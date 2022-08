Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 agosto, i nati sotto il segno della Vergine devono osare un po' di più. Gli Ariete, invece, potrebbero avere dei problemi poiché troppo esigenti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: imparate ad essere un po' più furbi. Nella vita non sempre bisogna dire esattamente tutto quello che si pensa, altrimenti si corre il rischio di esporsi troppo, anche quando non si dovrebbe.

11° Pesci: l'Oroscopo dell'8 agosto vi invita a cominciare questa settimana in maniera un po' più carica.

Cercate di crearvi voi le opportunità, senza aspettare che piovano da cielo.

10° Ariete: siete un po' troppo esigenti, sia da voi stessi che dagli altri. Questo potrebbe portare alla nascita di alcune incomprensioni. In ambito sentimentale ci sono delle turbolenze.

9° Leone: siete abbastanza decisi sui vostri obiettivi, anche se questi potrebbero portare a dei compromessi inaspettati. Cercate di mantenere sempre i piedi saldi per terra.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: scelte in arrivo per voi, cercate di mantenere la calma. Questo non è il momento propizio per comportarsi in maniera azzardata. Ricordate che in amore bisogna donarsi.

7° Vergine: l'oroscopo del giorno 8 agosto vi invita ad essere più temerari.

Spesso tendete a non gettarvi nella cosa e vi fare divorare dalla paura. Specie in amore, però, bisogna rischiare.

6° Scorpione: impavidi e determinati, i nati sotto questo segno mostreranno queste caratteristiche in questo periodo. Le persone che vi circondano farebbero bene a mettersi in guardia se non vi hanno nella vostra squadra.

5° Acquario: siete piuttosto impulsivi, di solito non riuscite a tenervi dentro quello che pensate. Attenti, però, che le vostre parole e le vostre azioni non feriscano il prossimo.

Oroscopo segni fortunati dell'8 agosto

4° in classifica Sagittario: le stelle vi invitano ad essere più cauti. Non partite in quinta quando qualcosa non è di vostro gradimento.

Ricordate che con la calma e la diplomazia si può ottenere ogni cosa.

3° Capricorno: interessanti risvolti sul fronte delle relazioni. Buon momento per portare alla luce dei nodi che sono rimasti all'oscuro per diverso tempo. Osate e ricordate che certe cose non bisogna chiederle.

2° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo dell'8 agosto denotano l0inizio di un cambiamento. Molti dei nati sotto questo segno stanno vivendo una transizione che potrebbe portare a delle novità.

1° Cancro: il sorriso è la vostra arma vincente. Con esso riuscirete ad ottenere tutto quello che volete, quindi, non vi rinunciare. Cercate di essere abbastanza intraprendenti.