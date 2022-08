Giornata di Ferragosto che prende il via per tutti i segni zodiacali. Leggiamo le indicazioni e l'Oroscopo di questo nuovo inizio di settimana con le previsioni astrologiche del 15 agosto 2022 dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore con la Luna nel segno avrete la possibilità di portare avanti dichiarazioni nuove. Nel lavoro se ci sono delle buone idee la giornata aiuta.

Toro: per i sentimenti giornata che porta chiarimenti. Se da poco avete iniziato a vivere una storia, fate un po' di attenzione. Nel lavoro qualcuno ha pensato di andarvi contro ma ora si potrà recuperare.

Gemelli: a livello sentimentale giornata che vede Venere e Luna favorevoli, per questo motivo meglio evitare di portare avanti polemiche inutili. Nuovo lavoro in vista anche a inizio del prossimo mese.

Cancro: in amore giornata che vede la Luna in aspetto non esaltante, avrete modo però di chiarire con la persona amata se nasceranno problemi. A livello lavorativo sentite che manca ancora qualcosa per ottenere di più.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le scelte che ai fanno ora sono importanti, nel complesso la giornata sarà interessante. Nel lavoro non sottovalutate le proposte che arrivano: novità da qui ai prossimi giorni.

Vergine: a livello amoroso giornata di Ferragosto interessante, in particolare per chi ha iniziato una nuova storia.

Marte in buon aspetto aiuta. Nel lavoro cominciate a guardarvi intorno se cercate qualcosa di nuovo.

Bilancia: in amore qualche problema non mancherà in questa giornata, meglio essere pazienti e non pretendere tutto subito. Nel lavoro agire con attenzione e non azzardare.

Scorpione: a livello amoroso Ferragosto importante che vi permetterà di riflettere su una storia.

A livello occupazionale alcune persone potrebbero essere contro di voi.

Sagittario: per i sentimenti con diversi pianeti favorevoli avrete una maggiore stabilità. Nel lavoro se siete in attesa di risposte, queste arriveranno nei prossimi giorni.

Capricorno: a livello amoroso giornata di Ferragosto che potrebbe portare alcuni momenti di calo in una coppia, turbamenti e polemiche.

A livello lavorativo siete costretti a dover ricominciare in alcuni casi.

Acquario: a livello sentimentale con la Luna favorevole avrete la possibilità di vivere nuove scelte. Ritrovate la tranquillità. Nel lavoro meglio evitare azzardi e aspettare ancora qualche giorno.

Pesci: in amore le storie nate da poco al momento vanno meglio e vivono maggiore emotività. Nel lavoro belle le soddisfazioni che arrivano, nuove proposte in vista della fine del mese.