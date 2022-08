L'Oroscopo della settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2022 mette a disposizione il responso restituito dagli astri in merito alle sette giornate di prossima venuta. Sotto "torchio" in questa sede, sono i soli segni appartenenti alla prima sestina zodiacale, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Come al solito, prima di iniziare a decantare il grado di positività/negatività dei singoli segni, è d'obbligo dare qualche piccola anticipazione sui prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: l'oroscopo svela i transiti della prossima settimana

In tutto questa settimana sono previste tre tappe da parte della Luna. Il primo cambio di segno riguarderà l'arrivo della Luna in Bilancia questo lunedì 29 agosto alle ore 11:44.

Il secondo transito interesserà un segno di Acqua: mercoledì 31 agosto alle ore 19:11 assisteremo al passaggio della Luna in Scorpione.

I transiti settimanali potranno ritenersi conclusi con il passaggio della Luna in Sagittario prevista per la giornata di sabato 3 settembre.

Oroscopo e classifica settimanale: previsioni astrologiche da Ariete a Gemelli

♈ Ariete: voto 7. La Luna dapprima in Bilancia e poi in Scorpione renderà armoniosa la parte iniziale della settimana e vi offrirà la chiave giusta per risolvere alcuni problemi in atto.

Guardatevi intorno con attenzione, però, perché qualcuno potrebbe essere non del tutto in buona fede. L’amore andrà a braccetto con la passione, ma forse mancherà quel pizzico di coraggio per fare quel "grande passo" da sempre desiderato. La situazione finanziaria però potrebbe lasciare un po' a desiderare e forse creare uno stato d’ansia.

Tenete duro, sapendo che alcune cose presto si sistemeranno. Alcuni eventi stanno prendendo una forma più definita in campo professionale: sarà forte la tentazione di prendere una scorciatoia; forse sarebbe meglio lasciar perdere. Proseguite per la strada già intrapresa.

La classifica della settimana per il segno dell'Ariete:

Top del giorno martedì 30 agosto;

martedì 30 agosto; ★★★★★ mercoledì 31, giovedì 1;

★★★★ lunedì 29, venerdì 2;

★★★ sabato 3 settembre;

★★ domenica 4 settembre.

♉ Toro: voto 7.

Vi aspetta una settimana abbastanza proficua: saprete compiere le mosse giuste e alcuni fra i vostri obiettivi appariranno decisamente più vicini. Sono già in parte in atto alcuni mutamenti di un certo peso: cerca di affrontarli con la massima serenità possibile. L’amore procederà abbastanza bene, ma dovreste mostrare più attenzione nei confronti del partner. Sul fronte lavorativo, se vi dovesse venire un’idea non tenetela per voi ma datele subito voce in capitolo. Quanto alla vita privata in generale, dovreste proprio fidarvi del vostro buon istinto. Anche se è spesso causa di qualche grattacapo, cercate di fare in modo che il denaro non diventi un pensiero assillante. Non rimandate impegni importanti altrimenti potrebbero nascere problemi difficili da risolvere.

La classifica settimanale per il segno del Toro:

Top del giorno giovedì 1° settembre;

giovedì 1° settembre; ★★★★★ mercoledì 31 e venerdì 2;

★★★★ martedì 30 e sabato 3;

★★★ domenica 4 settembre;

★★ lunedì 29 agosto.

♊ Gemelli: voto 9. Le stelle e il cielo della settimana vi sorridono. La vita sociale e quella privata vi regaleranno momenti piacevoli e in qualche caso anche costruttivi. Mettete in conto anche qualche entrata economica extra e il cerchio è chiuso. In questo periodo, se non tutte, di sicuro molte cose andranno esattamente come era nelle vostre aspettative. I rapporti con gli amici e i familiari sono previsti sereni e vi daranno grande energia. Le finanze si stanno rimpolpando e il rapporto di coppia è movimentato al punto giusto.

