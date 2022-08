Si avvicina al giro di boa della prima settimana del mese di agosto. Novità e cambiamenti sono in arrivo per tutti i segni nella giornata di mercoledì 3 agosto 2022. Approfondiamo quali nell'oroscopo giornaliero dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è la giornata ideale per agire, questo è consigliato in particolare a chi ha vissuto delle tensioni di recente. Nel lavoro, se siete in attesa di risposte, bisognerà aspettare.

Toro: per i sentimenti le coppie che vogliono pensare in grande potranno contare su un periodo di buon recupero.

Nel lavoro alcune questioni di tipo economiche potranno essere superate, il meglio arriverà dalla fine del mese.

Gemelli: a livello sentimentale vi sentite forti con la Luna favorevole, gli incontri in questo momento sono interessanti. Nel lavoro piccole vittorie grazie a Giove in buon aspetto.

Cancro: in amore questo periodo è ideale per chiarire un sentimento, ma attenzione ad alcune tensioni da superare. A livello lavorativo ci saranno nuove opportunità entro poche settimane.

Leone: per i sentimenti Venere nel segno aiuta in questo periodo, in particolare chi è in coppia da tanti anni. Nel lavoro i giovani che cercano nuove opportunità avranno la possibilità di darsi da fare.

Vergine: in amore vi sentite turbati al momento, questo vale in particolare per i single.

Chi invece vive una storia da tempo dovrà fare attenzione alle scelte. Nel lavoro, con Mercurio nel segno, arriva maggiore energia.

La seconda sestina

Bilancia: in amore è una giornata favorevole, ma dovrete fare attenzione ad alcune piccole polemiche di coppia. Nel lavoro non è un periodo negativo ma sarà importante affrontare diverse questioni.

Scorpione: a livello sentimentale sono in arrivo nuove storie, bisogna evitare però qualsiasi tipo di tensione inutile. A livello lavorativo ci sono tante cose da fare, intanto alcuni hanno voglia di cambiare.

Sagittario: per i sentimenti Venere non è ancora favorevole, occorrerà quindi aspettare. Nel lavoro periodo di grande evoluzione per le trattative da qui ai prossimi giorni.

Capricorno: a livello amoroso - se una persona vi interessa - datevi da fare adesso e organizzate qualcosa in vista del fine settimana. Nel lavoro non tutto quello che arriva ora potrebbe andare per il meglio. Ci sono nuove responsabilità.

Acquario: per i sentimenti non mancheranno diverse polemiche, questo perché a volte volete ragionare solo con la vostra testa. Nel lavoro ci saranno delle dispute da risolvere di tipo economico.

Pesci: in amore si avvicinano giornata importanti, anche se alcune questioni sono da mettere da parte. Nel lavoro tutto va preso con calma, in particolare un progetto in vista dei prossimi mesi.