequentando una persona amica avrete modo di chiarirvi interiormente e rilassarvi come desiderate da tempo. Nel lavoro, Marte e Nettuno saranno alleati professionali preziosissimi. Potrete cambiare lavoro o accettare nuovi incarichi di responsabilità senza penare più di tanto. In coppia rafforzate la complicità aprendovi al partner e raccontandogli i vostri desideri più segreti. Conquiste insolite per i single, non subito ovviamente. Il periodo presto vi renderà più fascinosi che mai con la pelle luminosa, i capelli lucenti e un sorriso smagliante.

Acquario: ★★★★. Un giovedì all'insegna della calma e della noia allo stesso tempo. Nulla di nuovo all'orizzonte, né in fatto di positività né in merito a difficoltà emergenti.

Non trascurate assolutamente gli amici, che per voi ultimamente sono stati una risorsa importante per la vicinanza e il conforto che vi hanno assicurato. Non rimandate ancora un progetto di svago con gli amici stessi e non nascondetevi dietro scuse banali. Nel lavoro invece farà capolino la necessità di rinnovare, di afferrare il timone della vostra vita lavorativa dando spazio a nuove idee e a nuove esigenze. In amore Venere promette: se siete in coppia, momenti carichi di intensità e di emozioni si profilano soprattutto a fine giornata. Se siete single invece, verrà stimolata la vostra intraprendenza. Trovatevi una persona bella e attraente e fatevi sotto: tentar non nuoce!

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 4 agosto, preannuncia un periodo poco risolutivo, con non troppe cose da mettere in gioco, ma nemmeno con tante situazioni da "appagare".

La voglia di rinnovamento intanto potrebbe scontrarsi con il desiderio di conservare vecchie abitudini. Non bilanciate le due energie rifugiandovi nella pigrizia. Condividete con le persone care momenti significativi, gli unici in grado di restare appiccicati al cuore per sempre. Situazioni bloccate da tempo in ambito lavorativo presto ripartiranno. No intanto agli equivoci, creerebbero un vespaio di chiacchiere difficilmente controllabili e, alla fine, potrebbero fare più male di quello che si immagina. In amore vi abbandonerete alla passione con grande gioia e coinvolgimento. La previsione è valida anche per chi pensa di non avere più l’età, poi però, sotto sotto...