L'oroscopo di domani è pronto a dare conto a voi lettori su come potrebbe evolvere la giornata di martedì. In primo piano in questo frangente, le previsioni zodiacali del 16 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque massima curiosità tutta riposta all'indirizzo dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a scoprire cosa porteranno di buono gli astri del dopo Ferragosto? Iniziamo perciò, senza titubare oltre, a togliere il velo alla scaletta con le stelle nonché alle analisi dettagliate restituite dall'Oroscopo di domani 16 agosto, segno per segno.

Focus mirato su amore e lavoro segno per segno.

Previsioni zodiacali del 16 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 16 agosto annuncia un periodo immerso più o meno nella solita routine. La vita sentimentale comprese eventuali azioni nei riguardi del partner saranno istintivamente all'insegna della gentilezza e della tenerezza assoluta, conducendovi di conseguenza verso la passione nella sua forma più pura. Le stelle prevedono per martedì una giornata ricca di influenze stimolanti, giusto per dare briglia sciolta a tutta la vostra fantasia: è il momento di affrontare eventuali nodi nella vostra relazione sentimentale per poi risolverli definitamente. Single, è la giornata adatta per rischiare qualcosina, secondo il firmamento: non fate congetture sul prossimo future ma vivete la giornata facendovi trascinare da quello che effettivamente sentite dentro.

La vita è bella perché imprevedibile, quindi dovete essere pronti a tentare il tutto per tutto, per essere felici. Nel lavoro, vi attende un buon periodo per i rilanci. Le previsioni di riuscita saranno superiori se riuscirete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia.

Toro: ★★★★. Normale amministrazione il martedì che sta per arrivare.

In campo sentimentale, una discussione con qualcuno potrebbe essere molto fruttuosa e vi farà vedere le cose in modo diverso. Sarete ben guidati dalle vostre emozioni, il che vi spingerà verso una maggiore felicità. Il vostro atteggiamento positivo sarà di buon auspicio, così saranno proprio i sensi a regalarvi le sorprese più belle, facendovi vivere momenti d'amore indimenticabili.

La vostra filosofia vi renderà più flessibili e il buon umore sarà all'ordine del giorno, mentre la vostra tranquillità interiore vi permetterà di riacquistare sicurezza nella vita. Single, davanti a voi avete l'alba di un giorno nuovo e poi ancora un ulteriore periodo raggiante. Fisicamente vi sentirete in ottima forma, percepirete un rinvigorimento notevole, questo aiuterà ad affrontare le sfide quotidiane in maniera più serena. Nel lavoro il momento è propizio per l'ascesa professionale. Riuscirete a mettere i puntini sulle "i" riguardo una situazione non molto chiara.

Gemelli: ★★★. In previsione un martedì probabilmente impregnato nel classico "sottotono". In amore, alcune emozioni passate che pensavate si fossero assopite, torneranno improvvisamente a farsi sentire.

Alcune tra queste faranno sorridere, altre invece provocheranno un po' di rabbia o di rancore. È passato tanto tempo, perciò dovete guardare preferibilmente avanti e non indietro. Presto avrete modo di recuperare l’amore del partner. Non dimenticate però che avete la grande fortuna di poter prendere in mano le redini del rapporto e la fiducia di sta più a cuore. Siate pronti a migliorare il dialogo con chi amate non a metterlo in discussione. Single, vi aspetta una lunga e ripida salita per via di influenze planetarie dissonanti: non spaventatevi ma organizzatevi al meglio per affrontare ogni situazione con la giusta determinazione. Anche nei periodi più bui della vostra vita potete imparare certe lezioni, questo vi darà modo di uscirne persone migliori.

Nel lavoro, avrete di fronte una situazione difficile. Siate consapevoli che la posizione cui ambite è quella, quindi vale assolutamente la pena lottare.

Oroscopo di martedì 16 agosto, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Una stupefacente giornata d'agosto si staglia per voi all'orizzonte. Per i sentimenti, vivrete momenti molto importanti, per il resto il divertimento farà la parte del leone. La pace interiore vi darà più sicurezza e vitalità a lungo termine da poter sfruttare nel rapporto a due. Mentre tutto il resto non andrà che di meglio in meglio. La vita di coppia muoverà verso un senso di calma; sarete infatti a vostro agio con voi stessi e il vostro umorismo e la gioia di vivere vi avvicineranno di più al partner.

Single, sarà questo un giorno fortunato per molti di voi, almeno secondo le stelle. Tutto quello che vorrete realizzare sembrerà essere nelle condizioni migliori per essere portato a termine. Le stelle vi renderanno molto vivaci e ottimisti, mentre Venere porterà allegria nella vostra vita. Favoriti i nuovi flirt con avventure amorose da vivere con passione, senza troppe aspettative per il futuro. Nel lavoro, a seconda del vostro stato d'animo potrete optare per un progetto duraturo. Un piccolo sogno nel cassetto si realizzerà con un po' di sacrificio e qualche frizzante variante!

Leone: ★★★★★. Giornata spettacolare, ideale per fare qualsiasi cosa, purché portate avanti con convinzione e con sicurezza di farcela.

In amore, giornata di agosto da dedicare tutta o quasi al proprio partner. Grazie a stelle amiche il periodo vi consentirà di esprimere sentimenti sinceri, nonché tutta la vostra dedizione nei confronti di chi amate. Sarete nel mezzo di una giornata tra le più spumeggianti dell’intera estate, vivrete da veri protagonisti, grazie a Venere che vi regalerà momenti speciali da condividere con la persona del cuore. Single, le stelle porteranno allegria e tanta gioia alla vostra giornata. Finalmente la vostra vita sentimentale potrebbe rinascere per davvero. Preparatevi a vivere una nuova fase della vita e, se ne aveste la possibilità, andate qualche giorno in vacanza ma non da soli: in compagnia del partner oppure con gli amici con cui vi trovate pienamente in sintonia.

Nel lavoro, il cielo positivo saprà dare l'appoggio di persone influenti. In primo piano alcuni ambienti che, almeno fino ad ora, non hanno mai dato alcuna possibilità di esprimere il vostro talento.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 16 agosto, promette un periodo routinario. In campo sentimentale Venere sarà la vostra benefattrice, assicurandovi una speciale sintonia con la persona amata. Sappiate vivere questi momenti evitando di chiedere alla relazione o alla sorte quello che non vi potrà mai essere dato. Ritroverete intimità e calore affettivo con il vostro (o la vostra) partner e insieme raggiungerete una completezza nell’unione fondamentale. In alcuni casi potrebbe esservi richiesto di fare delle scelte importanti che voi, però, di buon grado eseguirete.

Single, la complicità delle stelle vi aiuterà a vivere al massimo il vostro tempo libero, permettendovi di dedicare maggior passione ai vostri hobby preferiti. La serata vi vedrà scatenati: sarete l'anima di eventuali feste, con buonissime prospettive per un duraturo divertimento. L'esperienza vi ha finalmente fatto capire che è necessaria una maggiore pazienza nell'affrontare certe problematiche. A volte basta un po' di serenità per restituirvi sorriso e buonumore. Nel lavoro, con le stelle che vi guardano benevolmente da lassù la giornata si potrà dire fruttuosa.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 16 agosto.