Godetevi questi bei momenti e poi si vedrà. Se siete single, potreste essere travolti da una passione decisamente inaspettata. Per quanto riguarda l’attività professionale, invece, sono in arrivo novità a cui non dovete assolutamente voltare le spalle, per alcun motivo al mondo.

La classifica della settimana per il segno dei Gemelli:

Top del giorno venerdì 2 settembre;

venerdì 2 settembre; ★★★★★ giovedì 1, sabato 3 e domenica 4;

★★★★ lunedì 29 e mercoledì 31;

★★★ martedì 30 agosto.

Previsioni zodiacali e stelle della settima: l'oroscopo da Cancro a Vergine

♋ Cancro: voto 7. Le stelle del periodo senz'altro sono pronte a darvi sostengo, aiutandovi a dar forma a un progetto cui tenete molto. Allo stesso tempo, però, la tendenza in positivo del periodo non vi solleva affatto dalla necessità di impegnarsi al massimo.

Fatelo, non ve ne pentirete. Non si esclude poi qualche contrasto con qualcuno che vi sta vicino, soprattutto in ambito lavorativo; in compenso l’amore navigherà in acque abbastanza tranquille. Famiglia in primo piano e si presume possa rimanerci almeno per tutta la settimana. Il resto passi pure in secondo piano. Sarete, se non lo siete già, il punto di riferimento per le persone amate e tale responsabilità non vi metterà addosso alcuna paura. Qualche delusione invece potrebbe essere in arrivo sul fronte professionale: abbiate pazienza, non tutti i mali vengono per nuocere.

La classifica settimanale per il segno del Cancro:

Top del giorno domenica 4 settembre;

domenica 4 settembre; ★★★★★ lunedì 29 e sabato 3;

★★★★ martedì 30 e venerdì 2;

★★★ mercoledì 31 agosto;

★★ giovedì 1° settembre.

♌ Leone: voto 6.

Vi aspettano delle giornate abbastanza tranquille. Se ancora siete a lavoro, tutto scivolerà quasi senza ostacoli di sorta; se invece siete ancora beatamente in ferie, potrete godere di momenti di assoluto relax. In tutti i casi, cercate di fare soltanto ciò che vi piace, perché lo meritate davvero. Alzate il tiro, se potete, perché potete permettervelo e soprattutto perché nulla è fuori dalla vostra portata. Cercate di non perdere la calma e la lucidità. Se dovessero prender piede dubbi in campo professionale, potranno essere sciolti tramite un confronto costruttivo con un collega sincero e in gamba. La vita privata necessita invece di una riflessione coraggiosa, nel senso che ci sono delle porte da chiudere una volta per tutte, anche se non te la sentiresti ancora.

La classifica della settimana per il segno del Leone:

★★★★★ martedì 30 e domenica 4;

★★★★ lunedì 29, mercoledì 31 e sabato 3;

★★★ giovedì 1° settembre;

★★ venerdì 2 settembre.

♍ Vergine: voto 6. La settimana comincerà con tanto movimento in campo professionale. Stanno arrivando nuove chance da sfruttare ma non è detto che poi abbiate troppa voglia di cambiare strada oppure allontanarvi dai propri obbiettivi. Momento piuttosto delicato invece per gli equilibri privati: dovrete fronteggiare qualche contrasto dovuto alle diversità caratteriali, ma non sarà proprio il caso di esasperare la situazione e farsi prendere dall’ansia. Provate a organizzarvi meglio e vedrai che sarà tutto più facile. Sul lavoro saranno necessarie massima concentrazione e capacità di adattamento.

Prendetevi tempo dinanzi a una decisione importante, valutando con attenzione ogni aspetto della situazione.

La classifica settimanale per il segno della Vergine:

★★★★★ lunedì 29 e martedì 30;

★★★★ mercoledì 31, giovedì 1 e domenica 4;

★★★ venerdì 2 settembre;

★★ sabato 3 settembre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.