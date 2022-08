Per le due giornate del fine settimana 3 e 4 settembre 2022, l’Oroscopo si preannuncia come favorevole per il segno dell’Acquario, con eccezionali rialzi anche per i Gemelli e per il Cancro. In difficoltà saranno invece i segni di fuoco, come l’Ariete.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del weekend: Gemelli presi dallo svago

1° Acquario: un incontro potrebbe cambiare radicalmente in positivo il corso di questo fine settimana. Sabato ci potrebbero essere occasioni amorose del tutto originali e che potrebbero stabilire per voi una relazione duratura.

Secondo l’oroscopo la domenica sarà interamente dedicata allo svago.

2° Gemelli: dimenticare gli impegni per questo fine settimana potrebbe meglio per la mente, meglio fare attività fisica. Sarete motivati più di prima nell’attuare i vostri progetti senza lasciarvi prendere dal panico nel caso in cui ci siano degli intoppi.

3° Cancro: sembra che i sacrifici vi ripaghino alla grande. Avrete dei guadagni che per molto tempo fa sognavate e la prospettiva di vedere la vostra carriera crescere in modo esponenziale. Nelle amicizie potrete rifarvi con qualcuno che non è stato molto gentile con voi.

4° Vergine: avrete delle soddisfazioni ottimali sul lavoro sabato, esse potrebbero incrementare le vostre finanze e farvi sentire non solo al centro dell’attenzione, ma essenziali per la vostra squadra di lavoro.

Con le questioni sentimentali potreste cogliere qualche segnale positivo dal partner.

Idee per Toro

5° Toro: qualche bella idea metterà alla prova voi e la vostra squadra, ma con tanta buona volontà ogni obiettivo potrebbe essere raggiunto in men che non si dica. La creatività sicuramente farà parte sia dell’ambiente lavorativo che quello legato al contesto personale.

6° Sagittario: le turbolenze all’interno del contesto lavorativo saranno sempre più appianate, lasciando spazio anche al relax e al tempo libero. Avrete due serate molto rilassanti, ma anche molto produttive dal punto di vista fisico.

7° Scorpione: vorreste pensare solo al relax e a fare qualche bel viaggio in compagnia di un'amicizia che per voi significa davvero tanto.

Avrete degli episodi di riappacificazione con la vostra famiglia, ma sul piano sentimentale potreste dimostrare un po’ di negligenza.

8° Pesci: sarà un weekend stimolante in amore nelle coppie, in cui l’uno si aprirà finalmente all’altro circa le proprie incertezze e dubbi. Ciò aiuterà a schiarire le idee a entrambe le parti. Potreste avere qualche piccolo inconveniente con il lavoro.

Leone in difficoltà

9° Capricorno: un investimento con il quale vi siete impegnati recentemente potrebbe essere un impedimento allo shopping oppure a una vacanza. Ci saranno situazioni sul lavoro che potrebbero mettere alla prova i vostri nervi. Vi sentirete alquanto stressati nella giornata di domenica. Complessivamente bisogna fare dei sacrifici.

10° Leone: evitate di fare qualcosa sul lavoro che probabilmente non è alla vostra portata, sarà meglio valutare attentamente cosa è più giusto in questo momento per voi senza essere troppo impulsivi o lasciarvi prendere dall’entusiasmo per qualcosa di nuovo.

11° Bilancia: non troverete molta sintonia nell’ambiente lavorativo e qualcuno potrebbe "mollare" quando ci sarà più da fare del solito. Secondo l’oroscopo in amore dovrete rallentare per riflettere più attentamente, specialmente se la vostra relazione è agli inizi o non è così stabile come vi sembrava in un primo momento.

12° Ariete: questo fine settimana potrebbe dimostrarsi seriamente critico sul lavoro, perciò prendervi una pausa, seppure forzata, vi aiuterà a superare qualche situazione che non sarà più in grado di procedere normalmente. In amore potrebbero esserci delle separazioni.