Secondo l'oroscopo del 4 agosto, nel lavoro il Toro deve stare molto calmo, mentre i Gemelli possono fare shopping. Di seguito tutti i dettagli per i dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: anche in vacanza ci possono essere sempre dei lavori da fare, come tinteggiare la casa o sistemare le piastrelle della cucina. Il partner è sempre molto innamorato, ma all'improvviso può arrivare una delusione. A tavola si devono assolutamente limitare il sale e i dolci.

Toro: nella coppia ognuno deve seguire il proprio percorso, senza perdersi in liti inutili, poi in ferie possono ritornare le coccole.

In ufficio meglio svolgere il lavoro con molta calma, perché non serve a niente correre troppo. Il focus è concentrato sul benessere di tutta la famiglia e anche al quattro zampe di casa.

Gemelli: prima di preparare la valigia meglio fare un giro al centro commerciale per rinnovare il guardaroba. Invece per chi è al lavoro ci possono essere dei problemi in azienda e delle consegne urgenti possono restare bloccate. Dallo yoga può arrivare un aiuto per quanto riguarda la respirazione e poi si deve fare molta attività fisica, per eliminare i rotolini sui fianchi.

Cancro: le attività professionali in proprio continuano ad avere un buon momento, quindi meglio rimandare le vacanze. I single detestano le relazioni, quindi continuano a stare bene anche da soli.

Il partner continua a essere brontolone e possessivo, bisogna avere pazienza.

Leone: con una persona amica ci possono essere delle chiacchiere molto piacevoli e poi chissà cosa può nascere. Per le coppie ci possono essere dei pensieri discordanti, ma presto potrebbe ritornare il sereno. Questo è il momento giusto per preparare la valigia e prenotare un viaggio low cost.

Vergine: le coccole con il partner sono sempre più eccitanti, meglio godersi il momento. L'estratto conto di luglio è davvero molto rassicurante, quindi si può pensare allo shopping. I denti continuano a essere il punto dolente, serve al più presto una visita.

Gli ultimi segni dello zodiaco

Bilancia: nella coppia ci possono essere delle veloci discussioni, ma l'amore vince sempre su tutto.

Gli amici sono sempre molto affettuosi e pronti a mettere una buona parola su tutto. Attenzione a non esagerare con i fritti.

Scorpione: il partner ha deluso tutte le aspettative e all'orizzonte ci può essere l'addio definitivo. In ufficio il superiore può avere la luna storta e prendersela con gli ultimi rimasti al lavoro, meglio non ascoltarlo. La salute è sempre perfetta, però alcune volte possono comparire dei crampi.

Sagittario: il lavoro può essere portato anche a casa e in questo modo ci si può dedicare anche al relax. I cuori solitari pensano soltanto al divertimento e a passare le giornate in spiaggia: l'amore può ancora attendere. La stanchezza aumenta giorno dopo giorno, chiamare il medico è obbligatorio.

Capricorno: nella coppia l'amore si respira nell'aria, ma una delusione è imminente. In azienda c'è tanto da fare perché tutte le consegne prima delle ferie devono essere rispettate. Un po' di ginnastica fa sempre bene, però attenzione a non esagerare troppo.

Acquario: i single possono organizzare una vacanza con tutta la compagnia per fare sempre molte follie. Anche in spiaggia si può parlare di argomenti molto interessanti, però al partner questo non piace. Le prime ore del mattino possono essere dedicate allo yoga, magari assieme a un amico o amica.

Pesci: in compagnia è arrivata una new entry e per i cuori solitari questa è un'occasione da non perdere. I guadagni possono essere spesi tra escursioni costose e cene gourmet, però attenzione a non esagerare. Prima di partire per le ferie meglio fare un controllo dall'otorino.