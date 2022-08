L'oroscopo della giornata di martedì 30 agosto vedrà una certa esuberanza nei nativi Cancro, mentre Leone avrà sempre belle parole per le persone che ama di più. La vita sentimentale dei nativi Bilancia sarà davvero splendida, mentre Sagittario faticherà a essere ben organizzato al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 30 agosto.

Previsioni oroscopo martedì 30 agosto 2022 segno per segno

Ariete: la Luna in opposizione vi farà perdere buon senso in amore. Poco importa avere Venere in buon aspetto se poi non riuscirete a far valere tutto il vostro romanticismo con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro invece vi sentirete bene con voi stessi e con i vostri progetti. Anche se Mercurio è opposto, la buona posizione di Marte e Giove vi permetterà di andare avanti. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali non molto convincenti in amore per via di Venere in opposizione. Magari ciò che proverete è vero, e non dovrete vergognarvene. Dovrete solo esprimere le vostre emozioni in modo migliore, single oppure no. In ambito lavorativo sarà una giornata tutto sommato discreta, ma non aspettatevi risultati da primo della classe. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale favorevole secondo l'oroscopo di martedì 30 agosto. Quest'ultima parte dell'estate avrà ancora grandi soddisfazioni da darvi.

Per cui, single oppure no, non lasciatevi sfuggire l'occasione di poter vivere momenti unici e romantici con la vostra fiamma. Sul fronte professionale saprete guidare il vostro gruppo di lavoro molto bene, raggiungendo agilmente i vostri traguardi. Voto - 9️⃣

Cancro: periodo instabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, potreste provare emozioni contrastanti nei confronti della vostra dolce metà, soprattutto voi nati nella seconda decade. Anche sul fronte professionale non sarete messi benissimo a causa di Giove e di Mercurio in cattivo aspetto. Cercate di evitare errori piuttosto banali, che potrebbero compromettere i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Leone: non potrete chiedere di meglio sul fronte amoroso in questa giornata di agosto. Single oppure no, avrete sempre belle parole da condividere con la persona che amate, e riuscirete a dare vita a un rapporto meraviglioso. Sul fronte professionale potreste contare su un buon cielo per riuscire a mettere insieme progetti di successo. Cercate solo di non peccare di presunzione. Se dovete chiedere un consiglio, fatelo. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo nel complesso gratificante in amore per voi nativi del segno. Queste stelle forse non saranno completamente favorevoli, ciò nonostante, potrete provare a vivere un bel rapporto con le persone che amate, ovviamente senza prendervi troppe libertà.

In ambito lavorativo invece dovrete tenere gli occhi aperti, in quanto queste stelle potrebbero procurarvi qualche complesso imprevisto da gestire. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale davvero splendida nel corso di questo martedì. Con l'astro argenteo dalla vostra parte, potrete contare su una vita sentimentale splendida, soprattutto voi nati nella terza decade. Se siete single sarete in grado di attirare le simpatie della persona che amate. In ambito lavorativo vi sentirete più a vostro agio con i vostri progetti grazie a Mercurio e Marte, ma attenzione a Giove opposto, pronto a darvi qualche grattacapo da risolvere. Voto - 8️⃣

Scorpione: anche se questo cielo non sarà dalla vostra parte, dovrete cercare di dare maggior risalto alla vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo di martedì 30 agosto.

Single oppure no, cercate di vedere il lato positivo del vostro rapporto, e risolvete eventuali difficoltà insieme. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete buone idee in mente, e con il giusto impegno sarete in grado di realizzarle. Voto - 6️⃣

Sagittario: vita sentimentale eccellente in questa giornata di martedì grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, godrete di belle emozioni e forti sentimenti, da condividere con la persona che più amate. Sul fronte lavorativo non sarà invece una giornata ottimale. Con Marte opposto, faticherete un po’ a organizzare bene le vostre mansioni, e non sempre sarete in grado di mettere insieme buone idee. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata in calo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

La Luna in quadratura non vi farà sentire amati e apprezzati come vorrete, e potreste causare spiacevoli incomprensioni. Sul fronte professionale Mercurio in quadratura vi metterà in difficoltà con i vostri progetti, così come Marte. Portare a termine i vostri progetti, cercando di fare un buon lavoro non sarà sempre possibile. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in trigono sarà sicuramente di grande aiuto per recuperare terreno in ambito amoroso, ciò nonostante Venere sarà ancora in opposizione, dunque meglio evitare di lasciarsi andare alle emozioni, e concentratevi di più su quelle cose che per la vostra relazione contano davvero. Nel lavoro arriveranno opportunità interessanti, utili soprattutto per migliorare la vostra posizione professionale.

Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale senza infamia e senza lode in questa giornata di martedì. Questo cielo non avrà molto da offrirvi, ma questo non vorrà dire che la vostra relazione di coppia è in crisi. Cercate però di non chiedere troppo dalla vostra relazione di coppia. Nel lavoro vi darete da fare per mettere insieme buoni risultati dai vostri progetti. Il lavoro di gruppo inoltre potrebbe darvi più soddisfazioni. Voto - 7️⃣