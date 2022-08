Nel corso della settimana dall’8 al 14 agosto 2022, l’Oroscopo presenterà un quadro astrale che prediligerà i segni di fuoco sul piano dell’ottimismo grazie alla presenza del Sole nella costellazione del Leone e Giove nei gradi dell’Ariete. Il Toro avrà nella sua costellazione il pianeta Marte, mentre il segno del Pesci avrà Nettuno ed eccezionalmente la Luna nei suoi gradi.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della settimana.

L’oroscopo settimanale: Toro fortunato

1° Leone: i progetti in essere saranno conclusi mentre avrete la carica per cominciarne di nuovi.

Sarà l’inizio di un periodo fatto di grandi aspettative e di guadagni che copriranno sia le vostre spese che un eventuale investimento. In amore sperimenterete una sintonia con il partner che andrà ben oltre la semplice passionalità, mentre i single faranno un incontro che potrebbe regalare uno splendido inizio di relazione.

2° Scorpione: sicuramente la comunicazione all’interno del contesto lavorativo farà molto bene alla squadra e ai progetti che avrete in comune. Riuscirete a soddisfare tutte le ambizioni che condividete con i colleghi. Con le questioni sentimentali vi sentirete più creativi e frizzanti che mai, anche alla luce di iniziative che potrebbero far felici sia la famiglia che il partner.

Nel weekend sarà indicato trascorrere del tempo con una amicizia che vi sappia ascoltare.

3° Toro: avrete la fortuna nelle finanze che stavate cercando, portando anche la vostra carriera ad avanzare velocemente. Le amicizie e il partner avranno davvero delle splendide sorprese da proporvi, che porteranno la settimana ad essere sempre vivace.

Ci sarà un po’ di sottotono nel fine settimana con un lieve calo delle energie.

4° Ariete: avrete tutto sotto controllo sul piano lavorativo e professionale, secondo l’oroscopo. Sicuramente avrete qualche situazione scomoda all’inizio della settimana, o qualche contrattempo, ma la fortuna vi farà scoprire molto più organizzati e con la prospettiva di vedere i vostri guadagni aumentare in modo sostanziale.

Secondo l’oroscopo avrete un romanticismo sempre più forte che raggiungerà il culmine nel fine settimana, complice anche l’atmosfera che costruite pezzo per pezzo.

Cancro lievemente stressato

5° Sagittario: fare qualcosa per il partner incrementerà, e di molto, l’affinità di coppia. Fare un viaggio o comunque trascorrere del tempo insieme potrebbe regalarvi delle emozioni molto forti e sperimentare i progetti di una convivenza che sia decisamente più affiatata. Secondo l’oroscopo le finanze andranno bene, mentre ci saranno dei cavilli burocratici che dovrete risolvere prima del fine settimana.

6° Cancro: potreste partire non esattamente con il piede giusto all’inizio della settimana, complice anche un po’ di nervosismo per cause personali e un forte senso di stress.

Man mano che procederà la settimana però potrebbe portarvi a sperimentare nuovi orizzonti e ad essere sempre più indipendenti, anche con la mente. Dovrete tenere a bada qualche sentimento nostalgico che si presenterà in serata.

7° Bilancia: avrete delle questioni da risolvere all’interno del contesto lavorativo con la collaborazione dei colleghi. Dovrete far fronte anche a qualche incomprensione con il partner, ma con le amicizie sarete certi di trovare un appiglio a cui aggrapparvi. Sul piano professionale le soddisfazioni pecuniarie arriveranno nel corso della seconda metà della settimana. Cercate di non fare sforzi troppo pesanti per il fisico.

8° Vergine: potrete assumere un atteggiamento molto schivo di fronte a qualcuno che secondo voi potrebbe nuocervi, mentre avrete una situazione molto più distesa con una amicizia in particolare che vi sappia ascoltare.

Con le questioni economiche e lavorative troverete un giusto appiglio il cui svolgimento dovrebbe essere sempre e comunque attuato con la giusta cautela.

Capricorno volenteroso

9° Capricorno: avrete una volontà che davvero potrebbe essere determinante per il perseguimento dei vostri obiettivi, ma dovrete essere più premurosi nei confronti di voi stessi e avere più fiducia nelle vostre capacità. Avrete uno slancio considerevole nella prima parte della settimana, mentre nel weekend la stanchezza e lo stress vi costringeranno a fermarvi, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

10° Gemelli: essere prudenti con i progetti vi darà una sicurezza maggiore dei dettagli, ma allo stesso tempo potrebbero rallentare anche i guadagni.

Per non rischiare molto vi converrà attendere un momento migliore. Nel frattempo le idee continueranno, anche in campo amoroso. Le vicende con il partner si avvieranno ad una lunga pausa di riflessione, in cui dovrete comprendere cosa vorreste veramente per il vostro futuro.

11° Pesci: sarete molto chiusi in voi stessi, a tratti nervosi, probabilmente anche la nostalgia potrebbe essere un fattore determinante per il vostro atteggiamento nel corso della settimana. Se l’umore basso, i vostri progetti continueranno ad andare avanti, seppure a rilento. Con il partner vivrete una situazione di stallo in cui nessuno dei due farò una mossa significativa per sbloccare la situazione.

12° Acquario: avrete qualche situazione scomoda che probabilmente vi metterà molto nervosismo addosso e che al momento non vi renderà molto socievoli.

Secondo l’oroscopo fare in modo che i progetti professionali vadano avanti potrebbero aiutarvi a distrarvi un po’ anche se non del tutto. Purtroppo le incomprensioni con il partner potrebbero portare ad una rottura inevitabile.