L'oroscopo di domani è pronto a dare un giudizio a priori alla giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 6 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere come andrà il primo giorno di weekend?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 6 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 6 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 6 agosto in amore invita a gestire meglio un'eventuale gelosia nel rapporto di coppia. Ultimamente lo stesso vi sembra mostrare delle ombre ma, in realtà, splende un sole colmo di sincerità.

Date la priorità al dialogo con il vostro partner, senza lanciare accuse ingiustificate, perché potreste pentirvene! Con il cuore vi potrete permettere di fare valutazioni riguardo la sfera affettiva e riuscirete finalmente a capire dove e cosa avete sbagliato. La distanza del partner non dovrà farvi giungere a conclusioni affrettate: indagate piuttosto sui motivi del suo comportamento e cercate una soluzione al problema. Single, l'influenza astrale in atto potrebbe farvi sentirete un po' snob, diciamo quasi con la puzza sotto il naso. Non guardate gli altri dall'alto in basso, ma concedete a tutti la possibilità di farsi conoscere. Invece di essere ipocondriaci concedete qualche attenzione in più anche a voi stessi, così facendo vivrete meglio.

Nel lavoro, cercate di non ripetere errori già commessi in passato. Solo guardando avanti riuscirete ad ottenere risultati interessanti.

Toro: ★★★. Periodo all'insegna del sottotono. In campo sentimentale, la Luna in aspetto dissonante creerà forti tensioni con il partner e vi impedirà di vivere una relazione pacifica e rasserenante.

Una convivenza prematura si potrebbe rivelare particolarmente difficile: in caso di forti litigi non vi sarà facile trovare dei buoni motivi di accordo con chi avete accanto. Single, non statevene con le mani sui fianchi ad aspettare che la fortuna arrivi: rimboccatevi le maniche e datevi da fare, cominciando già da questa mattinata.

Tutto dipenderà da voi, perché solo voi siete i protagonisti della vostra vita e per questo dovete darvi da fare. Realizzate quello che più desiderate tirando fuori un po' di coraggio in più. Attenti al periodo: se verranno accumulati ritardi e contrarietà vi si aggiungeranno imprevisti difficilmente gestibili. Se aveste in qualche caso i nervi a fior di pelle non dovrete gettare la spugna. Cercate solamente di sbrigare i vostri impegni con rapidità. Nel lavoro, fate tesoro di ciò che avete e apprezzatelo. Se non foste contenti, datevi da fare per cambiare qualcosa.

Gemelli: ★★★★★. Splendido sabato in arrivo per molti. In amore sarete tra i favoriti in questo inizio di weekend. Il rapporto con il partner sarà contrassegnato da molta dolcezza e tranquillità.

Il sostegno che vi offrirà la persona amata sarà incondizionato, e questo renderà migliore la vostra giornata. I problemi e le preoccupazioni passeranno in secondo piano, anche perché quello che volete veramente è vivere pienamente questo momento idilliaco con chi amate. Le vostre esigenze e quelle del partner combaceranno perfettamente e la sintonia sarà perfetta: non potrete chiedere di meglio. Un viaggio che avevate desiderato molto, potrebbe diventare realtà, in questo modo l'intesa di coppia si risalderà ancora di più. Single, il settore dei progetti e delle amicizie sarà illuminato, anzi brillerà. Questa è la giornata ideale per fare nuovi incontri oppure per avviare qualche progetto che tenete nascosto in un cassetto.

Non abbiate paura del giudizio altrui, perché la stima nei vostri confronti non conosce confini. Nel lavoro, saranno ottimi i progetti che state portando avanti. Il consiglio di un collega potrebbe essere veramente utile: prendetelo dunque in considerazione.

Oroscopo di sabato 6 agosto, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Giornata perfetta in campo sentimentale: preparatevi ad esultare in amore! Per i sentimenti infatti tutto vi sarà facile e nulla troverete di irrisolvibile. Con un po' di dolcezza in questo periodo riuscirete a trovare delle brillanti soluzioni per liberarvi di alcuni annosi problemi. Vi sentirete leggeri e spensierati come non accadeva da tempo. Venere poi certamente in vena, vi donerà una boccata d'aria fresca per la vostra vita di coppia.

Mentre l'amore in generale vi permetterà finalmente di gustare il rapporto come piace a voi, regalando benessere e serenità. Presto farete progetti per il futuro, ovviamente rosei, insieme a chi amate. Single, vivrete dei momenti piacevoli e stimolanti, vi sentirete liberi da ogni costrizione e agirete in maniera spontanea e naturale. Prenderete in mano le redini della situazione e tutto andrà per il meglio. Nel lavoro, qualcuno vi spingerà ad occuparvi di diverse attività contemporaneamente. Sarete infatti consapevoli di avere un grande talento e lo sfrutterete nel migliore dei modi.

Leone: ★★★★. Periodo buono ma decisamente legato alla normale routine. In amore, Giove in trigono al vostro Sole metterà le ali alla vostra vita a due, quindi la stessa avrà occasione per volare molto più in alto del solito.

Se appartenete ai nati di seconda o terza decade, avrete l’occasione di far decollare molto prima degli altri eventuali rapporti che ancora non convincono. Alcune relazioni che sembravano già archiviate in partenza potrebbero riprendere a funzionare. Coltiverete la relazione di coppia con il vostro senso di rispetto, costanza nel provare le stesse emozioni a distanza di tempo e tanta capacità di dialogo. Questo vi renderà sereni e felici. Vedrete che niente e nessuno potrà scalfire i sentimenti autentici, specie se vivete una storia d’amore di lungo corso. Single, il periodo vi rianimerà e vi regalerà nuove intuizioni. In questo momento avete bisogno di sperimentare cose nuove, magari di scrollarvi di dosso un po' di noia dovuta alla routine quotidiana, la stessa che rischia di spegnere ogni vostro entusiasmo.

Forse potranno esserci anche incontri importanti o semplici avventure. Nel lavoro, nessuno potrà più ignorare le vostre capacità e la vostra bravura.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 6 agosto, in campo sentimentale predice un periodo routinario. Le stelle vi renderanno delicatamente partecipi a ogni più piccolo volere o addirittura desiderio che la persona amata dovesse esprimere. C’è una felice compenetrazione tra la parte emotiva della relazione di coppia, assicurata dalla bella Venere, con la parte passionale ed erotica di essa, splendidamente arricchita dai buoni aspetti del Sole e di Giove. Single, ci saranno degli astri luminosi per voi del segno, corpi celesti veloci come Venere saranno in angolatura armonica con il vostro segno e vi consentiranno di vivere una giornata buona quanto basta.

Una configurazione decisamente a voi favorevole accompagnerà, questo nuovo giorno di agosto, mentre il senso dell’umorismo e quella particolare capacità che solo voi possedete vi permetterà di fare dell’ironia su voi stessi, rallegrando la giornata. Nel lavoro, le stelle vi porteranno un pizzico di fortuna ridando sprint ad eventuali obiettivi. L'invito comunque è quello di non scoprire subito le carte ma attendere il momento opportuno.

