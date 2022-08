Il mese di agosto è ormai giunto ufficialmente nel vivo e porta con sé ancora novità e cambiamenti per tutti i segni. Con l'arrivo di un nuovo weekend leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 5 agosto 2022 dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore qualcuno è alla ricerca di una storia in questo momento, le certezze però arriveranno solo dall'11 del mese. Nel lavoro i pensieri potrebbero essere altrove, siete poco concentrati al momento.

Toro: per i sentimenti in questa giornata ci saranno delle opposizioni planetarie e in particolare la Luna sarà contro di voi e porterà poca energia.

Nel lavoro meglio cercare di non fare troppo.

Gemelli: a livello sentimentale arriva un weekend interessante, in particolare per i single del segno che vorranno vivere nuove esperienze. Nel lavoro sfruttate questo momento per portare avanti novità.

Cancro: in amore Venere nel segno porta una maggiore passione, ma attenzione a uno stato di agitazione. A livello lavorativo avrete la possibilità di affrontare diverse questioni in questa giornata.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore periodo utile per portare avanti qualcosa di nuovo, il momento nel complesso è positivo. Nel lavoro ci saranno delle discussioni da dover affrontare, ma in questo momento non mancherà una svolta

Vergine: a livello amoroso grande voglia di fare in questo momento, avrete la possibilità di compiere passi importanti.

Nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte e portano momenti di forza.

Bilancia: a livello amoroso le coppie che vogliono creare qualcosa di importante saranno aiutate visto che il momento è migliore. Nel lavoro ci sono alcune scelte da fare e questioni importanti da portare avanti.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Venere è in buona aspetto e le storie di lunga data potranno vivere momenti migliori.

A livello lavorativo attenzione a Marte in opposizione che porta maggiore agitazione.

Sagittario: in amore potranno arrivare proposte interessanti, il momento è migliore per le storie. Vi sentite decisamente meglio. Nel lavoro ci sono diverse responsabilità da affrontare adesso.

Capricorno: per i sentimenti fine settimana che potrebbe portare momenti migliori da vivere, favoriti i rapporti della seconda parte del mese.

Nel lavoro se avete vissuto un blocco ora potrete ripartire.

Acquario: a livello sentimentale avrete la possibilità di portare avanti nuovi legami. Chi è in crisi in una storia dovrà decidere "un dentro fuori" definitivo. Nel lavoro attenzione alle proposte che arrivano in questo momento.

Pesci: in amore Luna favorevole, inizia una stagione interessante al momento. Nel lavoro se state cercando di concludere alcune trattative meglio essere precisi.