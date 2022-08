L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 settembre 2022. Pronti a scoprire cosa promette l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro per i sei simboli astrali compresi da Bilancia a Pesci? Senza dilungarci in quisquilie inutili, passiamo subito a togliere il velo all'oroscopo di giovedì prossimo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata indicata di normale amministrazione.

Forse un pizzico di apatia, per niente congeniale alla vostra natura, renderà poco brillante la giornata. Accettate questo breve blackout e riposatevi. Cercate la compagnia di persone con le quali siete in sintonia e con le quali potete condividere i vostri interessi. Nel lavoro, puntando su risultati concreti, effettuerete gli interventi richiesti dalle circostanze e dalle persone con cui avrete a che fare. In amore invece, per proteggere sentimenti non ancora chiari neanche a voi stessi, metterete in atto una momentanea ma strategica marcia indietro. Le stelle indicano che potrete riposarvi e godervi al meglio eventuali scampoli di ferie, se le avete, altrimenti puntate sul prossimo weekend.

Scorpione: ★★★★. Si profila un giovedì positivo, anche se nella solita scontata routine. In parte sarete dinamici ma un po' troppo impazienti nel darvi da fare. Merito, senza dubbio, del favorevole trio planetario formato da Luna, Plutone e Nettuno. Ma gli appoggi astrali di cui gode il segno non sono finiti: nel periodo indicato potrete contare anche sul sestile Marte-Giove, coppia specularmente positiva per il segno.

Nel lavoro pertanto puntate pure in alto, senza timori: qualunque sia la vostra aspettativa, state pur certi che la benevola predisposizione dei pianeti sopracitati senz'altro la esaudirà. Non approfittarne sarebbe un delitto. In amore sarete abbastanza effervescenti con un pizzico di fascino: non serve altro per far cadere ai vostri piedi qualcuno/a a cui tenete.

Attenti solo a non esagerare nel fare le ore piccole: il riposo è vitale.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 2 settembre promette scintile in ambito sentimentale e qualche novità in merito al settore lavorativo. La situazione si risolleverà, finalmente, almeno secondo quanto messo in conto dall'Astrologia quotidiana. Malgrado la vostra notevole capacità di resistenza, non ne potevate più dei tiri mancini di astri poco propensi a collaborare. Raccogliete le idee e stilate una lista delle vostre priorità: è da lì che da adesso dovete ripartire. Nel lavoro, se siete sicuri di un investimento, non fatevi condizionare dalle insistenze dei vostri familiari. In futuro, ve ne saranno grati. In amore sarete certamente più concreti e meno dispersivi e forse qualcuno smetterà persino di lamentarsi della prevedibilità del ménage.

Single: sentirete gli usignoli cantare e le campane suonare a festa. Niente paura: non saranno allucinazioni ma solo tanta voglia di innamoravi.

Oroscopo e stelle del 2 settembre, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Si prospetta una giornata abbastanza instabile, valutata sottotono. Purtroppo, a causa soprattutto delle contrarietà astrali del momento sarete costretti a tenere sempre alta la guardia. Probabili inconvenienti soprattutto per quanto riguarda il lavoro, cui farete fronte con molta fatica. Non saprete certo qual è la direzione più giusta da prendere, cosa davvero insolita per voi. Ma il fatto è che non disponete di una strategia valida, questo potrebbe mettervi in seria difficoltà.

In amore sarete abbastanza intensi e in alcuni momenti anche sufficientemente passionali: tranquilli, da lì a lasciare il vostro partner senza fiato ce ne passa! L’unico rischio è che vi facciate prendere la mano da gelosie immotivate. In coppia, purtroppo per altri del segno, l’atmosfera sarà diversa: spesso assenti, anche quando sono col partner, la loro mente spesso vaga altrove (questo non va proprio bene).

Acquario: ★★★★★. Il vostro panorama astrale questo giovedì promette tanto e sicuramente manterrà le premesse. Avrete tantissima immaginazione e la fantasia raggiungerà livelli da record, facendo della vostra giornata un vero capolavoro. Nel lavoro sarete continuamente ispirati dalle vostre passioni: azzeccherete una scelta dietro l’altra.

E ciò vi farà amare sempre più la vostra professione. In amore tutto è pronto a splendere, per qualcuno davvero come "ai vecchi tempi". Parlando in generale, in campo affettivo raggiungerete picchi a dir poco sublimi. Fascino e seduzione sfioreranno vette impensabili per ogni comune mortale. Anche se siete ancora single, poco cambierà: la giornata vi riserverà infinite occasioni, emozionanti e divertenti. Malgrado sia ancora estate però, qualcuno potrebbe già essere alle prese con la tosse, uno dei punti deboli dell'Acquario. Non esagerate con l’aria condizionata.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 2 settembre, vede il periodo abbastanza positivamente. Diciamo che andrete a intuito, destreggiandovi discretamente tra impegni, intrallazzi e situazioni varie: benvenuta normalità!

Il passaggio della Luna in Scorpione (altro segno d'Acqua) avvenuto questo mercoledì, sta per concludersi: non è proprio una bella notizia per voi, visto che l'Astro d'Argento fino a ora è stato per il segno garanzia di felicità. Non fatevi pregare e raccogliete l’invito degli astri, pronti a regalarvi una giornata allegra e spensierata. Nel lavoro forse vorrete approfondire una conoscenza con qualche nuovo collega. La soluzione è semplice: organizzate una cena o un’uscita extra-lavoro e il gioco è fatto. La sfera sentimentale purtroppo, da un po’ di tempo sta dando del filo da torcere a più di qualche nativo. Dovreste prendere coraggio e affrontare l'eventuale situazione a viso aperto.