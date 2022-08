L'Oroscopo di giovedì 1° settembre è emozionante. Le previsioni zodiacali, in base ai diversi transiti planetari, mettono in luce gli aspetti principali della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali.

In particolare Cancro, Sagittario e Bilancia non vedranno l'ora di vivere nuove sfide, mentre Pesci, Gemelli e Acquario si concentreranno sulle loro emozioni. Scorpione, Vergine e Ariete adotteranno un atteggiamento diverso e, infine, Toro, Leone e Capricorno non potranno contare sul favore delle stelle.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 1° settembre.

Disponibile anche la classifica finale dei segni zodiacali.

Previsioni zodiacali di giovedì 1° settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il primo giorno di settembre riserverà delle sorprese poco gradite. Il lavoro, purtroppo, non vi darà le soddisfazioni desiderate. Non vi arrenderete, ma l'impatto emotivo sarà piuttosto forte. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a cercare conforto tra le braccia delle persone care: potreste rimanere sorpresi dal loro affetto. Voto 5.5.

Toro: avvertirete una rabbia incontrollabile. Proverete a gestirla, ma non potrete fare a meno di scagliarvi contro le persone care. Questo, purtroppo, potrebbe spingere gli amici a prendere una decisione drastica.

Al contrario, la famiglia continuerà a starvi accanto per cercare di inquadrare la situazione. Voto 5.

Gemelli: non sarà facile lasciarvi alle spalle determinati eventi. Continuerete a ripensare al passato, provando emozioni contrastanti. Per fortuna, il partner e gli amici vi aiuteranno ad andare avanti. Le loro parole saranno ricche di significato e di affetto.

Sicuramente, non ve ne pentirete. Voto 7.5.

Cancro: questa giornata sarà piuttosto accattivante. Finalmente, avrete modo di realizzare i vostri sogni. Sarete dolci con il prossimo, ma non vi farete influenzare dalle opinioni altrui. Preferirete avere l'ultima parola in ogni occasione. Il lavoro, inoltre, vi riempirà il cuore di gioia.

Voto 9.5.

Oroscopo e classifica del 1° settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete piuttosto stanchi. Avrete bisogno di riposare, ma gli impegni quotidiani vi impediranno di adottare un ritmo sano. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di non trascurare voi stessi. A lungo andare, infatti, questo potrebbe avere delle ripercussioni importanti sulla vostra serenità. Voto 4.5.

Vergine: non darete niente per scontato. Continuerete a lottare con le unghie e con i denti perché saprete di non poter abbassare la guardia. Purtroppo, la relazione di coppia non andrà per il verso giusto. Vi imbatterete in alcuni ostacoli che potrebbero mettere tutto in discussione. Le previsioni zodiacali vi consigliano di tenere duro.

Voto 6.

Bilancia: non avrete paura di imbattervi in nuove occasioni. Anzi, al contrario, non vedrete l'ora di essere messi alla prova. Il lavoro rappresenterà una sfida non indifferente. Dovrete mantenere la concentrazione ed esercitare una certa responsabilità. Anche la vita sentimentale, però, non sarà da meno. Voto 8.5.

Scorpione: non avrete voglia di chiudervi in voi stessi, ma le recenti delusioni vi spingeranno a prendere le distanze da alcune persone. Sarà una decisione difficile, alla quale non saprete dare una vera spiegazione. Preferirete evitare le domande degli amici e del partner perché non avrete voglia di giustificarvi. Voto 6.5.

Previsioni astrologiche e voti del 1° settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il mese di settembre inizierà nel modo giusto. Inaspettatamente, vi sentirete pieni di energia. Non avrete bisogno di tornare sui vostri passi perché la giornata vi offrirà una serie di incredibili nuovi opportunità. Dovrete solo prendere la decisione più adatta a voi. Le previsioni zodiacali vi consigliano di seguire il cuore. Voto 9.

Capricorno: sarete piuttosto scontrosi e testardi. Avrete la sensazione di essere stati abbandonati dal partner. Non proverete neanche ad aggiustare le cose perché sarete troppo occupati a vendicarvi. Gli amici proveranno ad aiutarvi, ma le loro parole non avranno l'effetto desiderato.

Voto 4.

Acquario: la persona amata rappresenterà un punto di riferimento insostituibile. Sentirete il bisogno di confrontarvi con lei e di metterla al corrente dei vostri sogni. Adotterete un atteggiamento pacato e gentile. Il vostro obiettivo sarà quello di costruire una relazione di coppia stabile. Voto 7.

Pesci: metterete al primo posto le emozioni. Non accetterete l'idea di scendere a compromessi perché, per voi, le persone saranno la cosa più importante. Valorizzerete la vostra famiglia e non perderete occasione per dirle che le vorrete bene. Riuscirete a catturare l'attenzione del partner e degli amici. Voto 8.

Classifica finale del 1° settembre dei dodici segni zodiacali