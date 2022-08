Per la settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2022 l’oroscopo segnala la presenza di Mercurio nella costellazione della Bilancia. Alle prime posizioni si troveranno molti dei segni di Terra, in particolare l’Acquario, mentre in ribasso ci saranno Cancro e Pesci.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo settimanale: Acquario in testa alla classifica

1° Acquario: le sfide non vi faranno paura e avrete lo spirito giusto per ritornare alla carica dopo un periodo di ferie. L’ottimismo vi farà dimenticare le nostalgie e le delusioni che avete dovuto affrontare ultimamente, mentre in amore e in famiglia ritroverete una bella armonia, che potrebbe essere di aiuto nelle riappacificazioni.

Potreste fare qualche incontro che finalmente vi farà battere il cuore dopo tanto tempo.

2° Vergine: avrete degli obiettivi che avrete voglia di raggiungere il prima possibile, ma allo stesso tempo prenderete ogni impegno con tranquillità e regolarità, senza farvi prendere dall’ansia e nemmeno dalla negligenza. Avrete una serenità d’animo invidiabile, che si riscontrerà anche nei rapporti interpersonali, mentre con il partner ci sarà una bella sintonia creativa che sicuramente farà bene alla vostra storia d’amore. Secondo l’oroscopo nel corso del weekend raggiungerete il culmine delle soddisfazioni.

3° Scorpione: avrete una bella settimana carica di soddisfazioni personali sul piano professionale e una stabilità amorosa che reputerete molto più importante del romanticismo.

Darvi da fare in famiglia vi darà non solo una fortissima riconoscenza, ma potrebbe anche farvi instaurare ottimi rapporti a fronte di qualche incomprensione passata. Potrete ancora avere del tempo libero da dedicare ai passatempi e ai viaggi, magari in compagnia di un'amicizia veramente importante.

4° Toro: avrete degli obiettivi e sarete profondamente disposti a concentrarvi per raggiungerli.

Ponderare ciò che potrete o non potrete fare in questo momento sarà indice di una forte maturità che si è consolidata nel tempo. Secondo l’oroscopo potreste avere delle novità all’interno del contesto amoroso con qualche idea creativa che farà felici entrambe le parti.

Leone attivo

5° Leone: non vi mancherà la grinta di essere sempre attivi, di lavorare di più degli altri colleghi o di fare una buona attività fisica.

Sarete al centro dell’attenzione nella cerchia delle amicizie e probabilmente potreste anche innamorarvi di nuovo. Il carisma non mancherà nemmeno all’interno del contesto lavorativo. Sarete anche in grado di prendere le redini di alcune situazioni spinose, ma fate attenzione a non sottovalutare qualche problema che non sarà alla vostra portata.

6° Ariete: avrete molte cose da fare nella coppia insieme al partner, come l’organizzazione di qualche bellissimo evento e la prospettiva di fare qualche progetto molto più concreto rispetto alle settimane precedenti. Ci saranno degli incontri che potrebbero cambiare in meglio la vita ai single. Secondo l’oroscopo sul lavoro, invece, potrebbero presentarsi delle criticità molto significative, anche se non gravi, che vi costringeranno a rallentare.

7° Pesci: avrete molti progetti che vorreste mandare avanti, ma avrete la tendenza a pensare a tutto e non procedere passo per passo. L’impulsività potrebbe favorire qualche errore, ma al tempo stesso sul lavoro sarete abbastanza dinamici. Sarete disposti a fare qualche sacrificio per raggiungere i vostri obiettivi, ma ciò significherà trascurare un po’ gli affetti. Sul piano amoroso l’oroscopo prevede un po’ di negligenza, però nel weekend probabilmente riuscirete a rifarvi con la persona amata.

8° Bilancia: ci saranno poche novità che possono realmente smuovervi da una relativa noia che farà parte di questa settimana. Potreste avere qualche progetto in corso che supererete e qualche problema che finalmente verrà sanato.

Nel complesso però la situazione professionale potrebbe darvi qualche grattacapo. Collaborare con qualcuno che non sarà disposto ad aiutarvi realmente potrebbe essere decisamente controproducente.

Cancro sottotono

9° Cancro: avrete dei momenti decisamente sottotono, ma con la giusta carica saprete superare questi malumori. Perderete qualche amicizia importante, ma sarete comunque in grado di riprendervi in fretta. Probabilmente sul piano sentimentale, ma anche in famiglia, ci saranno dei dissapori o qualche incomprensione che vi spingerà a guardarvi attorno, Sul lavoro sarete un po’ in ansia per qualche progetto, ma con qualche sacrificio riuscirete comunque a spuntarla.

10° Capricorno: avrete molto da fare e poco tempo a disposizione, probabilmente anche con delle incomprensioni all’interno sia della famiglia che della squadra di lavoro.

Avrete la mente abbastanza distratta in questo momento, quindi non sempre i progetti andranno a buon fine se non ritornerete sui vostri binari. Dovrete fare qualche sacrificio per poter risparmiare di più, perché in questo momento avrete a che fare con un investimento che vi vincolerà in modo abbastanza stringente.

11° Gemelli: non sarete molto entusiasti all’idea dell’arrivo di settembre, perché potrebbe portarvi molte noie a livello burocratico e probabilmente anche più lavoro del previsto. Avrete ancora voglia di fare qualche bella esperienza, ma la cosa giusta in questo momento sarà tirare avanti per la settimana e nel weekend dedicarvi a qualche passatempo, che non vi farà pesare troppo il sopraggiungere dell’autunno.

12° Sagittario: vi attendono molti impegni che dovrete adempiere quanto prima e delle vicende amorose che probabilmente non stanno andando come previsto. Il lavoro sarà carico di progetti, alcuni dei quali molto impegnativi e per i quali sarà necessario l’intervento della vostra squadra lavorativa. Secondo l’oroscopo la famiglia potrà costituire un’ancora di salvezza in queste turbolenze non proprio concilianti.